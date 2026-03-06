Бәхет өсөн күп тә кәрәкмәй...
Билдәле шәхестең билдәһеҙ яҡтары
Гөлдәр Ишҡыуатованың исеме Башҡортостанда яҡшы таныш. Күптәр уны моңло тауышлы йырсы, йөҙҙәрсә популяр йырҙар яҙған һәләтле композитор, тамашасылар ҡыҙыҡлы телетапшырыуҙар төшөргән журналист, тип һүрәтләй. Яҡындан белгәндәр уны тормошто нисек бар, шулай яратҡан, хис-тойғолары ташып барған мәрхәмәтле, ихлас, йомарт булмышлы шәхес, тип ҡылыҡһырлай, шул уҡ ваҡытта һомғол буйлы наҙлыҡай ҡиәфәте артында ҡорос булмышлы ҡатын йәшенгән, тип әйтеүселәр ҙә бар. Ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Форсаттан файҙаланып, Гөлдәр Йәдкәр ҡыҙы менән әңгәмә ҡорҙоҡ һәм бик күп ҡыҙыҡлы мәғлүмәт асыҡланыҡ.
– Һүҙҙе бала сағыңдан башлайыҡ, Гөлдәр.
– Мин – Сибай ҡыҙы. Көслөнән һаналған 7-се урта мәктәптә уҡыным, параллель рәүештә музыка мәктәбендә шөғөлләндем. Дөрөҫөн әйткәндә, атайым менән әсәйем унда мәктәптән һуң бушты бушҡа ауҙарып йөрөмәһен, шөғөлө булһын, тип биргәндәрҙер тимен, сөнки музыка менән шөғөлләнергә артыҡ теләгем юҡ ине. Иң ҡыҙығы, мине тәүҙә музыка мәктәбенә, моңо юҡ, тип алманылар. Хәйер, бәлки булған тиклемен ишетә-күрә алмағандарҙыр. Әммә әсәйем бирешмәне, барыбер уҡырға индерҙе. Бер ингәс, “һыр” биреү юҡ: тырышып-тырмашып, тик “5”-гә генә уҡып сыҡтым. 7-се класты тамамлағанда Республика йәш композиторҙар конкурсында еңеү яулап, Владивостокка, “Океан”халыҡ-ара пионер лагерына юллама менән бүләкләндем. Унан тыш, мәктәпте тамамлағансы, өс йыл буйына спорт менән шөғөлләндем. Көн дә иртән сығып йүгерә торғайным, атайым һуғыш сәнғәте төрҙәрен өйрәнергә өгөтләне. Шулай итеп, башта самбо, унан айкидо, ҡул һуғышы серҙәрен төшөндөм. Хәйер, быға этәргес булған тағы бер ваҡиға бар. Баяғы телгә алған Владивостокта, пионер лагерендә үҙ-үҙемде яҡлап, һуғышырға тура килгәйне (көлә). Беҙҙең бүлмәлә төрлө милләт вәкилдәре – ҡаҙаҡтар, белорусстар, Башҡортостандан ике башҡорт һәм украинка йәшәне. Бер заман өлкәнерәктәр бәләкәстәрҙе кәмһетә башланы. Эш тә ҡушалар: шуны йыу, быны һөрт, тегене алып кил... Ундайға сыҙарға йыйынмағанды башта тел менән аңғарттыҡ, аңламағас, һуғышырға тура килде (көлә). Ҡайтҡас, атай менән әсәйгә мажараларҙы һөйләнем. Атайым, әгәр шундай осраҡтар килеп тыуһа, бирешеп тормаҫһың тип, миңә һуғыш сәнғәте төрҙәрен өйрәтергә булды. Шөкөр, башҡа көс һынашырға тура килмәне. Әммә ғүмер юлында рухи һәм физик яҡтан тормош үҙе бик сыныҡтырҙы, тип әйтә алам.
Ғөмүмән, мәктәп йылдарында тырышып, ихлас уҡыным, дәрестән һуң факультативтарға йөрөнөм һәм...табип булырға хыялландым. Әммә яҙмыш елдәре мине уйламаған ерҙән сәнғәт институтына алып барҙы.
– Күптән түгел Өфөлә үткән концертыңда курс етәксегеҙ ул йылдар тураһында сәхнәнән бик мауыҡтырғыс итеп һөйләгәйне...
– Үҙ аллы тормоштоң тәмен татытҡан, ҡыҙыҡлы, сағыу, матур студент йылдарын кем яратмаһын! Уның эсендә ҡайнап йәшәнек. Беренсе курсты тамамлағас, Сибай театрына “Ҡоҙаса” спектаклендә Наза-ҡоҙаса ролен дублер булып уйнарға ҡайтарҙылар. Ролде Алһыу Бәхтиева башҡара, тиҙҙән декретка китергә йыйына ине. Дөрөҫөн әйтәм, был тәжрибә миңә бик оҡшаманы, сәхнәлә уйнарға теләк уянманы кеүек. Өсөнсө курста осраҡлы ғына телевидениеға, “Тамыр” студияһына барып эләктем. Уның ул ваҡыттағы етәксеһе, ойоштороусыһы, журналист, режисер Луиза Азамат ҡыҙы Фархшатова йәш тип торманы, ҙур ышаныс бағлап, телевидение серҙәрен төшөндөрҙө, эшкә өйрәтте. Ошо мөхит ифрат күңелемә ятты һәм уҡып бөткәс, “Тамыр” телерадиостудияһында эшкә ҡалдым. Һуңынан, әлбиттә, журналистика буйынса белем алдым, иҡдисадсыға ла уҡып сыҡтым. Шөкөр, бөтәһенең дә файҙаһы тейҙе. Нимәгә генә тотонманым, мәгәр төп эш урыным һәр саҡ телевидениела булды. Һандарға килгәндә, 1996 йылдан 2024 йылға тиклем тележурналист вазифаһын башҡарҙым. Һуңғы йылдарҙа тормош иптәшем етәкселегендәге “Бай” ауыл хужалығы ойошмаһында эшләйем. Милли ризыҡтар етештерәбеҙ һәм мин уға ҡулдан килгәнсә ярҙам итәм.
–Ғүмерҙең төрлө осорҙарында күңелеңә ышаныс осҡоно һалған, ҡанаттарыңды нығытҡан, терәк-таяныс булған кешеләрең кем?
– Әлбиттә, тәүҙә атайым менән әсәйемде телгә алам. Бер бөртөк ҡыҙҙарын наҙлап, ҡәҙерләп кенә, кешенән кәм булмаҫлыҡ итеп, барыһын да үҙең эшләй бел тип, үҙҙәре белгәнен өйрәтеп, бәхетле мөхиттә үҫтерҙеләр. Артабан, яҡындарымдың ҡуйынынан осоп сығып киткәс, Өфөлә билдәле, бөйөк шәхестәрҙән белем, тәжрибә алырға насип булды. Тәбиғәт биргән һәләттәренә ҡарап ҡына бөйөк тип әйтмәйем, башҡарған эштәре менән ысын мәғәнәһендә юғары шәхестәр тураһында һүҙ. Мәҫәлән, М. Кәрим исемендәге Йәштәр театрына нигеҙ һалған шәхес, беҙ уҡыған саҡта курсыбыҙҙың етәксеһе, остазым Ғабдулла Ғиләжев. Шулай уҡ эстрадалағы остазым, кәңәшсем, дәрт-дарман өҫтәп, йүнәлеш биреп торған режиссер, продюсер, Сибай филармонияһын ойоштороусыларҙың береһе, “Салауат йыйыны” һымаҡ ҙур проекттарҙың тәүбашлаусыһы, авторы һәм ҡуйыусыһы Альмира Ҡыуатова. Миңә, студентҡа ышаныс бедергән, телевизион журналистика нигеҙҙәрен өйрәткән, бөгөнгәсә күңел йылыһын йәлләмәй, һәр яҡтан ярҙам итергә ынтылып торған шәхес, “Тамыр”ҙың “әсәһе”Луиза Фархшатова. Тормош юлымда ошондай кешеләр осорауына, улар менән һаман аралашып йәшәүемә шатланам.
– Ижади булмыштың тамыры ҡайҙан?
– Булмыш тамыры – тоҡомдандыр, тип уйлайым. Атайымдың атаһы Мөбәрәк ҡартатайым иҫ китмәле моңло, музыкаль яҡтан һәләтле кеше булды. Ул мандолинала ла, гармунда ла, ҡурайҙа ла берҙәй шәп уйнаны. Бесән сабып йөрөгәндә ҡурай ҡырҡып ала ла, шунда уҡ тишеп ебәреп, уйнап та ебәрә торғайны. Әсәйемдең әсәһе – Сабира өләсәйем – моң эйәһе. Тауышы иҫ китмәле матур булды, өҙҙөрөп йырлай ине. Ул сығыш яһағанда хатта ир-аттарҙың күҙҙәренә йәштәр тула торғайны. Бар йөрәге менән, йәнде ҡуҙғатырлыҡ итеп, хәтәр көслө тауышы менән оҙон көйҙәрҙе һуҙып ебәрһә, барыһы ла хайран ҡалыр булды.
– Сәхнә һәм дан тәмен татыған кешегә тормошто бөтөнләй икенсе юҫыҡҡа үҙгәртеү ихтыяр көсөн талап итәме?
– Быға мин икенсерәк күҙлектән ҡарайым, сөнки сәхнә, дан, иғтибар кеүек төшөнсәләр мин шөғөлләнгән профессияларҙың юлдашы булған үҙенсәлектәр генә, тип иҫәпләйем. Шуға тормоштоң яңы этабына күсеү бер ниндәй ҡыйынлыҡ тыуҙырмай, ихтыяр көсө талап итмәй. Билдәлелек, ҙур маҡсат ише, тырышып, һорап, теләп алған ғәмәл түгел, ә теләйемме-теләмәйемме, башҡарған эштәремдең һөҙөмтәһе ул. Әлбиттә, сәхнәләге кешене күптәр белә, таный – был да тәүмаҡсат түгел, ә эш эҙемтәһе. Телевидениела ла шулай уҡ. Нимә эшләгәнеңде тамашасылар күреп тора, һөҙөмтәлә, билдәлелек килә.
Ғөмүмән, мин күңел ынтылыштарына таянып йәшәйем. Бынан ун йыл самаһы элек, телевидениела әүҙем эшләп йөрөгән килеш, ауылда ғаиләм менән һөт эшкәртеү эшенә тотонғайныҡ. Ойошма бәләкәйерәк саҡта ауыл менән ҡала араһында өлгөрөп була ине. Үҙ эшебеҙ үҫеп, киңәйгән һайын, талаптары ла, мәшәҡәте лә арта, шуға ла хәҙер ике яҡҡа бүлгеләнеп булмай. Уртаға һалып һөйләшеп, һәр яҡтан уйлап-кәңәшләшеп шундай ҡарарға килдек һәм минең хәҙер төп шөғөлөм – иптәшем менән бергәләп ауыл хужалығы ризыҡтарын етештереү.
– Йырҙарың киң таралған, балалар ҙа, өлкәндәр ҙә берҙәй яратып башҡара. Ә үҙең? Ижад емештәреңде күберәк башҡарырға яратаһыңмы, әллә тыңларғамы?
– Йырларға ла, тыңларға ла яратам. Ҡайһы саҡта, башҡаларҙы тыңлайым да, хайран ҡалам: йырҙы, мин уйламағанса матур, үҙенсәлекле итеп башҡаралар – шуныһы ҡыуандыра. Эш шунда: минең күңелемдә ул бер төрлө яңғырай, ә йырлаған кеше үҙенән ниндәйҙер моң өҫтәп, байытып сығарған кеүек тойола.
–Бөгөнгө бейеклегеңдән ижад һинең өсөн нимә ул?
– Ижад минең өсөн – ҡәҙимге торош, йәшәү рәүеше. Илһам килһә, ижад итәм, килмәһә юҡ. Йырларға теләһәм йырлайым, теләмәһәм – юҡ. Йәғни икмәгем ижадҡа бәйле түгел. Ә ижади һөнәр һайлаған кешеләргә килгәндә, мәҫәлән, композиторҙар: “Ой, бөгөн илһам килмәне лә ҡуйҙы – яҙмайым, иртәгә лә килмәне, булмай инде”, – тип ултыра алмайҙар. Теләйме-теләмәйме, илһам буламы-юҡмы – тырышып-тырмашып эшләргә, көндәлек хеҙмәт күрһәтергә кәрәк. Бейеүселәрҙе, йырсыларҙы алайыҡ. Кәйефе бармы, юҡмы – кем һораған уларҙан? Бәлки, уның бер кемде лә күрәһе килмәгән ауыр осоролор, әммә меңәрләгән кеше алдына сығып, балҡып торорға, эшен башҡарырға тейеш. Анһат түгел – эсеңдә ут-ялҡын булғанда йылмайып тороу, йырлайһың килмәгәндә йырлау, тигәндәй. Әммә аҡса эшләргә, ғаиләңде, донъяңды ҡарарға кәрәк. Артист хеҙмәте – ауыр, ихтыяр көсө талап иткән ижади профессия. Әгәр, ҡайһы берәүҙәр уйлаған кеүек: “Эй, бынау һаман йүнле эшкә тотонмай, йырсы булып йөрөй”, тигәнсә, анһат ҡына булһа, барыһы ла йырсы, бейеүсе, бөтәһе лә ижадсы булыр ине. Бәлки мин дә...
– Ниндәй үкенестәрең бар? Нимә менән ғорурланаһың?
– Үкенмәйем. Күптән инде бер нәмәгә лә үкенмәҫкә өйрәндем. Бер оло әйткәнгә, бер бала әйткәнгә ҡолаҡ һал, тиҙәрме әле? Өлкән улымдың һабағы был. Мәктәптә уҡыған сағы ине. Нимәлер ярамағанды эшләгән, мин әрләйем. Һөйләнгән һайын, күҙ һалам – үкенгәндәй тойолмай, тыныс ҡына ҡарап тора. “Пар”ҙы сығарып бөткәс, көйөп: “Исмаһам, әҙерәк үкенгән һымаҡ та түгелһең бит!”, – тим . Улым: “Һуң, әсәй, эш эшләнгән, үткән, уны мин үкенеү менән генә төҙәтеп булмай. Хатамды аңланым, ҡабат улай эшләмәҫкә, тигән һығымта яһаным”. Был минең өсөн ҙур тормош дәресе булды. Нисек кенә булмаһын, тормош дауам итә. Үтеп киткән, үҙгәртеп булмаған ғәмәлгә “Эх!”, тип ултырыу – файҙаһыҙ.
Ғорурлыҡҡа килгәндә, берәй ҡатмарлы, сетерекле мәсәләне хәл иткәндә хис-тойғоларға бирелмәйенсә, үҙ йөҙөңдө һаҡлап ҡалыу, эшлекле хәл итеү юлын табыу ошо тойғоно тыуҙыра. Башҡалар маҡтап ашарлыҡ аш-һыу йүнәтеү ҙә – ғорурлыҡ. Туғандарҙың берҙәмлеге, ихласлығы, балаларҙың уңышы, кешелекле булып үҫеүе – былар ҙа ғорурлыҡ сығанағы. Ниндәйҙер еңеүҙәр, ҡаҙаныштар тураһында әйтеп тораһы ла юҡ. Тормош һәр сағылышында матур. Аҙым һайын ғорурланырлыҡ сәбәптәр табып була.
–Үҙ миҫалыңда ҡала ҡыҙы менән ауыл ҡатынының айырмаһын әйтә алаһыңмы?
– Айырмаһы бөтөнләй юҡ. Бигерәк тә әлеге заманда. Элегерәк студенттар ауылдан ҡалаға уҡырға барһа, урындағылар “ауылдыҡы” тип ҡырыныраҡ ҡарай торғайны. Ауылға ҡаланыҡылар килһә лә, өнәп етмәй торғайнылар. Мәҫәлән, дуҫлашып йөрөгән егеттең әсәһе мине бөтөнләй өнәмәне, “ҡала балаһы”, тип әйтә торғайны. Белмәйем, айырма ниндәй булғандыр... Үҙемә килгәндә быны бер саҡта ла тойманым, сөнки Сибайҙа тыуып үҫкән хәлдә лә, бөтә ялдарым, каникулдарым ауылда, өләсәй-ҡартатай янында үтте. Мине ҡалала ла, ауылда ла үҙ күрәләр ине.
Әйтеүемсә, бөгөн ундай сиктәр бөтөнләй юҡ. Беҙ шундай заманала йәшәйбеҙ: матур итеп кейенер өсөн ауыл ҡатындарына хатта ҡалаға ла барып тораһы түгел, интернет-магазиндар аша йәнең теләгән әйбер ауылға тиклем килеп етә. Ҡалыплашҡан күренештәр бар, әлбиттә. Күп кенә видеояҙмаларҙа ауыл ҡатындарын фуфайка кейҙереп, ҡырын яулыҡ ябындырып төшөрәләр. Әкиәт! Ауылда хатта кибеткә барып килгәнсе, ҡатындарҙың матур күлдәктәрен күреп, хайран ҡалам. Үҙемә килгәндә, кибеткә мин нимә бар, шуның менән барырға ла риза, әммә кеше араһына яһанып сығырға тура килә, сөнки барыһы ла урамда матур кейенеп йөрөй. Тағы бер миҫал. Элек ауылда һыу ташып яфаланалар ине. Мәҫәлән, еңгәм беҙгә Сибайға ҡунаҡҡа килгәндә, рәхәтләнеп һауыт-һаба йыуғаны иҫтә ҡалған: “Бөтә йыуып ҡайтайым әле, шул тиклем крандан ағып торған һыуҙа йыуырға хыялланған инем”, – ти үҙе. Бөгөн иһә һәр йортта һыу ҙа, йылы ла бар. Компьютер, телефон, заманса көнкүреш техникаһы – барыһы менән дә киң ҡулланалар.
– Бәхетең нимәлә, Гөлдәр?
– Бәхет – ул һөйөү хисенә бәйле күңел торошо. Ғаиләңә, эшеңә, кешеләргә, тәбиғәткә, ҡорған донъяңа, ғөмүмән, тирә-яҡҡа һәм, шул иҫәптән, үҙеңә лә яратып баҡһаң, бәхет тойғоһо хасил була. Нәфрәт, үпкә, ҡәнәғәтһеҙлек һымаҡ хистәр бәхетте юҡҡа сығара. Ябай ғына формула! Мин аяҙ түгел, болотло көндә лә донъяға һөйөү менән бағып, үҙемде бәхетле тойорға өйрәндем. Имен-аман йәшәп ятам, эшләп йөрөйөм, яҡындарым эргәмдә. Теләгәндә йырлап ебәрәм, бейеп тә китәм, йырҙар яҙам. Ошоларҙың барыһы ла мине ифрат бәхетле итә.
– Әңгәмә өсөн ҙур рәхмәт! Уңыштар һиңә!
Гүзәлиә БАЛТАБАЕВА әңгәмәләште.
Фото геройҙың шәхси архивынан.