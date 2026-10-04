Башҡортостан
+3 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
4 Октября , 07:45

 Илһөйә Бәҙретдинова: "Композицияла бер мөхәббәт тарихы тасуирлана"

Илһөйә Бәҙретдинова менән Әнүәр Нурғәлиев дуэт яҙҙырған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Илһөйә Бәҙретдинова: "Композицияла бер мөхәббәт тарихы тасуирлана"Илһөйә Бәҙретдинова: "Композицияла бер мөхәббәт тарихы тасуирлана"
 Илһөйә Бәҙретдинова: "Композицияла бер мөхәббәт тарихы тасуирлана"

Артистар "Һөйөү хаҡына" тигән йырға клипты социаль селтәргә һалған.

Популяр йырсы Илһөйә Бәҙретдинова тәүге тапҡыр Башҡортостандың халыҡ артисы Әнүәр Нурғәлиев менән дуэт йырлаған. Артистар "Һөйөү хаҡына" тигән йырға клипты социаль селтәргә һалған.

Клипта төп ролдәрҙе артистар үҙҙәре башҡара. Илһөйә Бәҙретдинова әйтеүенсә, композицияла бер мөхәббәт тарихы тасуирлана.

"Һүҙҙән көслөрәк булған ысын хис-тойғоларға ышанған һәр кемгә бағышлана. Был йыр һеҙҙең бәләкәй генә һыйыныу урыны булһын, бында барыһы ла һүҙһеҙ ҙә аңлашыла", — ти йырсы.

Әйткәндәй, күптән түгел Илһөйә Бәҙретдинова Башҡортостандың халыҡ артисы Радик Юлъяҡшин (Элвин Грей) менән дуэт яҙҙыртыуы хаҡында ла хәбәр иткән инек.

Сығанаҡ: "Башинформ"

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика