Рухи күперҙәрҙе нығытып

Күптән түгел Ҡариҙел ауылында Унлар башҡорт ырыуы йыйыны үтте. Рәсәй халыҡтарының берҙәмлеге һәм Башҡортостан Республикаһында Ҙур һәм татыу ғаилә йылдарына арналған сара Ҡариҙел, Асҡын, Балтас, Тәтешле һәм Борай райондарынан, Свердловск өлкәһенән килгән Унлар ырыуы вәкилдәрен, йәмәғәт эшмәкәрҙәрен, ғалимдарҙы берләштерҙе. Съезд программаһы бай һәм күп яҡлы булды, төп маҡсаты – ырыуҙың мәҙәни мираҫын асыу һәм милләт-ара диалогты нығытыу.
Тамырҙар хаҡында
Тарихи сығанаҡтарҙан билдәле булыуынса, Унлар (Ун) — Башҡортостандың төньяғын төйәкләгән башҡорт ырыуы. Үҙ сиратында Ҡыр унлар, Һыу унлар тармаҡтарына бүленә. Был ырыу башҡорттары XIII-XIV быуаттарҙа Көньяҡ Уралда Ағиҙел йылғаһының урта ағымы буйына, XVI быуат уртаһында төньяҡҡа күсенгән, Тере Танып йылғаһы үҙәненә, бер өлөшө — Ҡариҙел йылғаһының уң яры буйлап, Йүрүҙән йылғаһы ҡойған урында төпләнгән (хәҙерге Ҡариҙел районы). Миҫал өсөн, Ҡариҙел районы Аҡбүләк ауылы барлыҡҡа килеү тарихын Унлар ырыуы башҡорттары былай тип һөйләгән: «Беренсе булып килеп ултырған, Аҡбүләк ҡарт, ти. Аяуһыҙ урманлыҡ, яу булған. Йәйә, уҡ менән һуғышҡан башҡорт. Бойҙайҙы сәйнәп, ҡаҙ ҡауырһыны йәбештереп, уҡтың башағын тәмәке ҡайнатып тығып, ҡаты ныҡ эшләгән уҡты. Башҡорттоң ере ҙур булған. Бертем ауылына – ҡырҡ саҡрым, Ҡыйғаҙының иһә йөҙ илле саҡрымға һуҙылған ере булған элек. Бертем йылғаһына Ҡыйғаҙынан килеп ултырғандар.»
XVIII быуатта Унлар Йәлдәк, Мең, Мырҙалар, Танып башҡортары менән күрше була. Башҡортостан Рус дәүләтенә ҡушылғандан һуң, ырыуҙың аҫаба ерҙәре Уҫы даруғаһы һәм Себер даруғаһының Ҡыр Унлар, Унлар улусын тәшкил итә. XIX быуатта Унлар башҡорттары йәшәгән ерҙәр 5-се Башҡорт кантонына инә.
Унлар ырыуы башҡорттары Рәсәй һуғыштарында әүҙем ҡатнашҡан. Мәҫәлән, 1757 йылда Пруссияға ҡаршы һуғышта Унлар ырыуы яугирҙары йөҙ башы Йосоп Күскилдин, Сәйет Сәфәров, Кинйәбай Күсәев, Әбделсәлим Төкәев, Монасип Аҡбүләков, Йосоп Мансуров, Мәҡсүт Теләнсин һ.б. ҡаташҡанлығы билдәле. Бөгөн Унлар ырыуы ерҙәре Башҡортостандың Асҡын, Балтас, Ҡариҙел, Мишкә райондарына ҡарай.
Билдәле тарихсы, тарих фәндәре кандидаты, С. Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Салауат Хәмиҙуллин һәр башҡорт ырыуы тарихын төптән өйрәнгән белгес булараҡ, Унлар ырыуы тураһында түбәндәге мәғлүмәт менән бүлеште: “Башҡорт халҡы илленән ашыу территориаль-клан подразделениеһынан (ырыу улустарынан) торған, уларҙың һәр ағзаһының тамыры, легенда буйынса, бер ата-бабаға барып тоташҡан. Рус лексикографы Владимир Даль былай тип яҙған: "Башҡорт халҡы борон-борондан ҡәбиләләргә йәки, беҙҙә аталғанса, улустарға бүленгән; һәр улустың үҙ ораны, билдәһе, ағасы һәм ҡошо бар; халыҡ ышанғанса, уларҙы ҡасандыр Сыңғыҙхан үҙе таратып биргән..." Шундайҙарҙың береһе – Унлар, Һыу-Унлар һәм Ҡыр-Унлар улустарына исем биргән Унлар ырыуы. Улар бөгөнгө Ҡариҙел районының бөтә биләмәһендә тиерлек төпләнгән, шулай уҡ Башҡортостандың Борай һәм Асҡын райондарының айырым өлөштәрен үҙ эсенә алған.
Унгут ырыуы, йәки Унлар хаҡында, боронғо һундарҙың ярсығы, тип әйтергә мөмкин. Башта улар Монголиянан алып килгән этнонимды йөрөткән, ә XVII быуатта уны төрки күсермәгә алмаштырғандар: -ut күплек һандағы монгол формантын -lar тигән төрки ялғауға үҙгәрткәндәр.
Унлар башҡорт ырыуы атамаһының “унгут” этнонимына тап килеүендә шик юҡ. 1662-1664 йылдарҙағы башҡорт ихтилалы барышына ҡағылышлы түбәндәге документ уларҙың бер төрлө булыуы хаҡында һөйләй. Унда Кучумовичтарҙың хан власына белдергән дәғүәләрен ҡеүәтләгән Себер даруғаһының башҡорт улустары телгә алына:”...батша улы Буғай Салтан Исәт аръяғында, далала, Иреташ күле буйында тора, ә уның менән бергә – башҡорттар: һеңрәндәр, һыу-унгуттар, терһәктәр, әйлеләр (Археография комиссияһы тарафынан йыйылған һәм нәшер ителгән тарихи акттарға өҫтәмәләрҙән. СПб., 1851. IV том, 290-сы бит). Сығанаҡта телгә алынған сонгуттар (һыу-унгуттар, йәки йылға унгуттары) Ҡариҙел йылғаһы ағымы буйлап урынлашҡан Һыу-Унлар улусы башҡорттарына тап килә. Боронғо Унлар ырыуы башҡорттары хәҙер Ҡариҙел районының Яҡуп, Хәлил, Йәнсәйет, Аҡбүләк, Юлдаш, Төйөш, Тегермән, Абдулла, Малик, Шамрат, Мата, Ҡараяр, Бурунгут, Дүртөйлө, Кеҙесе Кантон ауылдарында, Асҡын районының Упҡанкүл ауылында, шулай уҡ Борай районының Кәшкәләү, Иҫке Ҡыҙған, Иҫке һәм Яңы Ҡарағош, Дауытлар һәм Баҡалы ауылдарында йәшәй”.
Шәхестәре менән данлы
Унлар ырыуынан сыҡҡан билдәле шәхестәр араһында Советтар Союзы Геройы Әхмәт Закиров (Борай районы, Ҡашҡалы ауылы); яҙыусы Сәләхетдин Ҡарамов (Борай районы, Ҡарағош аулылы); рәссамы Рәлиф Әхмәтәшин (Ҡариҙел районы Шамрат ауылы) бар. Замандаштарыбыҙ араһынан оҙаҡ йылдар Башҡортостан телевидениеһы һәм радиоһында эшләгән күренекле журналист Ришат Миндийәровты ла атап үтеү мөһим. Бер нисә йыл элек арабыҙҙан киткән Ришат Фәтхинислам улы – тыумышы менән Ҡариҙел районы Абдулла ауылынан, фиҙакәр хеҙмәте менән халҡыбыҙ, телебеҙ үҫешенә тос өлөш индергән кеше.
Башҡортостанда һәм Татарстанда киң билдәле сәхнә йондоҙо, ике республиканың атҡаҙанған артисы Зинира Рамаҙанова ла – Унлар ырыуы вәкиле, ул Ҡариҙел районының Хәлил ауылынан. “Күптән түгел тыуған яғымда Унлар ырыуы йыйыны үтеүе хаҡында белгәс, бик шатландым, сөнки бындай саралар милләтебеҙҙе һаҡларға, уның ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын яңыртырға ярҙам итә.
“Үткәнен белмәгәндең киләсәге юҡ”, ти, халыҡ мәҡәле. Мәктәптә уҡығанда, “Башҡортостан мәҙәниәте” тигән дәрес булды. Унда беҙ шәжәрәләр төҙөп, нәҫел-туғандарыбыҙҙы барлай инек, башҡорт халҡының кейемдәрен, аш-һыуын, этнографияһын өйрәндек.
Тыуған яғымдан ситтә төпләнһәм дә, Башҡортостан, уның халҡы миңә бик яҡын, гүзәл тәбиғәте һағындыра; ауылым, тыуып-үҫкән йорт, уйнап үҫкән йылға буйҙары – бөтәһе лә иҫкә төшә, күҙ алдына килә. Нәҫелдәр ҡороған, нигеҙҙәр булмаған хәҙерге ҡатмарлы заманда тарихыңды белеү, тергеҙеү һәм һаҡлау өсөн бындай саралар бик урынлы, тип уйлайым. Ошондай ҙур йыйынды ойоштороусыларға рәхмәт”, – тип Ҡазандан йылы сәләмдәрен еткерҙе билдәле яҡташыбыҙ.
Ә йыйында ҡатнашҡан имам-хатиб Зиннур Шамов сараның әһәмиәте тураһында: "Әгәр Унлар йыйынынан алдараҡ теге донъяға киткән булһам, үҙемдең ошо ырыу башҡорты икәнемде белмәй ҙә үлгән булыр инем. Съезды ойоштороусыларға ҙур рәхмәт, шул тиклем ҡыҙыҡлы, мөһим мәғлүмәттәр белдек. Беҙҙең ауыл таш мәсете менән данлы. Уны төҙөүҙә туранан-тура ҡатнаша алыуым күңелеммә һиммәт бирә”, – тип һыҙыҡ өҫтөнә алды.
Ысынлап та, Ҡариҙел районының Яҡуп ауылындағы таш мәсет хаҡында күптәрҙең ишеткәне барҙыр. Быуындан быуынға тапшырыла килгән мәғлүмәттәр буйынса, бынан 350-400 йылдар самаһы элек ошо урында Туймөхәммәт әүлиә Байҡы йылғаһы аша таш ташып, мәсет төҙөй башлаған, әммә стеналарын күтәргәндә вафат булған. Бер нисә быуат үткәндән һуң, 2010 йылда ауыл халҡы тарихи урында мәсетте тергеҙергә ҡарар иткән, төҙөлөш өс йылдан ашыу барған. Имам-хатиб Зиннур Шамов әйтмешләй, “хәйриә аҡсаһына Туймөхәммәт әүлиә үҙенең итәгенә тейәп, һыу аша ташыған урынға таштан мәсет һалдыҡ”. Иман йортона әүлиәнең исемен биргәндәр. Ул төҙөй башлаған мәсет таштарын иһә эргәһенә матурлап өйөп, иҫтәлекле урын эшләгәндәр.
Шәжәрәңде өйрән!
Әлиә Закирйән ҡыҙы Камалиева Ҡариҙел районы Кеҙесе ауылында тыуып үҫкән. Бала саҡтан тыуған яғы тарихына битараф булмаған милләттәшебеҙ тормошон уҡытыусы һөнәре менән бәйләгән, ҡырҡ йылдан ашыу Яңы Бәрҙәш мәктәбендә уҡытҡан, шул иҫәптән, сирек быуат – мәктәп директоры урынбаҫары, ун йыл етәксеһе булып эшләгән.
Ҡариҙел районы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Әлфис Исмәғилев билдәләүенсә, Әлиә Камалиева тыуған яҡты өйрәнеү эшенә хеҙмәттәштәрен дә, уҡыусыларын да ылыҡтырған, күңелдәрендә ҡыҙыҡһыныу уятҡан. Уның ғаилә архивында уникаль китаптар, быуындан-быуынға тапшырылып килгән ҡулъяҙмалар бар. Шуларҙың береће – 1800 йылдарҙа ата-бабалары яҙып ҡалдырған ғәрәп телендәге шәжәрә китабы.
“Әлиә Закирйән ҡыҙы 12 быуынын архив материалдарына таянып тикшергән, Унлар ырыуының Камалиевтар нәҫелен Кеҙесе ауылына нигеҙ һалыусы шәхестәр икәнлеген ғилми йәһәттән иҫбатлаған шәхес. Ошо юҫыҡта тәжрибәле белгес булараҡ, уны Ҡариҙел районы исеменән республика үткән «Шәжәрә байрамдары»на, фәнни-ғәмәли конференцияларға йыш ҡына сығыш яһарға саҡыралар. Ул унда ҡатнашып ҡына ҡалмай, төрлө конкурстарҙа еңеүҙәр ҙә яулай. Шулай ук, Әлиә Камалиева Йүрүҙән буйында көн күргән башҡорттарҙың көнкүреше, этнографияһы, йолалары тураһында бер-нисә тапкыр Башҡортостан телевидениеһында ла сығыш яһаны. Урындағы ерлеккә хас Унлар башҡорттарының халыҡ ижадын сәхнәләштереп, туғандары менән республика фольклор байрамдарында ла ҡатнашып өлгөрә ул.
Әлиә Камалиева М.Аҡмулла исемендәге БДПУ, Өфө фән һәм технологиялар университеты һәм башҡа юғары уҡыу йорттарының фольклор экспедициялары менән тығыҙ хеҙмәттшлек итә, Ҡариҙел башҡорттарының халыҡ ижадын йыйыу, төньяҡ-көнбайыш диалектын өйрәнеү буйынса ҙур ярҙам күрһәтә, шулай уҡ, экспедициялар йомғағы буйынса уҡыу йорттарының студенттары һәм уларҙың остаздары менән ойошторолған сараларҙа режиссер, сценарий авторы, алып барыусыһы булараҡ сығыш яһай. Йәмәғәт тормошонда ҡайнап йәшәүсе Әлиә Закирйән ҡыҙы – Рәсәйҙең мәғариф отличнигы, Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы. Уның тынғыһыҙ хеҙмәте барыбыҙға ла тыуған-якҡа ҡарата илһөйәрлек, тоғро мөхәббәт өлгөһө булып хеҙмәт итә”, – тип билдәләне Әлфис Фидаил улы.
Унлар ырыуы йыйынында Әлиә Камалиеваның фиҙакәр эшмәкәрлеге юғары баһаланды, башҡорт халҡының мәҙәниәтен, халыҡ ижадын пропагандалауға, йәш быуында илһөйәрлек һәм телһөйәрлек рухын тәрбиәләүгә, тыуған телгә, ергә һөйөү тәрбиәләүгә тос өлөш индергәне өсөн ул Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының юғары наградаһы – “Ал да нур сәс халҡыңа” миҙалы менән наградланды.
Ҡариҙел районы Иҫке Бағаҙы ауылында йәшәүсе Рәмзилә Йыһаншина ла нәҡ шундай илһөйәрҙәр иҫәбендә.
Рәмзилә Мәғрүф ҡыҙы ошо ауылы ҡыҙы. Һөнәре буйынса һатыусы, 2018 йылдан ауыл клубында методист булып эшләй. Ул башҡорт ырыу-ҡәбиләләре тарихын өйрәнгән, тарихи шәхестәр тураһында альбомдар төҙөгән, бай мәғлүмәт йыйған. Ошо рәүешле үҙенең нәҫел тамырҙарына ҡарата, уларҙы ентекләберәк өйрәнергә лә ҡыҙыҡһыныу тыуған. Ауылдаштары ярҙамында мәҙәниәт усағында боронғо экспонаттар, милли кейемдәр, һауыт-һаба тупланған музей асыуға ла өлгәшкән. Интернет аша оҫталыҡ дәрестәрен ҡарап, һаҡал (селтәр, күкрәксә) тегергә өйрәнгән. Уларҙың бер нисәүһе музейҙа ла һаҡлана.
— Мин тиҫтә йылға яҡын ырыуҙар тарихын өйрәнәм. Нәҫелебеҙҙең шәжәрә ағасын ике туған ағайым, Рәсәйҙең мәғариф алдынғыһы, педагогия хеҙмәте ветераны Фәнил Сәләхетдин улы Йыһаншин төҙөй башлағайны. Ул, тарихи сығанаҡтарға таянып, туған-тыумасалар тураһында күп кенә мәғлүмәт туплаған. Сәлих быуынын артабан тулыландырыу өсөн шәжәрәне миңә тапшырҙы. Туғандар менән һөйләшеп, йәш быуын вәкилдәрен өҫтәнем.
Беҙҙең туғандар араһында арҙаҡлы кешеләр байтаҡ. Мәҫәлән, Мөзәмил ағай Йыһаншин Красноярск крайында «зәңгәр яғыулыҡ» тәьмин итеү станцияһының баш инженеры булып эшләй. Уның улы Илдар — табип-терапевт, ә икенсе улы — инженер. Йыһаншиндар шәжәрәһен төҙөүгә бик күп көс һалған, туғандарҙы берләштергән Фәнил Сәләхетдин улына айырыуса рәхмәтлебеҙ. Фәнил ағай — халыҡ табибы ла. Уға республиканың төрлө райондарынан кешеләр дауаланырға килә. Улы Булат Йыһаншин Ҡариҙел үҙәк район дауаханаһында теш табибы. Туғандары Әлфиә Лотфуллина, Фәрзәнә Йыһаншина, Руфина Ғәлиханова — үҙәк район дауаханаһында хөрмәт яулаған шәфҡәт туташтары.
Шуныһы ҡыуаныслы, бик күп туғандар үҙ яғыбыҙҙа төпләнеп, яңы йорттар төҙөп сығып, балалар үҫтереп, үҙҙәре олатай-өләсәй булып, ейән-ейәнсәрҙәр һөйөп донъя көтә. Шулай ете быуын бергә, бер-береһе менән татыу, туғанлыҡ ептәрен өҙмәйенсә ғүмер итә.
Шулай уҡ ауылыбыҙҙың хөрмәтле ғаиләләре Ишмөхәмәтовтар менән Шәйҙуллиндар нәҫеленең тулыһынса ете быуынға тиклем шәжәрәһе бар. Ауылыбыҙ тарихын яҙҙыҡ. Был эштә миңә хөрмәтле аҡһаҡалыбыҙ Фәрит Хәбиров, ағинәйҙәр Әнисә Ишмөхәмәтова, Римма Ғиниәтуллина һәм тарихсы Фидаил Сафин ярҙам итте. Районыбыҙҙа үткән Унлар ырыуы йыйыны ла халҡыбыҙҙы берләштергән, туғандарҙы осраштырған сара, — ти Рәмзилә Мәғрүф ҡыҙы.
Бына ошондай бай тарихлы башҡорттар йәшәй Ҡариҙел районында. Ғөмүмән, һәр кеше нәҫел тамырҙарын белергә тейеш.
Йыйын – рухи этәргес
Йыйында Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе советнигы Рөстәм Баянов, тарихсы, журналист, тарих фәнмырҙадәре кандидаты Салауат Хәмиҙуллин, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы Аппараты белгесе, тарих фәндәре кандидаты Нурислам Ҡалмантаев, “Табын ырыуҙары союзы” йәмәғәт ойошмаһы рәйесе Фәнил Ҡоҙаҡаев, тыуған яҡты өйрәнеүсе, генеалогия белгесе Альберт Кәримов, яҙыусы, сатирик, Йылан ырыуы вәкиле Марсель Сәлимов, район хакимиәте вәкилдәре ҡатнашты.
Сара сиктәрендә съезды ойоштороусылар һәм делегаттар Ҡариҙел мәғлүмәт үҙәгендә булды, урындағы белем биреү учреждениелары уҡыусылары менән осрашты, "Унлар ырыуы” йәмәғәт ойошмаһының Советы ултырышында, “Башҡорт теленән халыҡ-ара диктант” халыҡ-ара белем биреү акцияһында ҡатнашты. Райондың үҙәк китапханаһында иһә “Китапхана – локаль тарихты өйрәнеү үҙәге: Унлар, Елдәк, Балыҡсы ырыуы башҡорттарының мираҫы менән эшләү тәжрибәһе буйынса йәнле диалог” темаһына сара ойошторолдо, ҡатнашыусылар китапханаларҙың тарихи хәтерҙе һаҡлауҙа һәм белемде киләһе быуындарға тапшырыуҙағы ролен тикшерҙе.
Ҡариҙел ауылы 4-се балалар баҡсаһының полилингваль төркөмө эшмәкәрлеге менән танышыу ҙа йәнле булды. Ҡунаҡтар күп теллелеккә һәм мәҙәни традицияларға таянып, балаларҙы тәрбиәләүҙә һәм уҡытыуҙа заманса алымдарҙың нисек тормошҡа ашырылыуын үҙ күҙҙәре менән күрә алды.
Съезд уҙған Ҡариҙел район мәҙәниәт йортонда төрлө күргәҙмәләр ойошторолғайны. Унлар башҡорттарының милли кейемдәре, ырыуҙың күренекле вәкилдәре портреттары; урындағы халыҡтың биҙәү-ҡулланма сәнғәте изделиелары бөтәһендә лә ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙырҙы. Ырыу шәжәрәһен презентациялау ҙа йәнле булды, унларҙарҙың күп быуатлыҡ тарихын һәм традицияларын сағылдырҙы.
«Унлар ырыуы башҡорттары: тарихы, традициялары һәм мәҙәни мираҫы» ғилми-ғәмәли конференцияһында район вәкилдәре, тарихсылар, фольклорсылар, тыуған яҡты өйрәнеүселәр сығыш яһаны. Сара барышында VII Табын ырыуы съезына делегаттар һайлау иһә башҡорт ырыуҙары араһындағы бәйләнештәрҙе нығытыуға тағы бер аҙым булды.
Һәр дәүерҙең ҡабатланмаҫ шәхестәре, үткән менән бөгөнгө араһында бәйләнеше була. Милләттәштәребеҙҙе берләштергән ырыу йыйындары рухи күперҙәрҙе нығытырға, халҡыңдың, ырыуыңдың тарихын белергә, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе тергеҙергә, халыҡ ижадын таратырға булышлыҡ итә, тыуған ерҙе һаҡларға һәм данларға өйрәтә.
Гүзәлиә БАЛТАБАЕВА.
Фото: “Ҡариҙел” гәзите.