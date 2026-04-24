Башҡорт донъяһы
Төп этәргес – милли асыл
Илдар Вәжит улы Яҡупов менән Бөтә донъя башҡорттарының 30 йыллығын билдәләгән осорҙа танышҡайныҡ. Сара Башҡортостанда, Рәсәйҙә һәм сит илдәрҙә йәшәгән милләттәштәребеҙҙе берләштерҙе, шул иҫәптән, бихисап эшлекле, булдыҡлы шәхестәр менән танышырға мөмкинлек бирҙе. Бөгөн әңгәмә ҡорған геройыбыҙ ҙа – шул иҫәптән.
– Гәзит уҡыусыларҙы һеҙҙең менән бер аҙ таныштырып үтәйек.
– Сығышым менән мин – Иглин районының Түбәнге Ләмәҙ ауылынан. Атайым Вәжит Мәжит улы инженер булып эшләне, әсәйем Роза Ибәтулла ҡыҙы – уҡытыусы. Апайым, мин һәм ҡустым – ғаиләлә өс бала үҫтек.
Мин өсөнсө класта уҡып йөрөгөн осорҙа ғаиләбеҙ Өфөгә күсеп килде. Атай менән әсәй балаларға үҫергә, белем алырға күберәк мөмкинлектәр булһын, тигәндән сығып хәл иткәндер быны. Артабан мин баш ҡаланың 20-се башҡорт мәктәбендә белем алдым. Ғөмүмән, яҡындарым халҡыбыҙҙың рухиәтен, телен яратҡан һәм хөрмәт иткән кешеләрҙән. Өйҙә һәр саҡ башҡортса аралаштыҡ, шуға, ҡала мөхитендә үҫеүемә ҡарамаҫтан, туған телдә яҡшы аралашам һәм бының менән ифрат ғорурланам.
...Ҡала мөхитендә буй еткерергә тура килһә лә, тыуған ер менән бәйләнеш бер ваҡыттта ла өҙөлмәне. Нигеҙебеҙгә йәйен дә, ҡышын да ҡайтып йөрөнөк. Бының да булһа тағы бер мөһим сәбәбе бар ине. Эш шунда: атайым яғынан нәҫелебеҙҙә билдәле умартасылар күп, был кәсеп олатайҙарҙан атайыма күскән, ул иһә беҙгә, балаларына умартасылыҡ серҙәрен бәләкәстән төшөндөрөп үҫтерҙе. Ғөмүмән, Түбәнге Ләмәҙ – бал ҡортоноң “баш ҡалаһы” ул. Элек-электән урындағы халыҡ умарта тотҡан, совет осоронда умартасылыҡ совхозы эшләгән, бөгөн дә бында бал ҡорто тотмаған бер генә хужалыҡ та юҡ, тип әйтерлек. Аптырарға түгел, киреһенсә, был эшкә битараф булғандарға аптырайҙар Ләмәҙҙә.
Бал ҡортоноң, миңә ҡалһа, үҙенсәлекле тылсымы бар. Бәләкәстән умартасылыҡ, ҡорт аҫрау серҙәрен төшөнөп үҫкәс, киләсәгемде лә ошо йүнәлеш менән бәйләргә булдым. Мәктәпте тамамлағас, Өфө районы Михайловка ауылындағы училищела умартасылыҡ буйынса курстарҙа уҡыным, армияла хеҙмәт иткәндән һуң артабан Башҡорт дәүләт аграр университетында умартасылыҡ кафедраһында белем алдым, юғары уҡыу йортон “ҡыҙыл” диплом менән тамамланым.
– Әммә теория менән ысынбарлыҡ һәр саҡ төрлө була...
– Юҡ, донъяға “алһыу күҙлек” аша баға торған кешеләрҙән түгел мин. Һөнәр алғанда уҡ киләсәгемде күҙаллай инем. Ул ғына түгел, уҡып йөрөгәндә үк Башҡортостан умартасылыҡ һәм апитерапия буйынса ғилми-тикшеренеү үҙәгендә хеҙмәт юлымды башланым. Уның алыштырғыһыҙ етәксеһе Әмир Миңлеәхмәт улы Ишемғолов менән ҡулға-ҡул тотоношоп эшләнек, үҙәктең эшен киңәйтеү йәһәтенән бихисап ғәмәлдәр башҡарҙыҡ. Мәғлүм булыуынса, үҙәк Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәтенең 1998 йылдың 8 июлендәге бойороғо нигеҙендә ойошторолған, 2000 йылда Башҡортостан Республикаһы Президенты указы менән республиканың умартасылыҡ һәм апитерапия өлкәһендәге алдынғы учреждениеһы итеп билдәләнгән, уға шулай уҡ умартасылыҡ буйынса инспектор хеҙмәте функциялары йөкмәтелгән.
Үҙәктең төп умартасылығы Түбәнге Ләмәҙҙә ойошторолоуы ла осраҡлы түгел: унда матди базанан бигерәк, бал ҡорто тип йәшәгән белгестәр үҙҙәре үк алтынға тиң, сөнки ниндәй генә эште алма, уның уңышын тәүге сиратта кадрҙар билдәләй. Ҡеүәтле, көслө башҡорт бал ҡорто күстәрен эҙләп, тотош Башҡортостанды урап сыҡтыҡ, ниһәйәт, эҙәләгәнебеҙҙе Бөрйән районынан барып таптыҡ. Данлыҡлы Бөрйән бал ҡорто тоҡомона ҡараған ете күс алып ҡайттыҡ, артабан уларҙы ишәйтеү менә шөғөлләндек. Ғөмүмән, Әмир Ишемғолов менән ойошманың баш зоотехнигы вазифаһында бер нисә йыл бергә эшләү осоронда үҙемде тармаҡтың төрлө йүнәлештәрендә һынарға тура килде, быларҙың барыһы ла баһалап бөткөһөҙ ҙур тәжрибә булды.
Тынғыһыҙ эшмәкәрлек бушҡа китмәне, умарталыҡтар һаны артты, улар Иглин, Нуриман, Ғафури, Күгәрсен райондарында ла барлыҡҡа килде, эш урындары булдырылды, урындағы ҡыҙыҡһыныусылар өсөн Өфөнән белгестәр саҡырып, һөнәр буйынса курстар ойошторолдо. Ғөмүмән, һәр эштә кадрҙар мөһим, был – ярты уңыш.
– Башҡорт бал ҡорто популяцияһын һаҡлау һәм үҫтереү проблемаһы ла һуңғы йылдарҙа көнүҙәк.
– Эйе, был заман проблемаһына әүерелгән күренеш. Хәҙер алыш-биреш өсөн сиктәр юҡ – Башҡортостанға Ҡытайҙан, Кавказдан, Үзбәкстандан, Ҡаҙаҡстандан күстәр килтерәләр. Уларҙың хаҡы сағыштырмаса арзан, әммә был төр бал ҡорттары беҙҙең төбәктең символына әүерелгән башҡорт бал ҡортона хәүеф менән янай.
Беренсенән, көньяҡ тоҡомдары менән метизация (ҡауыштырыу), башҡорт бал ҡортоноң уникаль генофондын һәм тоҡом таҙалығын юғалтыуға, шулай уҡ йәшәү мөхитен кәметеүгә һәм төрлө ауырыуҙарҙың таралыуына килтерә. Әлбиттә, был йәһәттән саралар күрелә, ҡурсаулыҡ зоналары булдырыла, даими ДНК-мониторингтар үткәрелә. Быға ҡарамаҫтан, мәсьәләне хәл итеү өсөн комплекслы саралар талап ителә, шул иҫәптән дәүләт власы органдары һәм умартасыларҙың берҙәм тырышлығы менән. Башҡа тоҡомдарҙы республика биләмәһенә индереүҙе тыйыу, абориген популяцияһына ярҙам итеү сараларын киңәйтеү – урынлы талаптар.
Ауыл хужалығы ерҙәре кәмеү ҙә хәүефле: был бал ҡортарының йәшәү мөхитен тарайта. Популяцияның таҙалығын даими генетик контролдә тотоу, ауырыуҙар һәм ҡоротҡостар менән көрәшеү ҙә һөҙөмтә бирә.
– Ошо урында башҡорт бал ҡортоноң үҙенсәлектәрен аныҡлабыраҡ һөйләп китегеҙ әле.
– Башҡорт бал ҡорто – иҫ киткес эшсән, сыҙамлы тоҡом. Умарта эсендәге тормош теүәл тәртипкә һалынған, эшмәкәрлекте юғары ойоштороу өлгөһө.
Ҡараһыу һоро төҫтәге башҡорт бал ҡортоноң оҙайлы һалҡын ҡыштарҙы юғалтыуһыҙ үткәрә алыуы билдәле. Һүҙ умарта эсендә 6-7 ай үткәреү тураһында бара. Ауырыуҙарға бирешмәй, юғары эшсәнлеккә (тәүлегенә 17 сәғәткә тиклем), бал йыйыу һәләтенә (бигерәк тә йүкәнән) эйә. Уҫаллығы менән дә билдәле.
Хәҙер, әлбиттә, ҡорттарҙы тәрбиәләү шарттары күпкә яҡшы, мөмкинлектәр күп. Элек иһә умарталарҙы умарталыҡта ҡар йә бесән менән күмеп һаҡлаған осорҙар ҙа булды. Өшөмәйҙәр, умарта эсендә ҡаты йомғаҡҡа тупланалар һәм йоҡоға талалар. Ваҡыты-ваҡыты менән йомғаҡ тышындағы ҡатлау эскә күсә, эстәге йылынған ҡатлам тышына күсә. Ҡышлауҙы бына ошолай ойоштороп, яҙға сыға улар. Ҡояш нурҙары нығыраҡ йылыта башлау менән ҡорттар урамға ашҡына. Әле ҡар ҙа иреп бөтмәүе ихтимал. Был “разведка осошо” тип атала.
– Оҙаҡ йылдар умартасылыҡ менән шөғөлләнгән кеше булараҡ, бал етештереү процесына бәйле эшмәкәрлекте киңәйтергә, тәжрибә уртаҡлашырға ниәтегеҙ барҙыр?
– Бынан бер нисә йыл элек, Ҡариҙел районында эшлекле сәфәрҙә йөрөгәндә башҡа уй килде: экологик яҡтан таҙа, иҫ киткес күркәм тәбиғәтле ошо төбәктә умартасылыҡты үҫтереү өсөн бөтә шарттар ҙа бар! Биш йыл элек район хакимиәте менән һөйләшеп, Йүрүҙән буйында бер гектар ерҙе ҡуртымға алдым. Бөгөн унда умарталыҡ бар, үҙем дә, ярҙамсыларым да уның эшмәкәрлеге һөҙөмтә килтерһен өсөн бихисап көс һалабыҙ. Әммә миңә был ғына аҙ һымаҡ, ошо тәбиғәттәге ожмахты, башҡорт халҡының кәсепселек, хужалыҡ итеү мәҙәниәтен башҡаларға ла күрһәткем килә. Ҡала шау-шыуынан арыған, тыныслыҡ һәм гармония эҙләгән кешеләр өсөн бына тигән ял урын ла бит ул Ҡариҙел ере! Ошо ниәттән сығып, әлеге ваҡытта умарталыҡ янында ял итеү өсөн йорттар төҙөү менән мәшғүлбеҙ. Киләсәктә ошонда башҡортлоҡ асылын сағылдырған милли йүнәлешле агротуризм объекты асып, барлыҡ теләгәндәрҙе экскурсияға, ял итергә саҡырырға иҫәп. Умарта нисек ҡоролған, бал ҡорттары йәшәйеше менән танышыу, умартасылыҡ менән шөғөлләнәм тиһәң, эште нимәнән башларға кәрәк – ошо һәм башҡа бихисап һорауҙарға яуап алыр ине ҡыҙыҡһыныусылар. Үҙем шәхсән ошондай саралар үткәрергә, тәжрибә уртаҡлашырға әҙермен. Ул ғына түгел, Ҡариҙел ауылындағы колледж менән килешеп, урындағы теләүселәр өсөн умартасылыҡ буйынса курстар ҙа ойошторорға теләк бар. Барыһы ла Өфөгә йә башҡа урынға барып уҡый алмай: Өфөнән белгесәр саҡырып, шундай сара ойоштороуға ихтыяж бар, тип уйлайым. Әлбиттә, был башланғыстарымды хуплаған һәм ярҙам күрһәткән Ҡариҙел районы хакимиәте башлығы Айҙар Шәйҙулллинға рәхмәтемде еткерәм.
– Халҡыбыҙҙың милли асылы тигәндән, һеҙҙе әүҙем йәмәғәтсе, Өфө ҡалаһы Ленин районы башҡорттары ҡоролтайы ағзаһы, тип тә беләбеҙ.
– Был район миңә бик яҡын, атап әйткәндә, уның биләмәһендә минең автомобилдәр ремонтлау буйынса бер нисә объектым урынлашҡан. Ғөмүмән, баш ҡаланың йәмәғәт тормошонда әүҙем ҡатнашырға тырышам, төрлө йүнәлештәр буйынса хәлдән килгәнсә ярҙам күрһәтәм. Мәҫәлән, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға, Ленин районынан оҙатылған гуманитар ылау менән бергә, яугирҙәр өсөн бер нисә автомобиль, уның кәрәк-яраҡтарын, тормош-көнкүреш тауарҙарын һәм башҡа яу яланында ҙур ихтыяж менән ҡулланылған тауарҙарҙы ебәреүҙә ҡатнаштым. Ғөмүмән, бөгөн яугирҙәргә булышлыҡ итеү – иң мөһим һәм кәрәкле ғәмәлдәрҙең береһе тип иҫәпләйем һәм ҡулдан килгәнсә ярҙам итергә тырышам. Был эш туҡтағаны юҡ. Булған менән бүлешә белеү, йәмғиәткә файҙалы булыу мөһим. Башланғыстарҙы хуплап, булышлыҡ иткән баш ҡаланың Дим районы хакимиәте башлығы Иван Ивановҡа, Ленин районы хакимиәте башлығы Олег Котовҡа, хакимиәттең сауҙаны, йәмәғәт туҡланыуын һәм хеҙмәттәрҙе координациялау бүлеге начальнигы Рөстәм Ниғмәтйәновҡа рәхмәтемде еткерәм.
– Тормошта ниндәйҙер уңышҡа өлгәшеү өсөн яҡындарыңдың рухташ һәм фекерҙәш булыуы мөһим...
– Ҡатыным Гүзәл Йәмил ҡыҙына ҙур рәхмәт – һәр саҡ терәк һәм таяныс. Өлкән улыбыҙ – төп ярҙамсым, һәр эштә әүҙем ҡатнаша, кесе улыбыҙ – студент. Гүзәл һөнәре буйынса педагог, ул мәктәпкәсә белем биреү өлкәһендә шәхси эшҡыуарлыҡ менән ярайһы уңышлы шөғөлләнә. Ҡыҙыҡһыныуҙарыбыҙ, һөнәри йүнәлештәребеҙ төрлө булһа ла, ғаиләбеҙ – ҡәлғәбеҙ, күңел ял иткән иң яҡты һәм йылы урын.
– Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт! Һеҙгә барлыҡ башланғыстарығыҙҙа уңыштар теләйбеҙ!
Фотолар геройҙың шәхси архивынан.