Башҡортостан
+4 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
2 Октября , 13:30

Алсу орден менән бүләкләнгән

Бүләкләү тантанаһы Дәүләт Кремль һарайында Рәсәй мосолмандары Диниә назаратының 10 йыллығына бағышланған "Иман көсө — халыҡтар берҙәмлегендә" кисәһендә уҙған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Алсу орден менән бүләкләнгәнАлсу орден менән бүләкләнгән
Алсу орден менән бүләкләнгән

Тамырҙары менән Башҡортостандан булған Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы Алсуға II дәрәжә Рәсәй империяһының беренсе мөфтөйө исемендәге орден тапшырғандар. Бүләкләү тантанаһы Дәүләт Кремль һарайында Рәсәй мосолмандары Диниә назаратының 10 йыллығына бағышланған "Иман көсө — халыҡтар берҙәмлегендә" кисәһендә уҙған.

Награда йырсыға "Милли музыка мәҙәниәтен һаҡлауға һәм үҫтереүгә, татар халҡының һәм Рәсәй халыҡтарының рухи һәм мәҙәни мираҫын популярлаштырыуға, шулай уҡ милләт-ара һәм дин-ара татыулыҡты нығытыуға индергән өлөшө өсөн" бирелгән.

Сығанаҡ: "Башҡортостаным. Яңылыҡтар"

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика