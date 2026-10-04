 Илһөйә Бәҙретдинова: "Композицияла бер мөхәббәт тарихы тасуирлана"

Артистар "Һөйөү хаҡына" тигән йырға клипты социаль селтәргә һалған.
Популяр йырсы Илһөйә Бәҙретдинова тәүге тапҡыр Башҡортостандың халыҡ артисы Әнүәр Нурғәлиев менән дуэт йырлаған. Артистар "Һөйөү хаҡына" тигән йырға клипты социаль селтәргә һалған.
Клипта төп ролдәрҙе артистар үҙҙәре башҡара. Илһөйә Бәҙретдинова әйтеүенсә, композицияла бер мөхәббәт тарихы тасуирлана.
"Һүҙҙән көслөрәк булған ысын хис-тойғоларға ышанған һәр кемгә бағышлана. Был йыр һеҙҙең бәләкәй генә һыйыныу урыны булһын, бында барыһы ла һүҙһеҙ ҙә аңлашыла", — ти йырсы.
Әйткәндәй, күптән түгел Илһөйә Бәҙретдинова Башҡортостандың халыҡ артисы Радик Юлъяҡшин (Элвин Грей) менән дуэт яҙҙыртыуы хаҡында ла хәбәр иткән инек.
Сығанаҡ: "Башинформ"