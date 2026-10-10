Ҡурай көнө менән!

2024 йылдың 11 мартында башҡорт рухиәте донъяһында ысын мәғәнәһендә тарихи ваҡиға булды – республика Башлығы Радий Хәбиров Башҡортостан Республикаһының Дәүләт ҡурайсылар ансамблен төҙөү тураһында указға ҡул ҡуйҙы.
Шул уҡ йылдың 10 октябрендә “Башҡортостан” концерт залында ҡурайсылар коллективының тәүге, таныштырыу концерты уҙҙы. Радий Фәрит улы ошо көндө коллективтың тыуған көнө тип билдәләне һәм 10 октябрҙе Ҡурай көнө тип иғлан итеү тураһында указға ҡул ҡуйыуы хаҡында хәбәр итте. Һөйөнөслө яңылыҡты зал дәррәү алҡыштар менән ҡаршы алды.
Байрамды Дәүләт ҡурайсылар ансамбленең сығыштары менән ҡаршылау матур йолаға әйләнә. Кисә лә коллектив "Башҡортостан" дәүләт концерт залында концерт ҡуйҙы. Тамаша, быға тиклем булғандарындағы кеүек үк, тамашасыларға ҙур рухи күтәренкелек бүләк итте.
Ҡурай башҡорт өсөн көй сығарыу ҡоралы ғына түгел, ул – халҡыбыҙҙың рухи символы, илаһи көсө, борондарҙан алып бөгөнгәсә быуындарҙы бер-береһенә тоташтырып торған күпер.
Быйыл иҫтәлекле көндө икенсегә билдәләйбеҙ. Байрам менән, милләттәш, рухташтар!
Был матур фотоһүрәттәр, видеояҙма Дәүләт ҡурайсылар ансамбленең социаль селтәрҙәге төркөмөнән алынды.