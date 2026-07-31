Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
31 Июля , 08:05

Хәйбуллалар яугирҙәргә гуманитар ылау оҙатты

Был юлы яугирҙәргә ике "УАЗ" автомобиле, мотоцикл, машиналар өсөн тәгәрмәстәр, төҙөлөш материалдары, техниканы ремонтлау өсөн кәрәкле запас частар, медицина препараттары һәм башҡа көнкүреш кәрәк-ярағы оҙатылды.

Хәйбуллалар яугирҙәргә гуманитар ылау оҙаттыХәйбуллалар яугирҙәргә гуманитар ылау оҙатты
Хәйбуллалар яугирҙәргә гуманитар ылау оҙатты

Махсус хәрби операция башланғандан алып Хәйбулла районынан даими рәүештә яугирҙәргә гуманитар ярҙам оҙатыла. Ошо көндәрҙә райондан сираттағы ылау юлға сыҡты.

Һәр ваҡыттағыса, был мөһим эшкә хәйбуллалар берҙәм, дәррәү ҡушылды. Ике "УАЗ" автомобиле, мотоцикл, машиналар өсөн тәгәрмәстәр, төҙөлөш материалдары, техниканы ремонтлау өсөн кәрәкле запас частар, медицина препараттары һәм башҡа көнкүреш кәрәк-ярағы оҙатылды.

Шулай берҙәм булып, ҡулыбыҙҙан килгәнсә ярҙам күрһәтеп, яугирҙәребеҙҙең иҫән-имен әйләнеп ҡайтыуын теләйек. Ир-егеттәребеҙгә ошо ярҙам менән тыуған яғыбыҙҙың сәләме, йылылығы барып етһен!

Сығанаҡ: "Хәйбулла хәбәрҙәре".

Хәйбуллалар яугирҙәргә гуманитар ылау оҙатты
Хәйбуллалар яугирҙәргә гуманитар ылау оҙатты
Хәйбуллалар яугирҙәргә гуманитар ылау оҙатты
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика