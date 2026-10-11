БАЖА. (ХИКӘЙӘ)

Фәтихә инәйебеҙ Ыстарый Сибайға бер тол бабайға барҙы.
Ул бабай Мәскәү аръяғынан килгән кеше инеме икән, ней генә тиһәң дә, беҙҙең яҡтыҡы түгел ине, урыҫ яғынан ине шикелле. Беспризорник булып йөрөгән дә бала сағында, шунан быны тимер юлсыға уҡытып алған шикелле сәүит. Шунан беҙҙең Сибайға тимер юлсы булып килгән булһа кәрәк. Аҙаҡ Сибай совхозына директор урынбаҫары итеп ҡуйғандар шикелле.
Бала ғына көйө иҫтә ҡалғандары ошо.
Инәйем уны керәшән татары тип әйткәне хәтеремдә тағы ла. Исеме уның әллә Григорий, әллә Георгий инеме шул?.. Фамилияһы Еникеев ине. Инәйем дә Еникеева булып китте.
Әсәйемдең уға еҙнәм тип өндәшкәнен хәтерләмәйем дә. Атайым уға бажа тип өндәште былай. Бик яҡын күреп, туған итеп күреп, ауыҙ тултырып өндәшә ине. Ҡайынбикәһенең тормошҡа сығып китеүенә, үҙенең бажалы булыуына ныҡ ҡыуана ине шикелле.
Беҙҙең ауылға Еникеевтың килгәнен хәтерләмәйем. Ныҡ эшлекле булғандыр, бушамағандыр.
* * *
Минең каникулдар башланыу менән, инәйем мине алып ҡайтып китә торғайны.
«Хәфиәне йонсотҡанһығыҙ, баллар ҡаратып ябыҡтырғанһығыҙ», — тип әсәй менән атайҙы әрләр ине.
Бала ҡарауҙан ял итәм, тип ҡыуанып уға эйәреп китһәм дә, аҙна-ун көн үттеме — бәләкәс туғандарымды һағынып зар булам. Инәйгә күрһәтмәй генә балауыҙ һығып алам.
* * *
Ял итергә алып ҡайтһалар ҙа, эшһеҙ торғаным да юҡ: өйҙәрен таҙаланым, керҙәр йыуҙыҡ, бер машина ташкүмер алып килеп ауҙарып киткәйнеләр — шуны бер яңғыҙым иләп, һарай эсенә ташып бөттөм.
Әле тағы бер машина утын килергә тейеш. Уныһы ла минең елкәлә.
Эш араһында бүтән кесе йомоштарға йөрөйөм. Яңы бешкән икмәкте көтөп сиратта торам.
Еникеев йылы икмәк ярата…
* * *
Минең икмәк ҡосаҡлап ҡайтып килгәнемде күрһә, Еникеев бабай ашамай: башкирка голыми руками держала, ти. Минең ҡулдарым күмер иләгәндә ҡап-ҡара булалар ине.
Инәйем бешкән майҙы ла ашамай ине. Уның өсөн майҙы ла мин магазиндан барып алам.
— «Еникеевҡа», тип әйтеп ал, ысвижый ғынаһынан бирһендәр, — тип әйтергә ҡуша инәйем. Мин улайтып әйтергә оялам.
* * *
Быйыл йәй Еникеевҡа алтмыш йәш! Уны оло итеп туйламаҡсылар. Хат еткән ергә хат, ат еткән ергә ат ебәртеп, ҡунаҡтар саҡырып бөттөләр.
Мәж килеп ҡунаҡ ҡаршылауға әҙерләндек. Бөтә ҡаралдыларҙы сығарып елләтеп ҡағып бөттөк, юрған, яҫтыҡ тыштарын, өҫтәл ябыуҙарын йыуып, крахмаллап, өтөкләп бөттөк. Тәҙрәләр эстән, тыштан ялтыратып йыуылды. Урамдың эсен-тышын таҡырайтып һепереп бөттөк инәйем менән.
Еникеев ҡулдарын артҡа ҡуйып, эшлекле хужаларса беҙҙең башҡарған эштәрҙе ҡарап сыға. Йөҙөндә бер үҙгәреш юҡ уның, мине маҡтамай ҙа. Әйтерһең дә мин уның совхозының эшсеһе, ә ул минең түрәм…
* * *
Ниһайәт, ул көн тыуҙы.
Инәйем йүгереп йөрөй: ап-аҡ ябыуҙар түшәлгән өҫтәлдә затлы тәрилкәләр, көмөш ҡалаҡ-сәнскеләр, алтын буталлы сынаяҡтар, оҙон муйынлы графиндар, тояҡлы рюмкалар теҙелешеп менеп ултырҙы.
Минең иҫем китеп күҙәтеп йөрөүем.
* * *
Төш етмәҫ элек үк, туры бейә егелгән арбаның уртаһына сәңгелдәк, бер ҙур тәкә, ҡағыҙ ҡумталарға күстәнәстәр тейәп, игеҙәктәрҙе күтәреп, атай менән әсәй килеп төштөләр.
Әсәй менән атай аяғөҫтө генә сәй эстеләр ҙә, эшкә керешеп киттеләр. Атай тейәп килгән һарығын һуйып, әсәйем эсәк арытырға булып киттеләр. Мин игеҙәктәр менән «терраска» тип йөрөтөлгән келәттә ултырып ҡалдым. Иий, һағындырғандар инде! Алмаш-тилмәш үпәс иткән булам һеңлеләремде.
Еникеевтың ҡырҙағы баллары ҡайтып төштөләр, ҡосаҡлашалар, үбешәләр, илашалар.
— Папочка! Родненький! Любимый!
Атайҙарын үбәләр ҙә үбәләр. Яңағынан да, ҡулынан да.
Беҙ атайҙы улай үпмәйбеҙ бит.
Мәрәкә булды инде минең өсөн.
* * *
Кискә табан ҡунаҡтар менән өй эсе тулды.
Әсәйем менән инәйем атланылар ҙа атланылар. Әсәй беҙҙең янға инеп, игеҙәктәрҙе тиҙ генә имеҙеп ала ла, тағы сығып китә. Атайым үҙе менән алып килгән ҡурайында уйнаны ла йырланы — ҡунаҡтарҙың күңелен күрҙе.
Ауылдан килгән ҡунаҡтар әкренләп таралышты. Мин дә игеҙәктәрҙе ҡосаҡлап иҙрәп кенә барам.
Инәй өйҙә ҡалған ҡунаҡтарға урын йәйеп сыҡты шикелле.
— Галя, Виктыр, туда лажись, Роза, вы икенсе ыспальный заходите!..
Үҙе иҫке генә юрған менән куфайкы тотоп, террасаға индереп сығып китте.
* * *
Атай менән Еникеев ҡарт тышта, тупһала, хәбәр һата инеләр.
— Бажа, их, бажам. Һинән башҡа минең кемем бар?! Единственный бажам. Минән башҡа һинең кемең бар?
Атайҙың эсеүе артығыраҡ киткәнен аңлата был һүҙҙәр!
Бажаһы менән һөйләшер хәбәре бөтөп, атай террасаға килеп инде.
Беҙҙең өсөн тип ташланған алама юрған менән иҫке куфайкыны күреп, туҙынды ла китте бит!
— Ништәп беҙгә аламаларҙан урын йәйгәндәр? Беҙ бүтәндәрҙән ҡайһы еребеҙ менән кәм?
— Ҡуйһаңсы ла инде, Дәмдәр, бер кискә буҡ булһынмы, ят, йоҡла. Ҡайтҡас аппасыҡ түшәктәргә һалырмын үҙеңде. Уңайһыҙ бит…
Әсәйем ятҡыра алмай бит ҡыҙмаса булып алған атайҙы.
— Уңайһыҙ шул. Бик уңайһыҙ. Мин дә саҡырылған ҡунаҡ, теләнселәп, өйҙә ашарыма булмағанлыҡтан килеп ултырамдыр шул бер генә бөртөк бажама? Мин дә ҡырҡ киламитр ер үтеп, ат тирләтеп, ике имсәк балларымды тейәп килеп ултырам. Тор, Гөлшат, йыйынығыҙ. Сырмағыҙ игеҙәктәрҙе. Атты егә һалайым.
Атай тып баҫып сығып китте. Тәҙрәнән атты еккәне күренеп тора.
* * *
Атайҙың тауышына инәй килеп сыҡты. Тышта ҡаңғырышҡан тауыштары ишетелә.
— Ҡуйсы, кейәү. Иртәнсәк ҡайтырһығыҙ. Үҙеңде уйламаһаң, ана игеҙҙәреңде уйла. Хәфиәң дә арыған.
— Дөрөҫ әйтәһең, ҡайынбикә. Хәфиәм арыған. Хатта йонсотҡанһығыҙ. Апҡайтам. Бөтәһен дә апҡайтам.
Дағалы ботинкаларын тыҡылдатып килеп инде атай террасаға. (Берәй ҡустыһының ботинкаларын үтенескә алып кейеп торғандыр инде!)
— Сығығыҙ. Карета подана, Гөлшат!
Атай юрый ҡысҡырып, Еникеев ҡартҡа ишетелерлек итеп һөйләй.
* * *
Беҙ арбаға тейәлешеп бөттөк. Инәй ҡапҡаны асты ла, арба янына осоп килеп баҫты.
— Кейәү… Хәфиәне булһа ла ҡалдырсы…
Үҙе мөлдөр генә күҙҙәре менән миңә ҡараны.
Инәйемде ни хәттем генә йәлләһәм дә, арбанан һикереп төшөп ҡалманым. Атайымды көйҙөргөм килмәне. Унан да бигерәк игеҙәктәрҙән айырылғым килмәне.
— Инәй, әйҙә үҙең беҙгә ултырып ҡайт та кит. Өләсәй ҙә һине һағынғандыр. Арба киң бит. Урын етә! — инәйҙең ҡулынан тарттым.
Инәйемде Еникеевтарға ҡалдырғым килмәне.
— Әйҙә, уңғыр, но! Һау бул, ҡайынбикә. Пращай!Үпкәләмә!
Арба ҡуҙғалды.
— Күстәнәс бәпәйҙәргә…
Инәй өйгә инеп китте…
* * *
Беҙ юрттырып ауылдан сығып киттек.
Әсәй бәпестәрен ҡосаҡлаған килеш, йәшел бесән өҫтөндә йоҡлап китте. Мин атайымдың уң ҡабырғаһына һыйынып ҡына ултырып киләм.
— Ҡурай тороп ҡалды шикелле, инәһеҙ… — атайым теш араһынан сертелдәтә төкөрөп ҡуйҙы.
— Юҡ. Мин уны һалып алдым, атай. Ҡурай тартаңмы?
— Тартайым һуң. Ҡунаҡтан ҡайтып киләбеҙ бит! Күңелле ҡайтайыҡ, ҡыҙым! — атайым мине һөйөп алды. — Һинән башҡа кемем бар минең?!
Ауылға ҡайтып ингәнебеҙҙә, һыҙылып ҡына таң атып килә ине…
Хикәйәнең авторы – Сулпан Әбдрәхимова.
Фото яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.