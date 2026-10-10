"Кейек ҡаҙ юлдары"н башҡарыусы Башҡортостандың халыҡ артисы булды!

Бүздәк районының Килем ауылында тыуып үҫкән башҡорт һәм татар операһы һәм эстрадаһы йырсыһы Филүс Фәһим улы Ҡаһиров Башҡортостандың халыҡ артисы исеменә лайыҡ булды.
Республика көнө алдынан яҡташыбыҙға награданы кисә Башҡортостан Республикаһы премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев тапшырҙы.
Филүс Ҡаһиров - Башҡортостан (2021) һәм Татарстан 2016) республикаларының атҡаҙанған артисы, Татарстандың халыҡ артисы (2023).
Әйткәндәй, беҙҙең барыбыҙ ҙа яратып тыңлаған "Кейек ҡаҙ юлдары" йырын тәүҙә Филүс Ҡаһиров башҡарғайны. Был йыр - уның репертуарынан.
Ҡотлайбыҙ!
Фото: А. Шельдяев / БР Хөкүмәте.