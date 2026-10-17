Башҡортостан
+6 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
17 Октября , 04:45

Асҡар Абдразаҡов — Рәсәйҙең халыҡ артисы

Рәсәй Президенты Владимир Путин Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы Асҡар Әмир улы Абдразаҡовҡа Рәсәйҙең халыҡ артисы тигән маҡтаулы исем биреү тураһындағы Указға ҡул ҡуйҙы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Асҡар Абдразаҡов — Рәсәйҙең халыҡ артисыАсҡар Абдразаҡов — Рәсәйҙең халыҡ артисы
Асҡар Абдразаҡов — Рәсәйҙең халыҡ артисы

Асҡар Абдразаҡовҡа Рәсәйҙең халыҡ артисы тигән маҡтаулы исем бирелде!

Рәсәй Президенты Владимир Путин Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы Асҡар Әмир улы Абдразаҡовҡа Рәсәйҙең халыҡ артисы тигән маҡтаулы исем биреү тураһындағы Указға ҡул ҡуйҙы.

Асҡар Абдразаҡов — үҙенең сағыу таланты, ҡабатланмаҫ тауышы һәм юғары башҡарыу оҫталығы менән тамашасылар һөйөүен яулаған күренекле сәнғәт әһеле. Ул шулай уҡ билдәле опера йырсыһы Илдар Абдразаҡовтың өлкән ағаһы.

Асҡар Әмир улын лайыҡлы наградаһы менән ҡотлайбыҙ! Был юғары исем — уның күп йыллыҡ хеҙмәтенә, сәнғәткә тоғролоғона һәм башҡорт опера сәнғәтен үҫтереүгә индергән өлөшөнә ҙур баһа.

Яңы ижади уңыштар, сәләмәтлек һәм яңынан-яңы бейеклектәр теләйбеҙ!

Әйткәндәй, республика Башлығы Радий Хәбиров та йырсыны юғары исемгә лайыҡ булыуы менән ҡотланы һәм үҙенең социаль сәхифәһендә бик матур яҙыу ҡалдырҙы.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика