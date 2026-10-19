Яңы күпер әллә Яңы түшәлгән юл урамымы?

Республикабыҙҙа башҡорт теле белгестәре мәктәп уҡытыусыларынан алып юғары уҡыу йорттары уҡытыусыларына тиклем бик күп. Телсе ғалимдарға ла ҡытлыҡ кисермәйбеҙ, шөкөр. Терминология комиссияһы эшләй. Һуңғы йылдарҙа бик күп өлкәләргә ҡараған терминдар һүҙлектәре баҫылып сыҡты. Элек төрлө терминдарҙы телгә индереп ебәреү хаҡында мәҡәләләр, теҙмәләр гәзит-журналдарҙа даими баҫыла ине. Хәҙер был эш ни өсөндөр һүлпәнәйҙе. Һуңғы ваҡытта башлыса алтаҡталарҙағы хаталар тураһында ғына һүҙ алып барабыҙ. Был да бик етди һәм мөһим эш, ләкин телде артабан да үҫтерергә, байытырға теләйбеҙ икән, был ғына бик аҙ.
Журналистар һүҙлек ҡулланамы икән?
Киң мәғлүмәт сараларында (бында гәзит-журналдар ҙа, радио һәм телевидение тапшырыуҙары ла инә) хаталар күп ебәрелә. Шуларға даими иғтибар бүлергә кәрәк, сөнки халыҡ бит уларҙы уҡый, ишетә һәм шулай икән тип ҡабул итә. Эйе, һүҙлектәр күп баҫылып сыҡты, уларҙы һанап сығыу өсөн генә бер бит кәрәк булыр ине. Ҡайһы берҙә ниндәйҙер тапшырыу тыңлап йәки мәҡәлә уҡып сыҡҡандан һуң, беҙҙең журналистар ошо һүҙлектәрҙең барлығын беләме икән, тигән һорау тыуа. Был һүҙлектәр уларҙың өҫтәлендә даими ятырға тейештер, уларға мөрәжәғәт иткәндәре бик аҙ икәне һиҙелә. Мәҫәлән, һуңғы орфография һүҙлегендә (2002) аҡҡа ҡара менән яҙылған: яугир –ға; -ҙың; (ҡалын ялғаулы), үҙ аллы (айырым яҙыла), ә үҙаллылыҡ бергә яҙыла; пәйғәмбәр (фарсы теленән ингән һүҙ бәйғәмбәр тигән диалект һүҙенә әйләнеп киткән); һыу һаҡлағыс (һыу үткәргес, газ һаҡлағыс һ.б.) айырым яҙыла; банк, танк һымаҡ һүҙҙәргә ялғауҙар –ыға; -ыла; -ыһы (һаҡлыҡ банкыһы, немец танкыһы һ.б.) тип ҡабул ителгән ҡағиҙә бар. Бындай миҫалдарҙы күп килтерергә мөмкин. Ул орфография һүҙлектәре кемдәр өсөн сығарылған? Беҙҙең журналистар әйтмешләй, ни өсөн улар “һорау менән файҙаланмай”? Ҡағиҙә – шул уҡ закон. Уны үтәмәү ҙур хилафлыҡ. Әгәр ҡағиҙәләр иҫкерә йәки заман талаптарына яуап бирмәй икән, уларҙы яңынан ҡарап, үҙгәртеп була бит. Хәҙер берәү ҙә банкыға барам тимәй, банкҡа барам, немец танкы, һаҡлыҡ банкы тип һөйләй, был әйләнешкә инеп киткән икән, тимәк, ошо ҡағиҙәне яңынан ҡарарға кәрәктер. Был телселәрҙең эше, бында битарафлыҡ булырға тейеш түгел.
Тәржемә мәсьәләһе иғтибар талап итә
Хәҙер киң мәғлүмәт сараларына йәштәрҙең күпләп килеүе күҙәтелә. Был – бик һөйөнөслө күренеш. Әммә уларҙың күбеһендә телде тойоу аҡһай, тәржемә иткәндә рус теленән калькаға күсеү осраҡтары йышайҙы. Мәҫәлән, бер яңылыҡтар тапшырыуында шундай һөйләм ишетергә тура килде: “Ирекмәндәр ололарға аҙыҡ-түлек, дарыуҙар йөрөтәләр”. Руссанан “носят” калькаһы “йөрөтәләр” булып киткән. Башҡорт бит “килтерә”, “ташый”, “алып килә” һ.б. ти. Бындай миҫалдарҙы күп килтерергә була.
“Среднее и малое предпринимательство” – беҙҙә “урта һәм бәләкәй эшҡыуарлыҡ” тип тәржемәләнә. Әгәр ныҡлап уйлап ҡараһаҡ, логиканы ла эшкә ҡушһаҡ, ҙур – бәләкәй һүҙҙәре күпселектә үлсәп, тотоп ҡарап булған предметтарға ҡарата әйтелә: ҙур өй, бәләкәй баҡса, ҙур кеше, бәләкәй бала һ.б. Оло – кесе һүҙҙәре күпселеге менән абстракт төшөнсәләргә ҡарата ҡулланыла: оло ваҡиға, кесе лейтенант, оло йәш, кесе йәш һ.б. Бәләкәй эшҡыуарлыҡты бер нисек тә үлсәп тә, тотоп ҡарап та булмай, бында “кесе эшҡыуарлыҡ” термины урынлы һымаҡ.
“Коммерческий – некоммерческий” – һуңғы йылдарҙа күп ҡулланылған терминдар. Ләкин уларҙы кем нисек аңлай, шулай тәржемәләй: коммерцияға ҡараған, коммерцияға ҡарамаған; коммерция булып торған, коммерция булып тормаған һ.б. “Некоммерческое предприятие” коммерция булмаған предприятие тип бирелә. Предприятие бер нисек тә коммерция була алмай, әлбиттә, сөнки коммерция – сауҙа эше тип тәржемәләнә. Бында 2003 йылда сыҡҡан “Урыҫса-башҡортса аңлатмалы юридик һүҙлек”кә генә ҡарап алырға кәрәк ине. Унда бик яҡшы аңлатылып, ҡабул ителгән: коммерческий – коммерциялашҡан, йәғни тауар һәм хеҙмәт күрһәтеүҙе һатыуҙа ҡатнашҡан; некоммерческий – коммерциялашмаған, йәғни үҙ эшмәкәрлегендә төп маҡсат итеп һатыуҙы, табыш алыуҙы ҡуймаған.
Ошо алда күрһәтелгән һүҙлектә руссанан вред, ущерб, урон һүҙҙәрен тәржемәләгәндә нимәгә иғтибар итергә кәрәк икәне аңлатылды. Беҙ был һүҙҙәрҙе мәғәнәһе буйынса айырып тормай, барыһын бергә зыян йәки зарар тип тәржемә итәбеҙ. Ләкин был терминдар суд эшендә ҡулланылған хәлдә уларҙың һәр береһенә айырым статья ҡаралған. Вред – зыян өсөн ҡатыраҡ статья, ущерб – зарар өсөн саҡ ҡына еңелерәк статья, урон – юғалтыу өсөн бөтөнләй башҡа статья ҡаралған. Ошо мәсьәләне лә ҡарап, уртаҡ бер фекергә килергә кәрәк.
Күплек ялғауҙарын руссанан башҡортсаға тәржемә итеү тураһында күп яҙылды, әммә хаталар һаман да килеп сығып тора. Был телде белеп етмәүҙән, тоя белмәүҙән киләлер. Мәҫәлән, класта 38 балалар уҡый (бала урынына), беҙҙең ауылдарыбыҙ йәмләнәләр (йәмләнә булырға тейеш) һ.б.
Специалист – белгес, главный специалист – баш белгес, ведущий специалист – әйҙәүсе белгес тип тәржемә итәбеҙ. Ошо “әйҙәүсе” тигәне ҡайҙа, нимәгә әйҙәй һуң ул? Ведущий төп тигән мәғәнәне белдерә бит. Главный – баш, өҫтәрәк, унан ҡала ведущий – төп, тимәк баш белгес һәм төп белгес тигән терминдар булырға тейеш. Былар ҙа “Русса-башҡортса ижтимағи-сәйәси терминдар” һүҙлегендә ҡабул ителгән, асып ҡарарға ғына кәрәк.
Беҙҙә һәр бер конкурс, ярыш, уҙыш нилектәндер тик “бәйге” һүҙе менән алмаштырылып бөтөп бара. Ә бит “бәйге” һүҙе “Башҡорт теленең һүҙлегендә” (М., 1993) менге аттарҙың көс, һәләтен күрһәтер өсөн үткәрелгән ярыш тип аңлатма бирелгән, ул ат сабыштарына ҡарата әйтелгән термин. “Матурлыҡ бәйгеһе” тигәс, “Был матур ҡыҙҙар сабышҡа сығамы ни?” тип һораған, ти, беҙгә килгән ҡаҙаҡ кешеһе, сөнки уларҙа ла “бәйге” һүҙе тик ат сабышын, аттарҙа уҙышыуҙы аңлата.
Ғәрәп-фарсы телдәренән ингән ҡайһы бер һүҙҙәрҙе дөрөҫ ҡулланмау осраҡтары бар. Мәҫәлән, мөғәмәлә (ғәрәпсәнән ғәмәл һүҙенән алынған – обращение, обхождение тигәнде аңлата: тупаҫ мөғәмәлә һ.б.). Ҡайһы берәүҙәр уны мөғәләмә һүҙе менән бутай (быныһы ғалим, мөғәллим һүҙҙәренән алынған һәм уҡыу-уҡытыу мәғәнәһен бирә). Ғашиҡ – ғишыҡ һүҙҙәрен бутау осраҡтары бар (ғашиҡ уты, ғашиҡ тотоу һ.б. тип яҙалар. Бында ғишыҡ уты, ғишыҡ тотоу тип әйтеү дөрөҫ була (ғишыҡ – любовь, влюбленность), ә ғашиҡ булыу – влюбиться, ғашиҡ кеше – влюбленный. Шулай уҡ ихтыяж, мохтаж һүҙҙәрен дөрөҫ ҡулланмау осраҡтары бар (мәҫәлән, “ярҙамға ихтыяж кисерәһегеҙ икән” урынына “ярҙамға мохтаж икәнһегеҙ” тип әйтеү дөрөҫөрәк була.
Пәйғәмбәр – бәйғәмбәргә ҡарата. Бәйғәмбәр – ул диалектта йөрөгән һүҙ. Ни өсөндөр баҫылып сыҡҡан, тимәк, ҡаралған, тикшерелгән һәм ҡабул ителгән һүҙҙәр урынына һүҙлектәргә буйһонмайса, үҙ белдегеңә өләсәйем шулай тип һөйләй ине йәки беҙҙең ауылда шулай тип әйтәләр тип, тотош республика халҡына хаталы һүҙҙәр тағыла. Гәзит-журналдарҙа күренгән һәр бер башҡорт һүҙе үҙ урынында, ҡағиҙә буйынса, һүҙлектәрҙә ҡаралғанса булырға тейеш икәне көн кеүек асыҡ, бында бер ниндәй ҙә башбаштаҡлыҡҡа юл ҡуйылырға тейеш түгелдер.
Бынан бер нисә йыл элек матбуғатта “Ҡояш сыға тиһәң, күҙең сыға” тигән сәйер бер мәҡәлә донъя күргәйне. Ошо мәҡәләне уҡып ҡото осҡан ҡайһы берәүҙәр тик “ҡояш ҡалҡа” тип яҙыу, һөйләүгә күсте. Ә бит Башҡортостандың яртыһынан күберәк халҡы барыбер “ҡояш сыға” ти. Берәүҙең дә күҙе сыҡҡаны юҡ әлегә бының өсөн. Ҡалҡыу – ҡапыл пәйҙә булыу, күтәрелеү мәғәнәһен бирә. Ай ҡалҡа, ҡалҡыуыс ҡалҡа, ҡояш та ҡалҡа, тик улай тип Башҡортостандың көньяҡ таулы райондары халҡы һөйләй. Улар өсөн был дөрөҫ тә, сөнки ҡояш ул яҡтарҙа иртәнге 10-11 тирәһендә тауҙар артынан ҡалҡып сыға. Ә дала ерендә, бейек тауҙар булмаған ерҙә йәшәгән башҡорттар “ҡояш сыға” ти, сөнки ул офоҡтан яйлап ҡына күренә башлай: тәүҙә офоҡ һарғылт төҫкә инә, шунан алһыу, унан һуң ҡыҙыл төҫкә мансылып, матур итеп ҡояш килеп сыға. Был иҫ киткес күренеш. Боронғолар ҙа көнсығыш, йәғни ҡояш сығышы тигән, ә көнҡалҡыш түгел. Шундай мәғәнәһеҙ бәхәстәр урынына эшлекле фекерҙәр, тәҡдимдәр тикшерелһә, баҫылһа, күпкә яҡшыраҡ булыр ине.
Урам исемдәре уйландыра
Урам исемдәрен башҡортсаға ауҙарыу буйынса ла эштәр етерлек. Бер генә миҫал килтерәм. Өфөлә Новомостовая тигән урам бар. Ул Өфөгә ингәс тә Туҡай урамындағы мәсет эргәһенән башлана һәм Октябрь революцияһы урамына тиклем дауам итә. Тәүҙә был урамды Яңы күпер урамы тип тәржемәләп, алтаҡталар ҡуйылғайны, аҙаҡ ул нилектәндер Яңы түшәлгән юл урамы булып китте. Кем уны шулай тип үҙгәртергә булғандыр, әммә был бик уңышһыҙ һәм хаталы, бер ниндәй логикаға һыймаған тәржемә. Яңы түшәлгән юл урамы тигәнде кире руссаға әйләндерһәк, ул улица Новая мостовая булырға тейеш. Был урамдың тарихына килгәндә лә, ул яңы күпергә бәйле булып сыға. Ағиҙел аша күпер элек ағастан булып, йәйәү һәм ат менән үтергә тип эшләнгән. Уны үткәс тә кешеләр шунда уҡ һулға боролоп ҡалаға ингән һәм әлеге яңы күпер урамына килеп сыҡҡан. Бында элек тә, әле лә бер ниндәй ҙә түшәлгән юлдар булмаған һәм әле лә юҡ. Шуға күрә уйламайынса ҡарар ҡабул итеүселәр әҙерәк уйланһын ине. Был урам Яңы күпер урамы булып ҡалырға тейеш.
Урам исемдәренә килгәндә, беҙҙә СССР, Октябрь революцияһы, Революция, Октябрь проспекты һәм шуға оҡшаш исемдәр һаман йәшәп килә, бер нисәһен тарихи хәтер өсөн ҡалдырып, ҡалғандарын үҙгәртергә кәрәк, минеңсә. Мәҫәлән, Октябрь революцияһы урамына Аҡмулла исеме бирелһә, бик тә уңай булыр ине: бында уның исемендәге ҙур университет, мәғрифәтсенең һәйкәле бар, ул үҙе лә XIX быуат кешеһе, был урамды тап XVIII-XIX быуаттағы һымаҡ үҙгәртеп ҡорорға тигән ҡарар ҙа ҡабул ителде.
Хәҙерге заман – тиҙлек заманы, ваҡиғалар шул тиклем тиҙ үҙгәрә, уларҙы төшөнөп бөтөп тә булмай хатта. Тел дә үҙгәрә. Төрлө телдәрҙән төрлө терминдар килеп инә, бигерәк тә информатикаға, техникаға ҡағылышлы ят һүҙҙәр күп. Беҙгә лә ҡайһы бер оҙон әйтелгән төшөнсәләр урынына ҡыҫҡа һәм әйтелеше бер үк мәғәнәне белдергән һүҙҙәр ҡулланыу маҡсатҡа ярашлы. Мәҫәлән, элек “занятость” тигән һүҙҙе “эш менән тәьмин ителгәнлек” тип тәржемәләй инек, хәҙер “мәшғүллек” тигән термин бик йәтеш урынлашып алды. Шуның һымаҡ “Бала табыу йорто” тигән һүҙҙәрҙе “Тыуым йорто” (роддом) тип үҙгәртергә булалыр. Телде тосораҡ, анығыраҡ итеү өсөн бер аҙ ҡыҫҡартыу ҡамасау итмәҫ ине.
Был фекерҙәр һәм тәҡдимдәр тел буйынса эш алып барыуҙың бик аҙ өлөшөнә генә ҡағылды. Ә бында эшләйһе эштәр бик күп әле: орфографияны яңынан ҡарап сығыу, ҡағиҙәләрҙе тикшереү, барлау һәм яңыртыу, тәржемә мәсьәләләре һ.б. тора.
Гөлнур ИБРАҺИМОВА.
Өфө ҡалаһы.
Нәсих Хәлисов фотоһы.