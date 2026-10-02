Йомарт әҙәби табын

Йыйынтыҡ кесе йәштәге мәктәп балалары өсөн тәғәйенләнгән. Ул башҡорт һәм рус телдәрендә донъя күрҙе. Руссаға Әстрхан ҡалаһынан шағирә Галина Николаева тәржемә иткән. Китапты рәссам Хаят Йәрмөхәмәтованың сағыу һүрәттәре биҙәй. Шиғырҙар урман йәнлектәренең тормошо, уларҙың үҙ-ара мөғәмәләһе, уратып алған мөхит менән таныштырып ҡына ҡалмай, кескәйҙәр күңеленә ватансылыҡ, изгелек кеүек рухи ҡиммәттәр һала.
Шиғриәт һөйөүселәр билдәле шағирә Зөлфиә Ханнанованың балалар өсөн яҙылған “Айыу йыйҙы дуҫтарын” китабының исем туйына бик ашҡынып килде. Был уларҙың кейемдәрендә, шағирәнең ижад емештәрен яттан һөйләүҙәрендә лә асыҡ сағылды.
Әҙәби табын бик бай килеп сыҡты: ихлас ҡотлауҙар сағыу сығыштар менән үрелеп барҙы. Зәйнәб Биишева исемендәге «Китап» нәшриәтенең баш мөхәррире Зөлфиә Шәрифйән ҡыҙы Ҡарабаева китаптың әһәмиәте хаҡында һөйләне. Фатима Мостафина исемендәге 20-се ҡала башҡорт гимназияһы уҡыусылары Зөлфиәнең шиғырҙарын күңелгә үтерлек итеп башҡарҙы. Ә "Ҡала таланттары" үҫеш һәм ижад үҙәгенең «Фольклор сәнғәте» бүлегендә шөғөлләнеүсе балалар (етәксеһе - Бөтә Рәсәй һәм Халыҡ-ара конкурстары лауреаты Ләйсән Ишмырҙа ҡыҙы Юлбирҙина) «Яңы тун» шиғырын сәхнәләштереп, тамашасылар күңелен яуланы. Йәш әртистәрҙең йәнлектәр роленә инеп, шул тиклем оҫта уйнауҙары һоҡландырҙы. Шағирәне яңы китабы менән тәбрикләүселәр араһында БР Әҙәбиәт музейы директоры, филология фәндәре докторы Зәки Арыҫлан улы Әлибаев, Башҡортостандың халыҡ шағиры, Башҡортостан Яҙыусылар союзының балалар әҙәбиәте секцияһы етәксеһе, «Аҡбуҙат» балалар журналының баш мөхәррире Лариса Хашим ҡыҙы Абдуллина, “Йәншишмә” гәзитенең баш мөхәррире Мирсәйет Юнысов, Башҡортостан юлдаш телевидениеһының «Тамыр» балалар телеканалы директоры Гөлназ Фәрит ҡыҙы Ҡолһарина, Башҡортостандың халыҡ шағиры Гөлфиә Юнысова, шағирәләр: Һәҙиә Дәүләтшина исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Фәрзәнә Ғөбәйҙуллина, Ш. Бабич исемендәге республика йәштәр премияһы лауреаты Гөлназ Ҡотоева һ. б. бар ине.
Ҡәләмдәштәре әҙибәнең ижады хаҡында йылы һүҙҙәрен әйтте. Зөлфиәнең һәр бер шиғырын балаларҙың яратып ҡабул итеүе, яттан һөйләп йөрөүе, шағирәнең тел үҙенсәлектәре, ихласлығы хаҡында фекерҙәр яңғыраны. «Тамыр» телеканалының вокал студияһы башҡарған Зөлфиә Ханнанова һүҙҙәренә, Гөлдәр Ишҡыуатова көйөнә яҙылған «Әсәй, бәпес алып ҡайт!» йыры ла күңелгә ысын байрам яһаны.
Әстрхан ҡалаһында йәшәүсе шағирә Галина Николаева Зөлфиәнең шиғырҙарын тәржемә иткән осорҙағы хистәре, асыштары менән уртаҡлашты.
– Беҙҙең ҡалала йыл да “Әҙәбиәттәр дуҫлығы – халыҡтар дуҫлығы” тигән бәйге үтә. Мин дә тәржемәлә көс һынап ҡарарға булдым һәм Зөлфиә Ханнанованың шиғырҙары иғтибарымды йәлеп итте. Шағирәнең балаларға китап сығарыу ниәте булыуы мине ошо эшкә тағы ла дәртләндереп ебәрҙе. Зөлфиәнең шиғырҙары аша халҡығыҙ хаҡында белдем һәм был эшкә тотоноуыма һөйөндөм, – тине ул.
Дыуан районынан килгән яҡташтары Зөлфиәнең ижадына, үҫешенә битараф булмауҙарын белдерҙе. Зөлфиә Миңдебай ҡыҙы хеҙмәт иткән «Ватандаш» журналы редакцияһынан баш мөхәррир Рәшиҙә Рәфҡәт ҡыҙы Мәһәҙиева һәм хеҙмәттәштәре лә ихлас теләктәрен еткерҙе. "Зөлфиәнең йырлап торған шиғырҙары тупланған был китабы ла магазин кәштәләрендә оҙаҡ ятмаҫ, моғайын", – тине Рәшиҙә Рәфҡәт ҡыҙы.
Әҙәби табын бик мул ине. Килгән һәр кемгә бүләкте йомарт өләште әҙибә. Иң мөһиме, әҙәбиәт һөйөүселәргә барып етһен. Ата-әсәләр балаларына тап ошо “Айыу йыйҙы дуҫтарын” китабын һатып алып ҡайтһын ине!
Гөлназ ҠОТОЕВА.
Һүрәттәрҙә:
Зөлфиә Ханнанова; кисәнән һуң иҫтәлеккә фото; Мирсәйет Юнысов менән, Гөлназ Ҡолһарина менән; Лариса Абдуллина менән; Гөлназ Ҡотоева менән; Гөлфиә Юнысова менән; егерменселәр; "Ҡала таланттары" үҫеш һәм ижад үҙәгенең «Фольклор сәнғәте» бүлегендә шөғөлләнеүсе балалар.