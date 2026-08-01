Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
1 Августа , 06:00

Батальонда уны "әсәй" тип йөрөтәләр

Тотош батальон – 100-әр кешелек дүрт ротаға тупланған Башҡортостан яугирҙәре уны “әсәй” тип атай. Араларында етем балалар ҙа бар. Уларға Марина Геннадиевна айырыуса йылылыҡ һәм хәстәрлек менән баға. 

Батальонда уны "әсәй" тип йөрөтәләрБатальонда уны "әсәй" тип йөрөтәләр
Батальонда уны "әсәй" тип йөрөтәләр

Благовещендан Марина Геннадиевна Чащина 2023 йылдан “Фронт тылы” ирекмәндәр хәрәкәте эшмәкәрлегенең уртаһында ҡайнай.

Ирекмәндәр күпләп маскировка селтәрҙәре үрә, һуңғараҡ был эшкә урындағы сиркәү ҙә ҡушыла. Хәрәкәт улдары МХО-ла хеҙмәт иткән әсәйҙәрҙе берләштерә. Бөгөн Марина Геннадиевнаның иптәштәре Бөтә Рәсәй буйлап йәшәй. Ул эшләгән дауахананың инфекция бүлегендәге коллегалары ла ярҙам итә.

2024 йылдың көҙөндә ул тәүге тапҡыр Донецк Халыҡ Республикаһына бара. Шул ваҡыттан алып Марина Геннадиевна фронтҡа һигеҙ тапҡыр барып ҡайтҡан. Ирекмәндәр хәрәкәте ойошторған ярҙам иҫәбендә – ике берәмек техника, мотоцикл һәм 700 мең һумға торошло запас частар. Яугирҙәр өсөн ул өйҙә әҙерләнгән аҙыҡ-түлектән – үлән сәйе, киптерелгән алма һәм емеш-еләктәрҙән күстәнәстәр туплай.

Тотош батальон – 100-әр кешелек дүрт ротаға тупланған Башҡортостан яугирҙәре уны “әсәй” тип атай. Араларында етем балалар ҙа бар. Уларға Марина Геннадиевна айырыуса йылылыҡ һәм хәстәрлек менән баға. “Барған һайын бер уй – тиҙҙән балаларымды күрәм тигән өмөт йөрәкте йылыта һәм көс өҫтәй”, - ти оло изге күңелле ҡатын.

  

Сығанаҡ: “Башҡорт батальоны” ТГ-каналы.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика