Илһөйә Бәҙретдинова: "Кейәүгә алманылар..."

Башҡорт һәм татар эстрадаһындағы иң популяр йырсы Илһөйә Бәҙретдинова үҙенең “Мин – ҡатын-ҡыҙ” тип аталған концерт программаһынан бер өҙөк күрһәткән.
Унда Илһөйә Бәҙретдинова легендар йырсы Хәмдүнә Тимерғәлиева репертуарынан “Ғәлигә барам әле” йырын башҡара. Сығыштың үҙенсәлеге – йырсының образы: ул тамашасы алдына ап-аҡ туй күлдәгендә сығып баҫа. Был хаҡта “Интертат” баҫмаһы хәбәр итә. “Ҡатын-ҡыҙ ғүмерендә бер булһа ла туй күлдәге кейергә тейеш инде ул, эйеме... “Особо везучийҙары” бишәр тапҡыр кейә. Бына мин кейә алманым... Кейәүгә алманылар... Шунан юлын таптым – 200 тапҡыр кейәм хәҙер Хәмдүнә апай Тимерғәлиева иҫтәлегенә”, тип яҙған йырсы үҙенең сәхифәһендә.
Йырсыға ысын ҡатын-ҡыҙ бәхете теләүселәр бик күп булған.
“Илһөйә, әйҙә кейәүгә сығырға яҙһын әле һиңә! Концертта ғына түгел. Туй итербеҙ, бер рәхәтләнеп байрам итербеҙ нормаль кешеләр кеүек”, тип яҙып ҡалдырған уның сәхнәләш дуҫы Нурзада.
“Беҙҙең илдә юҡтыр әле һеҙгә лайыҡлы кейәү”, “Һине уҙҙырыусы булмаҫ, 201-се тапҡыр ҙа кейергә яҙһын”, тип тә яҙыусылар булған.
Сығанаҡ: “Интертат”