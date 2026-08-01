Батальонда уны "әсәй" тип йөрөтәләр

Благовещендан Марина Геннадиевна Чащина 2023 йылдан “Фронт тылы” ирекмәндәр хәрәкәте эшмәкәрлегенең уртаһында ҡайнай.
Ирекмәндәр күпләп маскировка селтәрҙәре үрә, һуңғараҡ был эшкә урындағы сиркәү ҙә ҡушыла. Хәрәкәт улдары МХО-ла хеҙмәт иткән әсәйҙәрҙе берләштерә. Бөгөн Марина Геннадиевнаның иптәштәре Бөтә Рәсәй буйлап йәшәй. Ул эшләгән дауахананың инфекция бүлегендәге коллегалары ла ярҙам итә.
2024 йылдың көҙөндә ул тәүге тапҡыр Донецк Халыҡ Республикаһына бара. Шул ваҡыттан алып Марина Геннадиевна фронтҡа һигеҙ тапҡыр барып ҡайтҡан. Ирекмәндәр хәрәкәте ойошторған ярҙам иҫәбендә – ике берәмек техника, мотоцикл һәм 700 мең һумға торошло запас частар. Яугирҙәр өсөн ул өйҙә әҙерләнгән аҙыҡ-түлектән – үлән сәйе, киптерелгән алма һәм емеш-еләктәрҙән күстәнәстәр туплай.
Тотош батальон – 100-әр кешелек дүрт ротаға тупланған Башҡортостан яугирҙәре уны “әсәй” тип атай. Араларында етем балалар ҙа бар. Уларға Марина Геннадиевна айырыуса йылылыҡ һәм хәстәрлек менән баға. “Барған һайын бер уй – тиҙҙән балаларымды күрәм тигән өмөт йөрәкте йылыта һәм көс өҫтәй”, - ти оло изге күңелле ҡатын.
Сығанаҡ: “Башҡорт батальоны” ТГ-каналы.