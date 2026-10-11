Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
11 Октября , 08:00

Өлкөндөләргә бына тигән бүләк!

Яңыртылған тамаша залында үҙешмәкәр артистар һәм ижади коллективтар ҡатнашлығында тәүге концерт үтте.

Добавить в предпочтительные источники Google
Өлкөндөләргә бына тигән бүләк!Өлкөндөләргә бына тигән бүләк!
Өлкөндөләргә бына тигән бүләк!

Дыуан районының Өлкөндө ауылы халҡы Республика көнөнә бына тигән бүләк алды. “Башҡортостан Республикаһы мәҙәниәтен һәм сәнғәтен үҫтереү” дәүләт программаһына ярашлы, ауыл мәҙәниәт йорто капиаталь ремонттан һуң ишектәрен асты.

Подрядсы эшен Мәҙәниәт министрлығының дәүләт заказдарын көйләү, матди-техник базаны үҫтереү һәм хеҙмәтте һаҡлау бүлеге начальнигы Вадим Шәйәхмәтов ҡабул итте. Яңыртылған тамаша залында үҙешмәкәр артистар һәм ижади коллективтар ҡатнашлығында тәүге концерт үтте. Бинаның ҡыйығы, тәҙрәләре, инеү-сығыу урындары яңыртылған, пандус ҡуйылған, һыу үткәрелгән. Ауылдаштар  эш һәм ял итеү өсөн уңайлы шарттар тыуҙырылғаны өсөн республика һәм район етәкселегенә бик  рәхмәтле.

Фото: “Дуванский вестник” гәзите сайтынан

Өлкөндөләргә бына тигән бүләк!
Өлкөндөләргә бына тигән бүләк!
Өлкөндөләргә бына тигән бүләк!
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика