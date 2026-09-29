Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
29 Сентября , 15:30

Ҡурай көнөнә матур саралар көтөлә

Күренекле ҡурайсы Йомабай Иҫәнбаевтың тыуыуына 135 йыл тулыуға арналған төбәк-ара фәнни-ғәмәли конференция була.

Ҡурай көнөнә матур саралар көтөләҠурай көнөнә матур саралар көтөлә
Ҡурай көнөнә матур саралар көтөлә

10 октябрҙә республикабыҙҙа Ҡурай көнө билдәләнә. Ошо айҡанлы Республика халыҡ ижады үҙәге һәм Башҡортостандың Ҡурайсылар союзы Өфөлә мауыҡтырғыс саралар ойоштора. Улар “Рәсәй халҡының берҙәмлеген нығытыу һәм Рәсәй халыҡтарының этномәҙәни үҫеше” тигән маҡсатлы федераль программаны ғәмәлгә ашырыуға ярашлы үткәрелә.

7 октябрҙә “Атайсал” мәҙәни үҙәгендә байрамға һәм күренекле ҡурайсы Йомабай Иҫәнбаевтың тыуыуына 135 йыл тулыуға арналған төбәк-ара фәнни-ғәмәли конференция уҙғарыла. Пленар сессиянан тыш, Хәйбулла районының Йомабай Иҫәнбаев исемендәге музейы ойошторған күргәҙмәне ҡарау, башҡорт халыҡ музыка ҡоралдарында уйнау буйынса оҫталыҡ дәрестәре үткәреү ҡарала. Сара аҙағында Ҡурайсылар союзына яңы ағзалар ҡабул ителә.

Бынан алда, 6 октябрҙә, балалар сәнғәт мәктәптәрендә Өфө ҡалаһының мәҙәниәт һәм сәнғәт буйынса идаралығы булышлығында йәш таланттар өсөн башҡорт халыҡ музыка ҡоралдарында уйнау буйынса оҫталыҡ дәрестәре була. Улар төбәк-ара ғилми-ғәмәли конференция программаһына индерелә.

Үҙ эшенең оҫталары, талантлы музыканттар Әҙеһәм Исҡужин исемендәге балалар сәнғәт мәктәбендә – ҡурай, Нариман Сабитов исемендәге 1-се балалар музыка мәктәбенең концерт залында – думбыра, 7-се балалар музыка мәктәбендә ҡылҡумыҙҙа уйнау серҙәренә өйрәтә.

Фото: vk.ru/souzqurayistovrb?ysclid=mumnblrsu0128302932

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика