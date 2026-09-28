Әнүәр Нурғәлиев сюрприз эшләгән

Башҡортостандың халыҡ артисы Әнүәр Нурғәлиев уның ижадын үҙ итеүселәр араһында күптән популяр булған “Ҡосаҡлама яратмайса” тигән йырын яңыртып яҙҙырған. Йырҙы ул йәш йырсы Камилла Мэй менән берлектә башҡарған һәм видеояҙманы үҙенең социаль селтәрҙәренә ҡуйған. Шулай уҡ Нурғәлиев тамашасыларынан яңы клипты баһалауҙарын һораған.
Яҙма бер нисә сәғәт эсендә генә 2300-ҙән ашыу лайк йыйған, 130-ҙан ашыу кеше комментарий ҡалдырған. Баһа биреүселәр араһында билдәле йырсы Илһөйә Бәҙретдинова ла бар. Ул ут рәүешендәге өс смайлик ҡуйған.
Ғөмүмән, Әнүәр менән Камилла башҡарыуындағы “Ҡосаҡлама яратмайса” йырының яңы варианты тамашасыларға ныҡ оҡшаған. Улар үҙҙәренең һоҡланыуын, хуплауын белдереп, бик күп комментарийҙар ҡалдырған.
Фото: Әнүәр Нурғәлиевтең социаль селтәрҙәге сәхифәһендә ҡуйылған видеонан скриншот.