Белоретта – яңы музей

Белорет ҡалаһында Башҡортостаның атҡаҙанған эшҡыуары, "Гүзәл" туҡымалар салоны директоры, билдәле йәмәғәт эшмәкәре Резеда Сәйҙәрованың "Башҡорт өйө" шәхси этномузейы уңышлы эшләй.
Белорет ҡалаһының Точисский урамы, 23-сө йорт адресы буйынса урынлашҡан музей киләсәктә ҡала йөҙөн билдәләгән, туристарҙы ылыҡтырған популяр объектына әүерелер, тигән ышаныс ҙур.
Резеда Рифғәт ҡыҙы Сәйҙәрова – Белорет районында билдәле шәхес, район тормошонда әүҙем ҡатнашҡан уңышлы эшҡыуар. Уңған ханымды йәмғиәттәге киҫкен социаль проблемаларға, ярҙамға мохтаждарға битараф ҡала белмәгән оло йөрәкле шәхес, тип тә беләләр. Ошо һүҙҙәрҙе эш менән иҫбатлай Резеда ханым: махсус хәрби операция башланғас, ул урындағы йүнселдәрҙе туплап, аҡса һәм кәрәк-яраҡ йыйыуҙы ойошторған, унан мобилизацияланған ир-егеттәргә ярҙам кәрәк тигәс, тағы ла яҡташтарына, эшҡыуарҙарға мөрәжәғәт итеп, шәфҡәтлелек акцияһы башлап ебәргән. Бынан тыш, Резеда Рифғәт ҡыҙы, иҫ киткес рухлы шәхес булараҡ, халҡыбыҙҙың тарихи-мәҙәни асылын яҡтыртҡан сараларҙа ҡатнаша, милли кейем һәм данлыҡлы француз яулығын етештереүҙе яйға һалған.
Эшҡыуар ханымдың тамырҙары – Учалы районы, Ҡобағош ауылынан.
– Сания һәм Рифғәт Ҡауыевтарҙың баш балаһымын, ике ҡустым бар. Инәйем (әсәйем) ғүмер буйы мәктәптә эшләне, уҡытыусы, етәксе булды. Атайым ауыл советы рәйесе ине. Мәктәп төҙөү, клубты күтәреү – улар иңенә ниндәй генә эш-ғәмәлдәр һалынманы! Әйткәндәй, әсәйем беренсе Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайында ла ҡатнашҡан. Ҡатын-ҡыҙҙарҙы ойоштороп, ҡаҙандар аҫып, аш-һыу ҙа хәстәрләгән – бына шундай әүҙем кеше ине. Заманы ла рухлы, милли үҙаң күтәренкелеге тантана иткән осорға тура килгән.
Мәктәптән һуң Өфө педагогия училищеһының һынлы сәнғәт-графика бүлеген тамамланым, һөнәрем буйынса мин – рәссам. Бәлки, шуғалыр ҙа күңелем һәр саҡ матурлыҡҡа ынтыла: хатта эшҡыуарлыҡта ла кешеләргә эстетик ҡәнәғәтләнеү тойғоһо биргән йүнәлеште һайланым. Уҡып бөткәндән һуң юллама менән Белоретҡа эшкә килдем. Һәүетемсә тормош башланды. Хеҙмәт юлымды һыҙма һәм рәсем фәндәренән уҡытыусы булып башланым, кейәүгә сыҡтым. Ҡыҙым тыуҙы. Декрет ялынан һуң һынлы сәнғәт мәктәбендә эшләнем. Илдә ҙур үҙгәрештәр, һынылыш осоро ине.
Хеҙмәт стажым тиҫтә йылдан ашҡанда ғүмер юлын тулыһынса үҙгәртергә, аҡ биттән башларға ҡарар иттем. Дөрөҫөн әйткәндә, тормош минең алдыма оло һынау ҡуйҙы – 29 йәшемдә генә тол ҡалдым. Унан тотош ил боролош алдында торған заман ине. Эш хаҡы түләмәйҙәр, йәшәгән фатирҙың рәте юҡ, ҡыҙымды үҫтерергә, артабан нисектер йәшәргә кәрәк...
Ҡыҫҡаһы, иремдең ҡырҡын уҡытҡанда Өфөнән курсташ әхирәтем килде. Хәл-әхүәлде төшөнгәс, көтөлмәгән тәҡдим яһаны: Төркиәгә барабыҙ, тауар алып ҡайтабыҙ! Албырғап ҡалдым, сөнки ике ятып бер төшөмә лә инмәгән хәл ине был. Атайым-әсәйем менән кәңәшләштем. “Әйҙә йөрьәт итеп ҡара”, тип фатиха биреп, бер аҙ аҡсалата ярҙам да күрһәткәстәр, юлға йыйына башланым. Шулай итеп, “челноктар” төркөмөнә эйәреп, беренсе тапҡыр сит илгә киттем, – тип хәтерләй ул йылдарҙы Резеда ханым.
Яҙмыштың үҙ ҡанундары: Төркиәгә эш буйынса сәйәхәт иткәндә йәш ҡатын ғүмерлек тоғро юлдашын – Энгинды осратҡан.
– Яратҡан ирем, ышаныслы терәгем ул бөгөн. Төркиәлә яйға һалынған тормошон, бизнесын ҡалдырып, Рәсәйгә, беҙҙең Белорет ҡалаһына күсеп килде – өйләнешкәнебеҙгә 30 йылдан ашыу. Ошо йылдарҙа беҙҙең мөхиткә, кешеләргә өйрәнде, үҙ эшен асты, ярайһы уңыштарға өлгәште, – ти Резеда Рифғәт ҡыҙы.
Ошо йылдар эсендә эшҡыуарға бизнесты артабан үҫтереү өсөн байтаҡ һынауҙар үтергә тура килгән. Ҡасан да булһа үҙ йүнәлешен табып, етештереү бизнесы асырға хыялланған Резеда Сәйҙәрова бер ваҡыт тегеү ательеһын сафҡа индергән, Энгин менән ҡалала тәүгеләрҙән булып автомобилдәргә япмалар тегеүҙе ойошторған. Артабан ошонда уҡ махсуслаштырылған магазин асып, унда тәҙрәләргә ҡорған-пәрҙәләр тегеү хеҙмәтен күрһәтә башлайҙар.
Туҡымалар алырға Ғәрәп Әмирлектәренә, Төркиәгә шәхсән үҙе йөрөгән Резеда ханым бер ваҡыт сәхнә өсөн милли кейемдәр тегеүҙе лә яйға һала.
– Үҙебеҙ теккән милли кейемдәр сифатлы ла, хаҡы буйынса күтәрмәле лә булғас, тиҙ арала бихисап клиенттар барлыҡҡа килде. Балалар баҡсаларына, мәктәптәргә, төрлө ижади коллективтарға һәм теләгән һәр кешегә күлдәктәр, камзулдар һәм башҡа кейем тектек. Бынан бер нисә йыл элек Белоретта Республика көнөнә арнап ҡыҙыҡлы сара үткәрҙек: беҙҙең ателье теккән әйберҙәрҙән күргәҙмә-дефиле ойошторҙоҡ. Быларҙың барыһы ла юҡҡа түгел, тип уйлайым, сөнки милли асыл, рухи тамырҙар барыбер үҙенекен итә һәм этәргес була икән, осҡондан усаҡ ҡабыҙырға мөмкин.
Башҡортостанымды, халҡымды иҫ киткес ныҡ яратам, тыуған ерем, туған телем өсөн хәлдән килгәнде эшләргә һәр саҡ әҙермен. Бөгөн беҙҙең бренд тауарына әүерелгән француз яулыҡ етештереүҙе яйға һалыу өсөн дә бихисап көс түгергә тура килде. Беҙҙә, ғаилә ҡомартҡыһы булараҡ, әсәйемдең әсәһе – Ғәйниямал Усманова өләсәйемдән ҡалған француз яулығы һаҡлана. Ул бик рухлы, көслө ҡатын булған. Заманында бик ҡәҙерле теген машинаһын һатып, колхозға трактор алырға ярҙам иткән. Был ваҡиға менән әле лә ғорурланам.
Өлгө булараҡ, тап шул яулыҡтағы һүрәттең күсермәһен эшләттем. Етештереүҙе яйға һалғансы Төркиәләге, Үзбәкстандағы, Сәғүд Ғәрәбстанындағы фабрикаларҙы йөрөп сыҡтым. Ниһайәт, сит илдәге бер фабрика менән килешеп, яулыҡтарҙы етештерә башланыҡ, – ти Резеда Сәйҙәрова.
Ҡыҫҡаһы, Белореттағы “Гүзәл” ательеһы ике тиҫтә йыл самаһы эшләй, эшҡыуарҙың уңышлы эше, хеҙмәтенең һөҙөмтәһе бар. Әммә Резеда Рифғәт ҡыҙы өлгәшелгәндәр менән генә тыныслана торған кеше түгел. Үрҙә телгә алынған “Башҡорт йорто” музейы ла – ошоға дәлил. Әйтергә кәрәк, бер стенаны Резеда Рифғәт ҡыҙы ғаиләһенең 11 быуынды үҙ эсенә алған шәжәрәһе биләй.
– Һәр беребеҙ Ер йөҙөндә үҙ эҙен ҡалдыра, беҙҙең булмышыбыҙ балаларыбыҙҙа дауам итә. Быуындар менән заман бәйләнешенең өҙөлмәүе, халҡыбыҙҙың рухи мираҫын һаҡлау, үҫтереү, киләсәк йәш быуынға еткереү – беҙҙең маҡсат.
Музей асыу хыялы күңелемдә күптән йәшәй ине. Форсат булғанда, төрлө экспонаттарҙы туплай барҙым. Ҡала хакимиәте ярҙамы менән ателье урынлашҡан биналағы буш бүлмәне алғас, хыялдарымды тормошҡа ашыра башланым. Был тағы бер матур проектарымдын береһе, уға бар күңелемде һалып эшләнем. Оҙаҡ йылдар дауамында бөртөкләп тупланды ул экспонаттар, араһында өләсәйемдәрҙән ҡалған ҡомартҡылар, иң-иң боронғолары ла бар (теген машиналары, сепаратор, ҡул тирмәне).
Бынан 15-20 йыл элек Әбйәлил районының Дәүләт ауылында йәшәгән Ғәйниямал Усманова өләсәйемдең иҫке йортонда заманы уҙған, бер кемгә лә кәрәкмәгән тирмәнде күреп йәлләнем,унда йәшәгән инәйҙән һорап алып ҡайттым, сөнки өләсәйем һөйләгән тарихтар иҫкә төштө... Аслыҡ йылдарында урылған баҫыуҙан башаҡ йыйып, ошо тирмәндә он үткәреп, икмәк бешереп, һигеҙ балалы ғаиләһен аслыҡтан ҡотҡарған тирмән ул, ә өләсәйемә – уның әсәһенән ҡалған ҡомартҡы.
Ә сепарат Учалы районы Ҡобағош ауылында йәшәгән өләсәйем Мәхмүзә Ибраһим ҡыҙы Ҡауыеваныҡы. Бала саҡта, иртәнсәк, зыңғырлатып ҡаймаҡ уҙғарған ҡул сепраторы тауышына уяна инек. Бына шулай, һағыныу хистәренән тағы бер тарих башланды...
Күңелемә йылылыҡ өҫтәгән, кәйефемде күтәргән ғәмәл ул музей. Бында халҡыбыҙҙың көнкүрешен сағылдырырға тырыштыҡ. Йорт йыһаздары, урын кәрәк-яраҡтары, келәмдәр, һауыт-һаба һәм башҡа әйберҙәр бар. Тирмә экспозицияһын да булдырҙыҡ. Милли башҡорт кейемдәре – ғорурлығыбыҙ. Ғаиләбеҙҙә быуындан-быуынға күсә килгән бишек, боронғо фотоһүрәттәр, китаптар һәм яҡындарҙан, туғандарҙан йыйылған башҡа ҡомартҡылар – музейҙың нигеҙе, йәне, йәме.
Музей ҡаланың тап уртаһында урынлашҡан. Бина иҫке булыу сәбәпле, ҙур сығымдар талап итте, яңы тәҙрәләр, ишектәр ҡуйҙыҡ. Ремонт-төҙөлөштән һуң, ысынлап та, яңы, йылы, нурлы урын килеп сыҡты. Туғанлыҡ ярҙамында йырып сыҡтыҡ бар ҡатмарлылыҡтарҙы. Алтын ҡуллы ҡустым Ирек Ҡауыев, ҡыҙым Гүзәл Мостафина, ирем Энгин һәм башҡа рухлы яҡындарым-дуҫтарым менән булдырҙыҡ был һөҙөмтәне.
Мин бик бәхетле кеше, Аллаға шөкөр! Эргәмдә мине аңлаған, яратҡан кешеләрем, эшемде дауам итерҙәй рухташ-фекерҙәштәрем булыуына ҡыуанам. Халҡым, Башҡортостаным өсөн файҙа килтергән эшмәкәрлегем һөҙөмтәһендә үҙемде ышаныслы, бәхетле тоям. Ә пландар бихисап. Һаулыҡ һәм именлек булһын – тормошҡа ашмаҫтай хыялдар юҡ. Күңелегеҙгә илһам нуры алыр өсөн этномузейға рәхим итегеҙ! – тип тамамланы һүҙен Резеда Сәйҙәрова.
Афарин, рухлы милләттәш! Артабан да күңел бөтөнлөгө, һүнмәҫ ҡомар теләп ҡалабыҙ!
Гүзәлиә БАЛТАБАЕВА
Фото: геройҙың шәхси архивынан; Элина Козлова.
Белорет ҡалаһы.