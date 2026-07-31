Хәйбуллалар яугирҙәргә гуманитар ылау оҙатты

Махсус хәрби операция башланғандан алып Хәйбулла районынан даими рәүештә яугирҙәргә гуманитар ярҙам оҙатыла. Ошо көндәрҙә райондан сираттағы ылау юлға сыҡты.
Һәр ваҡыттағыса, был мөһим эшкә хәйбуллалар берҙәм, дәррәү ҡушылды. Ике "УАЗ" автомобиле, мотоцикл, машиналар өсөн тәгәрмәстәр, төҙөлөш материалдары, техниканы ремонтлау өсөн кәрәкле запас частар, медицина препараттары һәм башҡа көнкүреш кәрәк-ярағы оҙатылды.
Шулай берҙәм булып, ҡулыбыҙҙан килгәнсә ярҙам күрһәтеп, яугирҙәребеҙҙең иҫән-имен әйләнеп ҡайтыуын теләйек. Ир-егеттәребеҙгә ошо ярҙам менән тыуған яғыбыҙҙың сәләме, йылылығы барып етһен!
Сығанаҡ: "Хәйбулла хәбәрҙәре".