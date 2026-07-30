Ҡыяр баллы һыу ярата

Был кәңәш ысынлап та эшләй: һыу һибеү ваҡытында бер аҙ бал өҫтәгеҙ һәм ҡыярҙарығыҙ емерелеп уңыр. Ҡыяр шәрбәт, бигерәк тә баллы һыуҙы ярата. Бындай туҡландырыу үҫеүҙе көсәйтә, япраҡтарҙың һарғайыуынан һәм ҡороуынан һаҡларға ярҙам итә.
Бал ярҙамында быуындар һаны арта, ә үҫемлектәрҙең иммунитеты нығый. Тупраҡ уңдырышлыраҡ була.
Файҙалы төнәтмәне әҙерләү еңел генә: 5 литр һыуға 3 балғалаҡ бал (хатта иҫке, шәкәрле лә ярай) һалып, эреп бөткәнсе яҡшылап болғатығыҙ һәм үҫенте төбөнә ярты литр самаһы ҡойоп сығығыҙ.
Сығанаҡ: https://vk.ru/bashkortvk ("Файҙалы кәңәштәр" төркөмө).
Г. Яҡшығолова фотоһы.