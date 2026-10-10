Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
10 Октября , 07:30

"Кейек ҡаҙ юлдары"н башҡарыусы Башҡортостандың халыҡ артисы булды!

Яҡташыбыҙға, башҡорт һәм татар музыкаһы йырсыһына награданы кисә республика премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев тапшырҙы.

Добавить в предпочтительные источники Google
"Кейек ҡаҙ юлдары"н башҡарыусы Башҡортостандың халыҡ артисы булды!"Кейек ҡаҙ юлдары"н башҡарыусы Башҡортостандың халыҡ артисы булды!
"Кейек ҡаҙ юлдары"н башҡарыусы Башҡортостандың халыҡ артисы булды!

Бүздәк районының Килем ауылында тыуып үҫкән башҡорт һәм татар операһы һәм эстрадаһы йырсыһы Филүс Фәһим улы Ҡаһиров Башҡортостандың халыҡ артисы исеменә лайыҡ булды. 

Республика көнө алдынан яҡташыбыҙға награданы кисә Башҡортостан Республикаһы премьер-министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев тапшырҙы.

Филүс Ҡаһиров - Башҡортостан (2021) һәм Татарстан 2016) республикаларының атҡаҙанған артисы, Татарстандың халыҡ артисы (2023). 

Әйткәндәй, беҙҙең барыбыҙ ҙа яратып тыңлаған "Кейек ҡаҙ юлдары" йырын тәүҙә Филүс Ҡаһиров башҡарғайны. Был йыр - уның репертуарынан. 

Ҡотлайбыҙ! 

 

Фото: А. Шельдяев / БР Хөкүмәте. 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика