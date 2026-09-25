Әҙәби премия кемгә тапшырылды?

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров 25 сентябрҙә XXXVI Халыҡ-ара Аксаков байрамына арналған тантаналы сарала ҡатнашты. Ул арҙаҡлы рус яҙыусыһының 235 йыллығы уңайынан тәбрикләне һәм Рәсәйҙең халыҡ артисы, әҙип Николай Бурляевҡа әҙәби премия тапшырҙы.
– Дүрт тиҫтә йыл самаһы уҙғарылып килгән Аксаков байрамы республикабыҙҙың һәм тотош Рәсәйҙең мәҙәни тормошонда иң мөһим ваҡиғаларҙың береһенә әйләнде. Әҙиптең исеме беҙҙең төбәк менән айырылғыһыҙ бәйле – тине сығышында Радий Хәбиров. – Ул Өфөлә тыуған, ошонда ғүмеренең тәүге йылдарын үткәргән. Башҡорт ере Аксаков өсөн сәңгелдәк, сабый саҡ тәьҫораттары, иҫтәлектәр сығанағы – улар барыһы ла әҙиптең ижадында тәрән эҙ ҡалдырған. Сергей Тимофеевич үҙенең китаптары аша беҙҙе иң мөһим ҡиммәтте – Ватаныбыҙҙы яратырға, баһаларға өйрәтте.
Башҡортостан Башлығы республикала Аксаковтар ғаиләһенең әҙәби һәм рухи мираҫы ҡәҙерләп һаҡланыуын билдәләне.
– Мемориаль йорт-музейҙа яҙыусының тормошо, ижады менән танышырға мөмкин. Һәләтле әҙәбиәтселәрҙе дәртләндереү өсөн әҙәби премия булдырылған. Өфөлә Аксаков гимназияһы эшләй. Студенттарҙың проекттары Аксаков исемендәге премияға лайыҡ була, – тине сығышында Радий Хәбиров. – Бәләбәй районының Надеждино ауылында Аксаков тарихи-мәҙәни үҙәге бар. Ундағы коллекция нигеҙендә – Сергей Тимофеевичтың һәм уның ҡатыны Ольга Семеновнаның, улдары Константин, Иван һәм Григорий Аксаковтарҙың шәхси әйберҙәре. Аксаков фондының алыштырғыһыҙ етәксеһе Михаил Андреевич Чвановҡа, хәйриәселәргә, хәрәкәт әүҙемселәренә оло хеҙмәттәре өсөн рәхмәт белдерәм.
Республика Башлығы шулай уҡ, яҙыусылар берләшмәһенең һорауы буйынса, Сергей Аксаков исемендәге әҙәби премия күләмен 500 мең һумға тиклем арттырыуҙары хаҡында әйтте. Уның лауреаты Николай Бурляев үҙ ижадына юғары баһа өсөн рәхмәт белдерҙе. Радий Хәбиров шулай уҡ Аксаков хәрәкәтен үҫтереүгә ҙур өлөш индергәндәргә Григорий Аксаков орденын тапшырҙы.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайтынан.