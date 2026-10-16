Бейеү яратыусылар, һеҙгә сюрприз!

21 октябрҙә икенсе тапҡыр Милли бейеү көнөн билдәләйбеҙ. Дата бейеү оҫтаһы, легендар башҡорт хореографы, дәүләт халыҡ бейеүҙәре ансамбленә нигеҙ һалған Фәйзи Ғәскәровтың тыуған көнөнә бәйле барлыҡҡа килде.
Иҫтәлекле көн айҡанлы, “Башҡортостан” дәүләт концерт залында ҙур байрам концерты ойошторола. Унда республикабыҙҙың бейеү сәнғәте донъяһында ҙур абруйға эйә коллективтар ҡатнаша. Төп ансамблебеҙҙән тыш, Учалы филармонияһының “Уралтау”ы, Нефтекама филармонияһының “Түңгәүер”е, Сибай концерт-театр берләшмәһенең “Сибай” ансамбле, Стәрлетамаҡ дәүләт театр-концерт берләшмәһенең Бейеү театры сығыш яһай.
Концертты ойоштороусылар – Фәйзи Ғәскәров исемендәге Башҡорт дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле һәм Башҡортостан Хореография сәнғәте эшмәкәрҙәре союзы. Билеттарҙы ансамблдең рәсми сайты аша алырға була. “Пушкин картаһы”н ҡулланырға мөмкин.
Бейеү сәнғәте оҫталарының сығыштарын күрергә теләһәгеҙ, Милли бейеү көнөндә ҡабатланмаҫ үҙенсәлеге менән арбар тамашаға рәхим итегеҙ, дуҫтар!
Фотоларҙа: ғәскәровсылар; Стәрле Бейеү театры; "Түңгәүер"ҙәр; "Сибай"ҙар; "Уралтау"ҙар – ансамблдәрҙең социаль селтәрҙәге төркөмдәренән.