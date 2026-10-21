Бөгөн – Милли бейеү көнө

Бөгөн Башҡортостан Милли бейеү көнөн билдәләй. Байрам менән, дуҫтар!
Был дата – РСФСР-ҙың һәм БАССР-ҙың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, бейеүсе, легендар башҡорт хореографы, дәүләт халыҡ бейеүҙәре ансамбленә нигеҙ һалған Фәйзи Ғәскәровтың тыуған көнө. Милли бейеү көнө республика Башлығы Радий Хәбиров указына ярашлы барлыҡҡа килде, ә тәүге тапҡыр былтыр билдәләнде.
Матур көн уңайынан социаль селтәрҙәге төркөмөбөҙҙә Фәйзи Ғәскәров исемендәге Башҡорт дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле сығышынан видеояҙма ҡарарға тәҡдим итәбеҙ.
Тау башҡорттары бейеүе, легендар “Гөлнәзирә”! Солист – Фәрхәт Хәкимов, Башҡортостандың халыҡ артисы.
Фотолар һәм видеояҙма: данлыҡлы бейеү коллективының рәсми төркөмөнән.