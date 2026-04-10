"Болом-бәхетем - тыуған еремдән"

Күңел йомартлығы булһын
Гүзәл Мостафина менән Белорет ҡалаһында танышҡайныҡ. Исеме есеменә тап килеп торған сибәр, нәзәкәтле, итәғәтле ханым – республикала данлыҡлы “француз яулығы”н тергеҙгән, уны Еңеү символына әүерелдергән, милли кейем тегеүсе “Гүзәл” ательеһын ойошторған билдәле эшҡыуар Резеда Сайдарованың берҙән-бер ҡыҙы. Уларҙың эшлекле тандемы, һис арттырыуһыҙ, ҡасандыр Резеда ханым башлап ебәргән ғаилә бизнесын киңәйтергә, яңы мөмкинлектәр асырға форсат биргән. Гүзәл Ирек ҡыҙы ла, әсәһе һымаҡ, ойоштороу һәләтенә эйә; ҡул эштәренә оҫта, ул ғына түгел, тегеү һәм сигеү кеүек милли кәсептәрҙе шәхси бизнес кимәленә күтәрә алған, сауҙа нескәлектәрен белгән, был тармаҡта заман мөмкинлектәрен файҙаланған уңған ханым.
– Үҙең, бала сағың, булмышың хаҡында бер аҙ һөйләп үт әле.
– Белорет ҡалаһында тыуып үҫтем һәм әле лә яратҡан ҡаламда йәшәйем. Атайым милиционер булып эшләне, әсәйем – уҡытыусы. Береһе Силәбе өлкәһенән булһа, икенсеһе – Учалы районынан. Бала сағым иҫ киткес бәхетле, сағыу булып иҫтә ҡалған. Мине бәпләп, яратып ҡына үҫтерҙеләр, теләктәремә ҡаршы торманылар. Музыкаға ынтылышым кескәйҙән булғандыр: әсәйем әле бишектә саҡта уҡ Моцарттың көйҙәрен тыңлатһа, иҫем китеп тыңлағанмын, тиҙәр. Үҫә килә үҙемде музыкаһыҙ күҙалламай башланым. 6-7 йәштән үк йәштәштәремде йыйып, үҙемсә сценарий төҙөп, ихатала тамашалар ойоштора торғайным. Күрше-тирәләге әбейҙәр, өләсәйҙең әхирәттәре – тамашасылар. Балалар мине тыңлай, сығыш яһай: йырлай, бейей, шиғырҙар уҡый. Аҙаҡтан рәхмәтле тамашасыларыбыҙ, күңелде күтәреп, сәскәләр, кәнфиттәр бүләк итә... Ифрат матур мәлдәр булған. Хәйер, бөгөн дә шундай мөхит, тамаша тылсымы мине арбай, үҙенә тарта.
...Мин атайымдың өҙөлөп яратҡан ҡыҙы инем. Бала сағымдан хәтерләгән һәр кем, “атайыңдың яурынынан төшмәнең”, тиҙәр. Әммә бына шундай бәхетле осорҙо көтөлмәгән фажиғә селпәрәмә килтерҙе. 9 йәшемдә, 1993 йылда, йортобоҙға оло ҡайғы килде: атайым минең ҡулымда вафат булды. Инфаркт. Ашығыс ярҙам өлгөрмәне. Өйҙә ул ваҡытта икебеҙ генә инек. Хәле хөртәйә башлағас, миңә һәм әсәйемә хат яҙып өлгөрҙө, һуңғы өгөт-нәсихәттәрен бирҙе һәм... тын алыуҙан туҡтаны. Ошо аяныслы минуттар әле лә күҙ алдымда.
Был хәл беҙҙең тормошто ҡырҡа үҙгәртеп ебәрҙе. Атай тулыһынса тиерлек ғаилә тураһында хәстәрлекте, көнкүреш мәшәҡәттәрен, баҡса ҡарауҙы үҙ өҫтөнә алғайны. Әсәйемә бер ниндәй ҙә ауыр эш башҡарырға бирмәне. Ул өйҙә матурлыҡ һәм уңайлылыҡ өсөн яуаплы булды, яратҡан эшендә күңелен һалып хеҙмәт итте, балаларға һынлы сәнғәт серҙәрен төшөндөрҙө. Миңә күркәм кейемдәр бәйләй һәм тегә ине. Әсәйемдең дәрестәрендә лә йыш була торғайным...Бығаса үҙебеҙҙе атайҙың ныҡлы ышығы аҫтында тойһаҡ, уның вафатынан һуң яңы ҡағиҙәләр буйынса йәшәргә өйрәнергә, үҙаллылыҡты нығытырға тура килде.
– Әсәйеңде, Резеда ханымды, бөгөн республикала уңышлы эшҡыуар тип беләләр. Ниндәйҙер кимәлдә, тап үрҙәге ваҡиғалар, уны тормош йүнәлешен ҡырҡа үҙгәртергә мәжбүр иткән, тимәк?
– Эйе, әсәйем художество мәктәбендә ярайһы уңышлы эшләп йөрөй ине. Балалар менән тиҙ уртаҡ тел таба, асыҡ, ихлас. Дәрестәрҙән һуң ҡул эштәре буйынса түңәрәк алып бара, рәссам-биҙәүсе булып өҫтәмә заказдар ала... Атайҙың вафаты ауыр ҡайғы булһа, илдәге боғансыҡ осор, СССР тарҡалыуы ныҡ бәкәлгә һуҡты. Ул саҡта ғаиләбеҙ ике хужалы коммуналь фатирҙа йәшәне: ике бүлмә беҙҙеке, ә өсөнсөһө һәр ваҡыт бикле тора. Атай үлгәндән һуң, бүлмәнең хужабикәһе уны эшсе ир-егеттәргә ҡуртымға бирергә ҡарар иткән. Әсәйем быға ҡырҡа ҡаршы сыҡҡан, хужабикәгә бүлмәне һатып алырға теләүен белдергән. Тик ҡайҙан шунсама аҡса алырға? Шуға ла әсәйемдең студент саҡтағы дуҫы Төркиәгә барырға, әйбер алып ҡайтып сауҙа итергә тәҡдим яһағас, ул тормошон тулыһынса үҙгәртергә ҡарар итте. Был һис тә еңел булмаған, шикләнеү һәм хәүефләнеүҙәр аша яһалған аҙым, һөҙөмтәлә, дөрөҫ булды. Шулай итеп, әсәйем эшҡыуарлыҡ юлына баҫты, бер аҙҙан теге бүлмәне һатып алды. Әкренләп аяҡҡа баҫты, нығынды. Һәр сәйәхәттән миңә модалы кейем, һағыҙ, төрлө тәмлекәстәр, кәнфиттәр алып ҡайтыр булды. Ул саҡта магазиндарҙа бындай тауарҙарҙы табып та булмай ине. Мин иһә яҡшы уҡырға, әсәйем эшлекле сәфәрҙән ҡайтҡансы, йортто бөхтә тоторға, уны тәмле аш-һыу әҙерләп ҡаршы алырға тырыша инем. Йыш юлда, сәфәрҙә булыуын дөйөм эш, тип ҡабул иттем, бик ныҡ һағынһам да, һыр бирмәнем.
Шуныһы ла бар: урта мәктәптән тыш, музыка мәктәбендә уҡыным, сөнки “уҡып бөтәм” тип, атайыма вәғәҙә биргәйнем. Мин бик теләгән фортепиано класында булмаһа ла... Һүҙемдә торҙом. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уны тамамлағандан бирле ҡулыма аккордеон алғаным юҡ, мәгәр фортепианола уйнау хыялын барыбер тормошҡа ашырҙым.
– Күңелеңә дәрт-дарман биргән ғәмәлдәрҙе барлайыҡ, улайһа.
– 1992 йылда, атайым иҫән саҡта, мине “Артек” Бөтә Союз лагерына ебәргәйнеләр. Патриотик сменаға эләктем һәм уның аҙағына бөтә хәрби йырҙарҙы белә инем. Ул ваҡытта ошо йырҙарҙы ғүмер буйына яратырмын һәм улар мине тормош юлында оҙатып йөрөйәсәк, тип уйламаным. 1998 йылда иһә әсәйем миңә Европаға юллама һатып алды. Туристик төркөм менән Францияла, Польшала, Германияла булдым. Был сәйхәт онотолмаҫлыҡ хәтирәләр ҡалдырҙы һәм, моғайын, тап шул осорҙа сәйәхәт итеүгә һөйөү тыуғандыр. Форсат сыҡһа, йылына бер нисә тапҡыр сәйәхәткә сығырға әҙермен. Сит ерҙә кешеләр нисек йәшәй, тормоштары нисек ҡоролған, ниндәй ҡиммәттәргә таяналар – барыһы ла ҡыҙыҡ. Сәйәхәттәр миңә йәшәү дәрте өҫтәй.
Мәктәптә иң яратҡан фәнем инглиз теле булды. Унан тыш, ошо телдә йырларға яратам. Ә инглиз теле дәрестәре миңә телмәремде камиллаштырыу, телде төплөрәк өйрәнеү форсатын бирҙе. Мәктәптән һуң сит телдәр факультетына уҡырға индем. Әммә...Практиканан һуң мәғариф тармағы минеке түгеллеген аңланым. Йыр-моң мөхите үҙенә нығыраҡ тартты, унан тыш әсәйем мәктәбе лә бушҡа булмағандыр – эшҡыуарлыҡ йүнәлешен үҙ иттем.
Ғөмүмән, музыка һәр саҡ минең менән. Йәшерәк саҡта дуҫтар менән бард йыры фестивалдәренә, рок-музыканттар концерттарына күп йөрөнөк. Мәктәптә лә үҫмерҙәр төркөмөндә йырланым һәм был иң мөғжизәле ваҡыт булып иҫтә ҡалған. Ваҡыт үтте, кейәүгә сыҡтым, беренсе ҡыҙым Аиша, һуңынан Сафи тыуҙы һәм был ваҡыт арауығын әсәлеккә бағышланым. Әммә эстән генә сәхнәгә сығыу, йырлау тураһында хыяллана инем. Ҡыҙҙар бер аҙ үҫкәс, иң тәүҙә бала саҡтан килгән фортепианола уйнау хыялын тормошҡа ашырырға ниәтләнем. 30 йәшемдә шәхси уҡытыусыға яҙылдым, өйрәнә башланым. Кистәрен өйҙә йырҙар ятланым. Күрәһең, быларҙың барыһын да кесе ҡыҙым күңеленән һеңдергән һәм быйыл ул балалар музыка мәктәбен фортепиано класы буйынса тамамланы. Ғорурланам!
Тағы бер ҡаҙанышым тип, атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре А. Т. Гайдаренко етәкселегендәге Башҡортостандағы берҙән-бер Рәсәйҙең атҡаҙанған коллективы – халыҡ академия хоры составында шөғөлләнеүемде атайым. Тап ошо педагог, остазым миңә вокал нигеҙен бирҙе. Уның етәкселегендә Белорет ҡала мәҙәниәт һарайында ун йылдан ашыу эшләйем. Ҡала концерттарында яңғыҙ сығыш яһайым. 2022 йылда иһә, 39 йәшем тулғас, мин үҙ төркөмөмдә йырлау хыялын артабан кисектерә алмағанымды аңланым, сөнки ваҡыт бик тиҙ, һиҙҙермәй генә үтә. Миңә ҡалһа, ҡартлыҡҡа еткәс, үҙең теләгәнсә йәшәй алмауыңды аңлау ифрат ҡурҡыныс.
Бер мәл музыкала бер үк зауыҡҡа тартылған, әүҙем музыкаль эшмәкәрлек башлаған музыканттар менән таныштым. Күрәһең, һәр беребеҙҙең артабанғы үҫеш өсөн осрашырға әҙер булған, өлгөргән мәле еткәндер. Бөгөн “Урал” төркөмө – минең тын алышым. Бына дүртенсе йыл рәттән тынғыһыҙ эш көнөнән һуң репетицияға барам. Егеттәр менән йылы дуҫлыҡ мөнәсәбәттәре булдырҙыҡ, бер-беребеҙҙе ярты һүҙҙән аңлайбыҙ. Өс телдә йырлайбыҙ, төрлө шәхси сараларҙа сығыш яһайбыҙ, “фатирник”тар ойошторабыҙ. Репертуарҙа башлыса – рок һәм поп йырҙары. Йылына бер нисә тапҡыр төрлө рок-фестивалдәрҙә ҡатнашабыҙ. 2024 йылда Өфөлә, Көрәш һарайында үткән «Дәрүиш рухы» беренсе республика рок-фестивалендә легендар башҡорт рок-төркөмдәре менән бер сәхнәлә сығыш яһаныҡ. Иҫ киткес тәҫораттар менән ҡайттыҡ. Мин сәхнәнән яратҡан йырҙарымды тере тауыш менән тере музыка оҙатыуында йырлайым, тыңлаусыларҙың күҙҙәрендә осҡондар күрәм: был иң бәхетле мәлдәрем.
– Шулай ҙа күңелеңә ятҡан, килем килтергән, ярайһы уңышлы алып барған икенсе эштәрең дә бар...
– Ҡайҙа эшләү тураһында мәсьәлә бер ваҡытта ла булманы. Беренсе декрет ялынан һуң яҡындарыма ғаилә бизнесында ярҙам итеү итеү өсөн эшкә сыҡтым. Әкренләп эш процесын анализланым, баһаланым, үҙгәрештәр планлаштырҙым. Минең өсөн был мөхит сит түгел, сөнки 10 йәшемдән әсәйемдең нисек эшләүен күрҙем, уға туҡыма төргәктәрен йәйергә, һатыу өсөн люстралар йыйырға һәм башҡа бихисап мәшәҡәттәрҙә ярҙам иттем. Бөгөн беҙ әсәйем менән туҡыма һәм тегеү фурнитуралары магазины, милли кейем ательеһы менән етәкселек итәбеҙ. 2024 йылда иһә «Билаловтар нәҫеле мираҫы» шәхси музейын астыҡ. Эшебеҙ, ысынлап та, тынғыһыҙ, күп һәм күпбурыслыҡ йәһәтенән сынығыуым булмаһа, барлыҡ эшлекле ниәттәрҙе атҡарып сыға алмаҫ инем. Эш көнөң нимәнән ғибарәт тиһәгеҙ, ул былайыраҡ: шәхси һәм коллектив заказдар ҡабул итәм, ательеға эшкә тапшырам, продукциябыҙҙы оҙатам. Бында клиенттар менән һәр йәһәттән килешеп эшләү зарур: фасон, туҡыма, биҙәү, үлсәмдәр, үтәү ваҡыты, түләү һәм тағы ла бик күп үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алырға кәрәк. Шулай уҡ беҙҙә сигеү ательеһы бар. Был да үҙенсәлекле, ҡыҙыҡлы йүнәлеш. Унда айырым заказдар: клиенттың теләк-күҙаллауҙарынан сығып, нағыш дизайнын булдырабыҙ, нескәлектәрен билдәләйбеҙ һәм эшкә алабыҙ. Магазинда ла эш ҡайнай: ихтыяжға ҡарап, туҡыма һәм фурнитура, милли костюмдар, биҙәүестәр һәм башҡа әйберҙәрҙең ассортиментын теүәлләйбеҙ. Был – эҙмә-эҙлекле, туҡтауһыҙ процесс, һәр саҡ хәрәкәттә булырға кәрәк.
Музей буйынса ла бурыстар етерлек: килергә теләгән төркөмдәр менән һөйләшергә, килешергә, ваҡытын билдәләп ҡаршы алырға кәрәк. Балалар килһә, мәшәҡәттәр тағы ла арта: кейемдәрен сисергә ярҙам итәбеҙ, аралашабыҙ, уларға аңлайышлы тел менән таныштырабыҙ. Ҡайһы саҡта музейҙа репортаж төшөрәләр; ҡатын-ҡыҙҙар өсөн оҫталыҡ дәрестәре ойошторабыҙ. Унан тыш, СММ-белгес вазифаһын үтәйем: ғаилә бизнесын һәм музей тормошон яҡтыртыу өсөн социаль селтәрҙәр өсөн материалдар әҙерләп өлгөрөргә лә кәрәк. Ғөмүмән, продукцияны күрһәтә, тәҡдим итә белеү потенциаль клиенттарҙың ҡыҙыҡһыныуына, уларҙың ышаныс һәм тоғролоҡ кимәленә бәйле. Яһалма интеллектты ла үҙләштерәм – ул эшемдә ҙур ярҙамсы. Һәр эш көнө ҡыҙыу ритмда үтә һәм күптәр был тынғыһыҙлыҡты, нисек өлгөрә алғанымды аңлап та бөтмәй. Әммә эшем миңә ҙур ҡәнәғәтлек тойғоһо бирә. Кис, эш көнөнән һуң, яратҡан кешеләрем көткән йортома ашығам, киске аш ашайбыҙ, аралашабыҙ һәм мин тағы ла хәрәкәттә: йә мәҙәниәт йортона, йә төркөм менән репетиция базаһына ашығам. Ҡыҙҙарым һәм ирем мауығыуҙарымды аңлай һәм миңә ысын күңелдән теләктәшлек белдерә. Уларҙың күңел йомартлығы иһә миңә тағы ла дәрт-дарман өҫтәй.
– Телем-илем тип янған рухлы, йомарт булмышлы, ярҙамсыл, әсәйең менән сағыштырған осраҡтар буламы?
– Әсәйем – өлгө, эталон, кеше бәләһе эргәһенән бер ҡасан да битараф үтеп китә белмәгән оло йөрәкле шәхес. Махсус хәрби операция башланғас та, ул ярҙам эшенә тотондо. Яугирҙарыбыҙға айырылып торған повязкалар кәрәклеген еткерҙеләр. Тиҙ генә туҡымаларҙы барлап, эшкә тотондоҡ. Унан сигеүле шеврондарға ихтыяж барлыҡҡа килде. Беҙҙең цехта өс профессиональ сигеү машинаһы бар, уларҙа мин позывной өлгөләре эшләй башланым. Әлбиттә, быны ихлас күңелдән, бушлай башҡарабыҙ. Һәм еңеүгә тиклем эшләйәсәкбеҙ! Нағыштарҙы сиккән һайын, Аллаһы тәғәләнән ир-егеттәрҙең тыуған яҡҡа имен-һау ҡайтыуын теләйем. Бөгөнгә тиклем беҙ меңгә яҡын исемле шеврон әҙерләнек. Минеңсә, һәр бизнес килем килтерергә тейеш, әммә уны алыу өсөн бирергә өйрәнергә лә кәрәк. Был йәһәттән, әсәйем миңә өлгө булып тора. Ул ғәжәп кеше, бер күңел йыһанына әсәй, өләсәй, ҡатын, уңған йорт хужабикәһе, хәстәрлекле етәксе, рәссам, ландшафт дизайнеры һ.б. сифаттар гармониялы берләшкән. Йыш ҡына уны күҙәтергә яратам: нисек йорт хужалығын алып бара, баҡса үҫтерә, эште ойоштора һ. б. Әсәйемдең һәр саҡ перспективалы ҡарашы бар, ул киләсәк тенденцияларҙы күрә белә. Һис шикһеҙ, лидер һәм күптәр өсөн өлгө. Шул уҡ ваҡытта, бер ваҡытта ла үҙемде уның күләгәһендә тойманым, сөнки һәр беребеҙҙең үҙ юлы бар, әммә беҙ бергә эшләйбеҙ. Минең иңемдә яуаплы миссия ята: ғаилә эшен үҫтереү һәм дауам итеү. Шуға күрә, белемемде камиллаштырам, яңылыҡтарҙы өйрәнәм, тәжрибә туплайым. Беҙ – бер команда. Эштә – партнерҙар, ә эштән һуң – әсәй һәм ҡыҙ. Кисен, әгәр ашығыслыҡ булмаһа, эштәрҙе тикшермәҫкә тырышабыҙ.
Ғөмүмән, әсәйемде иҫ киткес кеше тип иҫәпләйем. Уның Аллаһы тәғәлә менән ниндәйҙер үҙенсәлекле бәйләнеше бар кеүек. Ул башҡаларға билдәле булмаған ниндәйҙер донъя ҡанундарын белә, интуицияһы 1000% үҫешкән. Һәр ваҡыт кәрәкле ваҡытта кәрәкле урында була, һәр эше дөрөҫ юл менән бара. Тормошонда шундай һөҙөмтәләргә килтергән ғәмәлдәр сылбырының ни тиклем ғәжәпләндергес булыуы хаҡында айырым уйланам. Мәҫәлән, француз яулығын алайыҡ. Йортобоҙҙа өләсәһенең ошондай яулығы һаҡлана. Бер нисә йыл элек ул был легендар яулыҡтың юҡҡа сыға башлауын аңлай: тарихы 200 йылдан ашыу булған туҡыманы ни тиклем яҡшы һаҡлаһаң да, ул туҙа, юҡҡа сыға. Әсәйем уны ҡотҡарырға кәрәк тип, һүрәтенең күсермәһен эшләтте һәм 8000 дананан ашыу яулыҡ баҫтырыуға заказ яһаны. Хәҙер беҙҙең яулыҡтарыбыҙ республиканың, Рәсәйҙең һәм хатта сит илдәрҙең күп мөйөштәрендә бар. Яулыҡ артынан музейға сират етте: уны асыу өсөн әсәйем 20 йылдан ашыу экспонаттар йыйҙы. Ул 2024 йылда асылды, былтыр иркен бинаға күсте һәм халҡыбыҙҙың мәҙәни булмышын сағылдырған үҙәккә әүерелде. Шулай итеп, үҙенсәлекле синергия хасил булды: француз яулыҡтары етештерәбеҙ, милли кейем тегәбеҙ, ҡатын-ҡыҙҙарҙы боронғо һөнәрҙәргә өйрәтәбеҙ һәм артабан да әүҙем үҫешергә планлаштырабыҙ.
– Гүзәл, бер аҙ яҡындарың тураһында ла һөйләп үт әле. Әсәйең һымаҡ, рухташ балалар үҫтереү ни тиклем ҡатмарлы?
– Үҙем ғаиләлә бер үҙем үҫкәс, өйҙә ике баланы бөтөнләй күҙалламай инем. Ә бер-бер артлы ҡыҙҙарым донъяға килгәс, күңелем шул тикелем бөтөнләнде, бар булмышымды ғорурлыҡ тойғоһо биләне – мин ике бала әсәһе!
Өлкән ҡыҙыма – 19, кесеһенә 14 йәш. Аиша бәләкәйҙән эшлекле булды. Руль артына тиҙерәк ултырырға хыялланды, үҙ эшен башларға ниәтләне. Атаһы менән ынтылыштарына һәр яҡтан булышлыҡ иттек. 14 йәштә маникюр мастерына уҡыны. Был үҫмер мауығыуы ғына тиһәк, ул артабан эшен камиллаштырып, бөгөн үҙ студияһын асып ебәрҙе. Эстетик зауығы бик үҫешкән, эргә-тирәһендә – матурлыҡ, бөхтәлек. Автомобиль йөрөтөү танытмаһын алғас, уға бик ҙурҙан булмаған автомобиль бүләк иттек. Унан тыш, Аиша бейеү менән мауыға, көнсығыш бейеүҙәре буйынса республика һәм Рәсәй чемпионаттары призеры.
Кесе ҡыҙыбыҙ Сафи ла – ижади бала. Музыка мәктәбен тамамлағандан һуң, артабан художество мәктәбенә инергә ниәтләй. Һүрәт төшөрөү, балсыҡтан төрлө әйберҙәр яһау – төп мауығыуҙары. Театр тормошо ла ҡыҙыҡһындыра. Хыялы – Санкт-Петурбургта, данлыҡлы Мария театрында «Ромео и Джульетта» операһын ҡарау. Киләсәктә дизайнер булырға ниәтләй.
Ҡыҙҙар менән йылы, ихлас мөнәсәбәттәбеҙ. Өйөбөҙ – ҡәлғә, бында һөйләшергә, кәңәшләшергә, һөйөнөс-көйөнәстәр, серҙәр менән бүлешергә, көлөшөргә була. Ғөмүмән, йорттағы мөхит бер-береңде хөрмәт итеүгә, йылылыҡҡа, мөхәббәткә нигеҙләнергә тейеш. Улар аша киләсәккә нигеҙ һалдым, тип уйлайым.
– Хыялдарың ниндәй, Гүзәл?
– Әгәр тәүлекте оҙонайтып булһа, тағы әллә нимәләр эшләр инем, тип хыялланам. Иң яратмағаным – оҙаҡ йоҡлау. Хәрәкәттә – бәрәкәт. Ә ваҡыт етмәй! Әлеге ваҡытта яһалма интелектты үҙләштерәм, гранттар яҙырға өйрәнәм, музейыбыҙҙы ҡатын-ҡыҙҙарҙы ылыҡтырып торорлоҡ ижади үҙәккә әйләндерергә хыялланам. Түҙемһеҙләнеп йылы көндәр еткәнен һәм яратҡан баҡсама барып, сәскәләр сәсеүемде көтәм. Йәйен ул йөрәккә ял биргән гөлбаҡсаға әүереләсәк. Әлбиттә, яҡындарымды именлеге, һаулығы – иң мөһим ғәмәлдәрҙең береһе. Улар эргәмдә булһа – тормошом бөтөн, эшем уң.
Болом-бәхетем – тыуған еремдән. Булмышым, хеҙмәтем менән уны камилыраҡ, байырҡ, күркәмерәк итергә ниндәйҙер өлөш индерәм икән – был үҙе ҙур ҡаҙаныш.
– Әңгәмә өсөн ҙур рәхмәт, Гүзәл!
Гүзәлиә БАЛТАБАЕВА әңгәмәләште.
Фотолар геройҙың шәхси архивынан.