Малаховты һыйлап ҡайтҡан да бит...

"Россия 1" каналында Андрей Малахов алып барған тапшырыуҙар күптәргә таныштыр. Был юлы “Песни от всей души” тапшырыуында башҡорт егете Ильнар Ғәниев ҡатнашты. Йәш йырсы был ваҡиғаны ижад юлындағы иҫтәлекле мәл тип атай.
Саҡырыуҙы алғас, Ильнар һис уйлап тормаған — ризалашҡан да юлға сыҡҡан. Үҙе һөйләүенсә, башта ғәжәпләнгән, аҙаҡ ныҡ ҡыуанған:
— Федераль каналдан, Андрей Малаховтың үҙенән саҡырыу алыу көтөлмәгән һәм бик һөйөнөслө булды. Бигерәк тә үҙем яҙған башҡортса йырымдың бөтә Рәсәйгә яңғырауына ҡыуанам, — тип һөйләй ул.
Тапшырыу бик йәнле үткән. Зәңгәр экрандарҙан ғына күреп белгән Андрей Малахов, баҡтиһәң, ысынлап та бик йомарт, күңелсәк кеше икән. Йырсы ул көндө былай тип иҫкә ала:
— Төшөрөү майҙансығында йыр башҡарғанда барыһы ла бейене, ә һуңынан күптәр минең менән фото төшөргә теләк белдерҙе, - ти ул.
Ильнар йыр менән генә сикләнмәгән. Тапшырыуҙа башҡорт мәҙәниәте һәм йолалары тураһында ла һөйләгән, табынға милли ризыҡтар килтергән:
— Мин Андрейҙы һәм башҡа ҡатнашыусыларҙы бауырһаҡ, сәк-сәк, үләнле сәй һәм, әлбиттә, бал менән һыйланым. Шунан һуң Валерий Сёмин уйнаған көй аҫтында "Ҡарабай" башҡорт халыҡ йырын башҡарҙым. Бик күңелле булды, — ти йырсы.
Әйткәндәй, Ильнар әле лә Мәскәү тәьҫораттары менән йәшәүен йәшермәй:
— Мин йыш ҡына тыуған яҡтағы теле- һәм радиотапшырыуҙарҙа сығыш яһайым, әммә әлегеләй тойғоларымды һүҙҙәр менән аңлатып булмай! Бик тулҡынландым, шуға күрә әле лә ышанмайым, ысынлап та минең менән булдымы икән тип ғәжәпләнәм, — ти ул.
Үҙ телеңдә йыр башҡарыу, милли ризыҡ менән һыйлау — үҙ халҡыңды ҡәҙерләүҙең иң матур юлы. Бындай мәлдәр оҙаҡ онотолмай шул.
Фото: артистың шәхси архивынан