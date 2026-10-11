Өлкөндөләргә бына тигән бүләк!

Дыуан районының Өлкөндө ауылы халҡы Республика көнөнә бына тигән бүләк алды. “Башҡортостан Республикаһы мәҙәниәтен һәм сәнғәтен үҫтереү” дәүләт программаһына ярашлы, ауыл мәҙәниәт йорто капиаталь ремонттан һуң ишектәрен асты.
Подрядсы эшен Мәҙәниәт министрлығының дәүләт заказдарын көйләү, матди-техник базаны үҫтереү һәм хеҙмәтте һаҡлау бүлеге начальнигы Вадим Шәйәхмәтов ҡабул итте. Яңыртылған тамаша залында үҙешмәкәр артистар һәм ижади коллективтар ҡатнашлығында тәүге концерт үтте. Бинаның ҡыйығы, тәҙрәләре, инеү-сығыу урындары яңыртылған, пандус ҡуйылған, һыу үткәрелгән. Ауылдаштар эш һәм ял итеү өсөн уңайлы шарттар тыуҙырылғаны өсөн республика һәм район етәкселегенә бик рәхмәтле.
Фото: “Дуванский вестник” гәзите сайтынан