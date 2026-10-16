Башҡортостан
+9 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
16 Октября , 07:05

Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!

21 октябрҙә һеҙгә ҙур бүләк яһаясаҡтар, тороп ҡалмағыҙ. Был турала тулыраҡ түбәндә уҡығыҙ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!

21 октябрҙә икенсе тапҡыр Милли бейеү көнөн билдәләйбеҙ. Дата бейеү оҫтаһы, легендар башҡорт хореографы, дәүләт халыҡ бейеүҙәре ансамбленә нигеҙ һалған Фәйзи Ғәскәровтың тыуған көнөнә бәйле барлыҡҡа килде. 

Иҫтәлекле көн айҡанлы, “Башҡортостан” дәүләт концерт залында ҙур байрам концерты ойошторола. Унда республикабыҙҙың бейеү сәнғәте донъяһында ҙур абруйға эйә коллективтар ҡатнаша. Төп ансамблебеҙҙән тыш, Учалы филармонияһының “Уралтау”ы, Нефтекама филармонияһының “Түңгәүер”е, Сибай концерт-театр берләшмәһенең “Сибай” ансамбле, Стәрлетамаҡ дәүләт театр-концерт берләшмәһенең Бейеү театры сығыш яһай.

Концертты ойоштороусылар – Фәйзи Ғәскәров исемендәге Башҡорт дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле һәм Башҡортостан Хореография сәнғәте эшмәкәрҙәре союзы. Билеттарҙы ансамблдең рәсми сайты аша алырға була. “Пушкин картаһы”н ҡулланырға мөмкин.

Бейеү сәнғәте оҫталарының сығыштарын күрергә теләһәгеҙ, Милли бейеү көнөндә ҡабатланмаҫ үҙенсәлеге менән арбар тамашаға рәхим итегеҙ, дуҫтар!

 

Фотоларҙа: ғәскәровсылар; Стәрле Бейеү театры; "Түңгәүер"ҙәр; "Сибай"ҙар; "Уралтау"ҙар – ансамблдәрҙең социаль селтәрҙәге төркөмдәренән. 

Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика