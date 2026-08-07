Ташламалар яугирҙәргә генә түгел, ғаиләләренә лә бар

Башҡортостандың контракт буйынса хәрби хеҙмәткә һайлап алыу пункты начальнигы Сергей Родинко түләүҙәр буйынса түбәндәгеләрҙе еткерҙе.
–Барлыҡ хәрбиҙәр өсөн беҙҙә түләүҙәр бер төрлө: субъект линияһы буйынса, Башҡортостан Республикаһы Башлығыныҡы һәм федераль түләүҙәр. Бөгөн контракт төҙөгән һәр гражданин Башҡортостандан бер миллион һум күләмендә түләү алыуға хоҡуҡлы. Бынан тыш, йәшәү урынына ҡарап, граждандың төбәктең муниципаль берәмегенән түләү алыуға хоҡуғы бар. Был сумманың 600 меңгә тиклем етеүе ихтимал. Тағы бер йылдан алып контракт төҙөгән кешегә 400 мең һум күләмендә федераль түләү ҡаралған. Йәғни Башҡортостанда контракт төҙөгән граждан бөгөн иң күбе ике миллион һум аҡса алыу мөмкинлегенә эйә, - тине ул.
Шулай уҡ эксперт пилотһыҙ осоу системалары ғәскәрендә хеҙмәте өсөн айырылып тороусыларға өҫтәмә түләүҙәр ҡаралыуын белдерҙе.
-Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан өсөн, процент өҫтәмәләренән тыш, хәрбиҙәргә хәрби бурыстарын үтәгәндә һөҙөмтәлелек өсөн матди дәртләндереү сараһы ла ҡаралған. Пилотһыҙ осоу системалары операторы юҡ иткән дошмандың хәрби техникаһына йәки ҡоралланыу тибына ҡарап, уға бер дана өсөн 50-нән 500 меңгә тиклем түләү ҡаралған.
Ташламалар яугирҙәргә генә түгел, уларҙың ғаиләләренә, балаларына ла бар. Улар - Башҡортостан Башлығы ҡарары менән билдәләнгән төбәк ташламалары һәм мәктәп уҡыусыларын ҡайнар аш менән тәьмин итеүгә, “Һөт кухняһы” хеҙмәттәрен ҡулланыуға ҡағыла, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың балалары өсөн мәктәпкәсә белем биреү учреждениеларына урынланштырыуҙа, шифахана-курорт тәьмин ителешендә лә өҫтөнлөк бар. Уларҙың һаны бер нисә тиҫтәгә етә. Шулай уҡ федераль ташламалар бар.
Иң мөһиме – махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы тигән статус дәүләт билдәләгән ташламалар буйынса гражданға ғүмерлек гарантия бирә. Бынан тыш һалым, торлаҡ алыу, уҡыу буйынса ла льготалар ҡаралған, - тип һөйләне ул.
Шулай уҡ студенттар өсөн айырым шарттарға ла туҡталып үтте.
-Пилотһыҙ осоу системалары ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүгә контрактҡа ҡул ҡуйған студентҡа академик отпускы бирелә. Бынан тыш, контракт буйынса хәрби хеҙмәттән азат ителгәндә ул юғары уҡыу йортонда уҡыуҙа тергеҙелеү хоҡуғына эйә. Әгәр быға тиклем коммерция нигеҙендә уҡыған булһа, уҡыу йорто уны артабан бюджет нигеҙендә уҡытыуҙы дауам иттерергә тейеш, – тине Сергей Родинко.
Сығанаҡ: Башньюс
Фото: Гөлдәр Яҡшығолова.