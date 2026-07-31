Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
30 Июля , 19:40

Ташҡабағығыҙ уңдымы? Кәтлиттәр яһайыҡ!

Ташҡабаҡ йәш булырға тейеш. Уларҙы таҙартып, эре ҡырғыстан үткәрәбеҙ. Уға шулай уҡ ҡырғыстан сығарылған һуған ҡушырға.

Ташҡабағығыҙ уңдымы? Кәтлиттәр яһайыҡ!Ташҡабағығыҙ уңдымы? Кәтлиттәр яһайыҡ!
Ташҡабағығыҙ уңдымы? Кәтлиттәр яһайыҡ!

Кәтлиттәрҙе яһау өсөн ҙур булмаған ике ташҡабаҡ, бер һуған, ике йомортҡа, 100-150 гр сыр, дүрт аш ҡалағы он, йәшел үләндәр, бер тырнаҡ һарымһаҡ, ҡара борос, тоҙ, ҡыҙҙырыр өсөн үҫемлек майы кәрәк була.

Ташҡабаҡ йәш булырға тейеш. Уларҙы таҙартып, эре ҡырғыстан үткәрәбеҙ. Уға шулай уҡ ҡырғыстан сығарылған һуған ҡушырға.

Йәшелсәләргә ҡырғыстан үткәрелгән сыр, ваҡ итеп туралған петрушка, бик ваҡ итеп туралған һарымһаҡ һалып бутайбыҙ. Тоҙ, борос, он һалып “ҡамыр” яһайбыҙ. Ул шыйыҡ булырға тейеш түгел. Шуға күрә ондо күберәк ҡушырға ла мөмкин.

Кәтлиттәрҙе ҡалаҡ менән һалып, яҡшы ҡыҙҙырылған майҙа бешерәбеҙ. Бик тәмле килеп сыға.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика