Алдынғы театрыбыҙ 107-се ижад миҙгелен асты

Үткән аҙнаның бер кисе Өфө театр һөйөүселәре өсөн уғата ҡыуаныслы булды: М. Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры яңы, 107-се ижад миҙгелен асты. Милли театрыбыҙҙы һағынып өлгөргән тамашасы эркелеп Мостай Кәрим пьесаһы буйынса Илсур Ҡаҙаҡбаев сәхнәләштергән “Киске табын”ға йыйылды.
1989 йылдың 25 авгусы. Илдә ғәйәт ҙур үҙгәрештәр бара, шуға бәйле ваҡиғалар ҡуйыра, хәүеф тойғоһо менән ҡуша яҡты өмөттәр емелдәй. Оло ил тормошондағы мөһим хәлдәргә үрелеп, Йәннәт менән Әхмәтша Артыҡовтар йортондағы иҫтәлекле байрамға әҙерлек тамамланған. Бөгөн улар көмөш туйын билдәләй. Затлы ҡала фатирында бай табын ҡоролған, бына-бына ҡунаҡтар килә башларға тейеш. Әммә байрам кисе көтөлмәгән төҫ алып, ғаилә ағзаларының – ир менән ҡатын һәм улдарының – бығаса әйтелмәгән йәшерен серен асыу, асыҡтан-асыҡ һөйләшеү, бер-береһе менән аңлашыу кисенә әүерелә.
Бер ғаиләнең тормошондағы ҡырҡа үҙгәреш тотош илдә көтөлгәндәр менән ауаздаш төҫлө. Был тарих аша бөйөк Мостай һөйөү һәм хыянат, һайлау ирке һәм уның өсөн яуаплылыҡ, дөрөҫөн һөйләй, шул уҡ ваҡытта кисерә белеү тураһында бәйән итә. Спектакль битараф ҡалдырмай, ғаилә тормошондағы мөһим мәлдәр тураһында уйланырға мәжбүр итә.
Спектакль тамамланғас, театрҙың директоры Зиннур Сөләймәнов һәм баш режиссеры Айрат Абушаһманов тамашасыларҙы тәбрикләргә сыҡты, артабанғы тамашаларға ла зал тултырып килергә саҡырҙы. “Алда яңы премьералар, гастролдәр, яңы проекттар һәм яратҡан тамашасыларыбыҙ менән осрашыу. 107-се миҙгелгә ҙур пландар ҡороп аяҡ баҫабыҙ. Ул сағыу театр ваҡиғаларына, яңы асыштарға бай булыр тип өмөт итәбеҙ”, – тине театр етәксеһе.
Ысынлап та, республикабыҙҙың алдынғы театрын бик бай, тынғыһыҙ ижад миҙгеле көтә. Яңы спектаклдәр, ижади сәфәрҙәрҙән тыш, бында ике ҙур сара – ҡайтанан аяҡҡа баҫтырылған “Театр яҙы” һәм милли театрҙарҙың халыҡ-ара “Туғанлыҡ” фестивале ойошторола.
Миҙгел башын ике сәхнә оҫтаһының юбилей бенефистары биҙәй. Театрға оҙаҡ йылдар хеҙмәт иткән Әхәт Хөсәйеновтың 80 йәшенә һәм Миңзәлә Хәйруллинаның 65 йәшенә арналған саралар көтөлә.
Рәүилә Ғатауллина.
Руслан Юлтаев фотолары.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!