Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
9 Октября , 05:30

Башҡорт фильмының еңеүе

Ул Айгиз Баймөхәмәтовтың автобиографик әҫәрҙәре нигеҙендә төшөрөлгән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡорт фильмының еңеүеБашҡорт фильмының еңеүе
Башҡорт фильмының еңеүе

Фестиваль Төньяҡ Осетия – Алания Республикаһының баш ҡалаһы Владикавказда үтте. Киң прокатҡа сыҡҡансы фильм инде икенсе тапҡыр халыҡ-ара конкурста ҡатнашты.

Әйткәндәй, Әмир Абдразаҡов исемендәге «Башҡортостан» киностудияһының баш режиссеры Вилүрә Иҫәндәүләтова – Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, «Тэфи»-2006 премияһы лауреты, Рәсәй Кинематографистар союзы ағзаһы, бик күп Рәсәй һәм халыҡ-ара кинофестивалдәр призеры, шулай уҡ Рәсәйҙең иң яҡшы документаль фильмы өсөн «Алтын шәм» премияһы лауреаты. Уны илебеҙҙә генә түгел, сит тарафта ла күренекле документалист итеп беләләр. Билдәле режиссерҙың «Ике килгән ғүмер», «Тәүбә», «Һыу инәһе», «Мөрйәлә төтөн бар әле» һәм «Ап-аҡ ҡарҙар» фильмдары барыһына ла таныш.

Был фильм – режиссерҙың беренсе тулы метражлы эше, ул Айгиз Баймөхәмәтовтың автобиографик әҫәрҙәре нигеҙендә төшөрөлгән. Таҫма етемлек, иман, ғаилә бәйләнештәрен юғалтыу темаларын күтәрә, изгелек, яҡшылыҡ һәм теләктәшлек кенә бар ауырлыҡтарҙы еңергә ярҙам иткәнен күрһәтә.

Фото: "Башҡортостан" киностудияһы.

Башҡорт фильмының еңеүе
Башҡорт фильмының еңеүе
Башҡорт фильмының еңеүе
Башҡорт фильмының еңеүе
Башҡорт фильмының еңеүе
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика