Башҡортостан
+22 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
28 Сентября , 08:00

Әнүәр Нурғәлиев сюрприз эшләгән

Уның был яңылығына бер нисә сәғәт эсендә 2,3 мең кеше реакция белдергән.  

Әнүәр Нурғәлиев сюрприз эшләгәнӘнүәр Нурғәлиев сюрприз эшләгән
Әнүәр Нурғәлиев сюрприз эшләгән

Башҡортостандың халыҡ артисы Әнүәр Нурғәлиев уның ижадын үҙ итеүселәр араһында күптән популяр булған “Ҡосаҡлама яратмайса” тигән йырын яңыртып яҙҙырған. Йырҙы ул йәш йырсы Камилла Мэй менән берлектә башҡарған һәм видеояҙманы үҙенең социаль селтәрҙәренә ҡуйған. Шулай уҡ Нурғәлиев тамашасыларынан яңы клипты баһалауҙарын һораған.

Яҙма бер нисә сәғәт эсендә генә 2300-ҙән ашыу лайк йыйған, 130-ҙан ашыу кеше комментарий ҡалдырған. Баһа биреүселәр араһында билдәле йырсы Илһөйә Бәҙретдинова ла бар. Ул ут рәүешендәге өс смайлик ҡуйған.

Ғөмүмән, Әнүәр менән Камилла башҡарыуындағы “Ҡосаҡлама яратмайса” йырының яңы варианты тамашасыларға ныҡ оҡшаған. Улар үҙҙәренең һоҡланыуын, хуплауын белдереп, бик күп комментарийҙар ҡалдырған. 

 

Фото: Әнүәр Нурғәлиевтең социаль селтәрҙәге сәхифәһендә ҡуйылған видеонан скриншот.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика