Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
30 Июля , 10:00

Ҡыяр баллы һыу ярата

Бындай ашламаны ҡулланһаң, ҡыяр япраҡтары һарғаймай һәм йәшелсә оҙаҡ уңыш биреп ҡыуандыра. 

Ҡыяр баллы һыу яратаҠыяр баллы һыу ярата
Ҡыяр баллы һыу ярата

Был кәңәш ысынлап та эшләй: һыу һибеү ваҡытында бер аҙ бал өҫтәгеҙ һәм ҡыярҙарығыҙ емерелеп уңыр. Ҡыяр шәрбәт, бигерәк тә баллы һыуҙы ярата. Бындай туҡландырыу үҫеүҙе көсәйтә, япраҡтарҙың һарғайыуынан һәм ҡороуынан һаҡларға ярҙам итә.

Бал ярҙамында быуындар һаны арта, ә үҫемлектәрҙең иммунитеты нығый. Тупраҡ уңдырышлыраҡ була.

Файҙалы төнәтмәне әҙерләү еңел генә: 5 литр һыуға 3 балғалаҡ бал (хатта иҫке, шәкәрле лә ярай) һалып, эреп бөткәнсе яҡшылап болғатығыҙ һәм үҫенте төбөнә ярты литр самаһы ҡойоп сығығыҙ. 

Сығанаҡ: https://vk.ru/bashkortvk ("Файҙалы кәңәштәр" төркөмө). 

Г. Яҡшығолова фотоһы. 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика