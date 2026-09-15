Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
15 Сентября , 07:00

Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"

Был юлы Рәхимә Мусина бик тәмле ҡабымлыҡ тәҡдим итә

Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"

Ҡабаҡтың (кабачоктарҙы) төбөнә еткермәйенсә арҡыры ҡырҡҡылайһың (яҡынса биш өлөшкә), веер рәүешендә йәйеп һалаһың. Берәй һауытта сама менән майонез, тоҙ, ҡара борос, ҡырылған һарымһаҡты бутайһың.

Был массаны кабачок киҫемдәре араһына һылап, ул йомшара төшкәнсе һалып тораһың. Киҫемдәр араһына ит фаршы, помидор, һуған киҫәктәрен аралаштырып тығаһың. Помидор күберәк булһын, әскелтем тәм бирә. Веерҙың өҫтөнә ҡалған майонез массаһын һылап, өҫтөнә ҡырылған сыр һибәһең.

Эҫе духовкала кабачоктар йомшарғансы бешерәһең (45 минут тирәһе).

Фотоларҙы тәртип менән ҡарап сыҡһағыҙ ҙа эш барышын аңларға була.

Фото һәм сығанаҡ: Рәхимә Мусина

Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Рәхимә Мусинанан - "Ҡабаҡса елпеүесе"
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика