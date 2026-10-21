Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
21 Октября , 06:00

Бөгөн – Милли бейеү көнө

Байрам менән, дуҫтар!

Добавить в предпочтительные источники Google
Бөгөн – Милли бейеү көнөБөгөн – Милли бейеү көнө
Бөгөн – Милли бейеү көнө

Бөгөн Башҡортостан Милли бейеү көнөн билдәләй. Байрам менән, дуҫтар!

Был дата – РСФСР-ҙың һәм БАССР-ҙың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, бейеүсе, легендар башҡорт хореографы, дәүләт халыҡ бейеүҙәре ансамбленә нигеҙ һалған Фәйзи Ғәскәровтың тыуған көнө. Милли бейеү көнө республика Башлығы Радий Хәбиров указына ярашлы барлыҡҡа килде, ә тәүге тапҡыр былтыр билдәләнде.

Матур көн уңайынан социаль селтәрҙәге төркөмөбөҙҙә Фәйзи Ғәскәров исемендәге Башҡорт дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле сығышынан видеояҙма ҡарарға тәҡдим итәбеҙ.

Тау башҡорттары бейеүе, легендар “Гөлнәзирә”! Солист – Фәрхәт Хәкимов, Башҡортостандың халыҡ артисы.

Фотолар һәм видеояҙма: данлыҡлы бейеү коллективының рәсми төркөмөнән.

Бөгөн – Милли бейеү көнө
Бөгөн – Милли бейеү көнө
Бөгөн – Милли бейеү көнө
Бөгөн – Милли бейеү көнө
Бөгөн – Милли бейеү көнө
Бөгөн – Милли бейеү көнө
Бөгөн – Милли бейеү көнө
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика