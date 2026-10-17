Асҡар Абдразаҡов — Рәсәйҙең халыҡ артисы

Асҡар Абдразаҡовҡа Рәсәйҙең халыҡ артисы тигән маҡтаулы исем бирелде!
Рәсәй Президенты Владимир Путин Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы Асҡар Әмир улы Абдразаҡовҡа Рәсәйҙең халыҡ артисы тигән маҡтаулы исем биреү тураһындағы Указға ҡул ҡуйҙы.
Асҡар Абдразаҡов — үҙенең сағыу таланты, ҡабатланмаҫ тауышы һәм юғары башҡарыу оҫталығы менән тамашасылар һөйөүен яулаған күренекле сәнғәт әһеле. Ул шулай уҡ билдәле опера йырсыһы Илдар Абдразаҡовтың өлкән ағаһы.
Асҡар Әмир улын лайыҡлы наградаһы менән ҡотлайбыҙ! Был юғары исем — уның күп йыллыҡ хеҙмәтенә, сәнғәткә тоғролоғона һәм башҡорт опера сәнғәтен үҫтереүгә индергән өлөшөнә ҙур баһа.
Яңы ижади уңыштар, сәләмәтлек һәм яңынан-яңы бейеклектәр теләйбеҙ!
Әйткәндәй, республика Башлығы Радий Хәбиров та йырсыны юғары исемгә лайыҡ булыуы менән ҡотланы һәм үҙенең социаль сәхифәһендә бик матур яҙыу ҡалдырҙы.