Башҡорт фильмының еңеүе

Фестиваль Төньяҡ Осетия – Алания Республикаһының баш ҡалаһы Владикавказда үтте. Киң прокатҡа сыҡҡансы фильм инде икенсе тапҡыр халыҡ-ара конкурста ҡатнашты.
Әйткәндәй, Әмир Абдразаҡов исемендәге «Башҡортостан» киностудияһының баш режиссеры Вилүрә Иҫәндәүләтова – Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, «Тэфи»-2006 премияһы лауреты, Рәсәй Кинематографистар союзы ағзаһы, бик күп Рәсәй һәм халыҡ-ара кинофестивалдәр призеры, шулай уҡ Рәсәйҙең иң яҡшы документаль фильмы өсөн «Алтын шәм» премияһы лауреаты. Уны илебеҙҙә генә түгел, сит тарафта ла күренекле документалист итеп беләләр. Билдәле режиссерҙың «Ике килгән ғүмер», «Тәүбә», «Һыу инәһе», «Мөрйәлә төтөн бар әле» һәм «Ап-аҡ ҡарҙар» фильмдары барыһына ла таныш.
Был фильм – режиссерҙың беренсе тулы метражлы эше, ул Айгиз Баймөхәмәтовтың автобиографик әҫәрҙәре нигеҙендә төшөрөлгән. Таҫма етемлек, иман, ғаилә бәйләнештәрен юғалтыу темаларын күтәрә, изгелек, яҡшылыҡ һәм теләктәшлек кенә бар ауырлыҡтарҙы еңергә ярҙам иткәнен күрһәтә.
Фото: "Башҡортостан" киностудияһы.