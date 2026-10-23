"Әй Йола": атай менән ҡыҙ ниңә һүҙгә килешкән?

"Рәсәй-1" телеканалында бер нисә миҙгел инде "Әйҙәгеҙ, бөтәбеҙ бергә!" йыр конкурсы бара. Был телешоуҙа сәхнә алдындағы стеналағы урындарҙа 100 музыкаль эксперт ултыра һәм улар алдында аҙна һайын һигеҙ йырсы һынау тота. Уларҙың икәүһе ярымфиналға сыға бара. Аҙаҡ ярымфинал һәм финал ярыштарында еңеүселәр билдәләнә.
Быйыл 100 эксперттың береһе Башҡортостандан музыкант Заһир Зәйнетдинов булғанын яҙғайныҡ инде. Ул уҙған сығыштарҙың береһендә ҡурайын күрһәтеп, үҙ фекерен әйткәйне.
Ә бына шул эксперттарҙың береһе - саҡырылған ҡунаҡ - аҙна һайын алмашына. Ул тәүҙә шоуҙы асып сығыш яһай, артабан стенаға менә һәм конкурс аҙағынаса ҡатнашыусыларға баһаһын биреп бара.
Был аҙнала шундай ҡунаҡтар сифатында - беҙҙең "Әй Йола" төркөмө. Тапшырыуҙы бөгөн кис ҡарағас, бөтәһен дә белерһегеҙ-күрерһегеҙ, әммә сер итеп кенә шуны әйтәбеҙ: төркөмдәге өс кешенең фекере гел генә тап килеп торманы. Бер сығыштан һуң Адель йырсыға тауышын бирҙе, ә Ринат менән Русланды был башҡарыу илһамландырманы - улар урынынан да торманы. Һәм ҡыҙ менән атай араһында уйынлы-ысынлы диалог та булып алды.
Адель Шәйхетдинова атаһына: "Минең үҙ фекерем бар, аңлашылдымы?" тине. Эргәһендәге ике билдәле артист Сергей Лазарев менән Николай Басков уны "Һин ҙур ҡыҙмын, мин үҫкәнмен инде тип әйт" тип ҡотортто, ә Ринат Рамаҙанов менән бер һүҙҙән булған Руслан Шәйхетдинов: "Өйгә ҡайтҡас һөйләшербеҙ" тип кенә ҡуйҙы.
Һәр хәлдә беҙҙең артистарҙы федераль каналға саҡырыуҙары уларға ҡыҙыҡһыныуҙың кәмемәүен күрһәтә. Афарин, яҡташтар, милләттәштәр!
Фото: тапшырыу видеоһынан скриншот.