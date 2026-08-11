Хеҙмәтте уҡыу менән берләштерергә мөмкин

Бөгөн пилотһыҙ авиация – ул тренд ҡына түгел, ә юғары технологиялы фронт, унда IT-эшкәртмәләр дәүләттең реаль бурыстары менән осраша. Был өлкәлә эшләү айыҡ аҡыл, инженерлыҡ һәләтен һәм бер секундҡа ҡәҙәр ҡарар ҡабул итеү талабын ҡуя.
Өфө фән һәм технологиялар университеты студенттары өсөн был теорияны ғәмәлгә ашырыу – бик яҡшы мөмкинлек. БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеү үҙенсәлекле күнекмәләр йыйылмаһын бирә: пилотаж һәм программалау нескәлектәренән алып, ҡатмарлы техник хеҙмәтләндереүгә һәм 3D-моделдәргә тиклем. Бындай тәжрибә оборона секторында ла, граждандар индустрияһында ла юғары баһалана, сығарылыш уҡыусылары алдында карьера перспективаларын аса.
Өфө һәм технологиялар университетының авиация двигателдәре, энергетика һәм транспорт факультеты студенты Малик уҡыу менән хеҙмәтте берләштереүҙең сағыу миҫалы булып тора. Егет бер йыллыҡ контракт төҙөй, РФ Оборона министрлығының әҙерлек үҙәгендә уҡый һәм расчет командиры итеп тәғәйенләнә. Уның ҡарамағында – 12 кеше.
Малик әйтеүенсә, хәрби хеҙмәткә барыу ҡарары алдынғы өлкәлә ғәмәли тәжрибә туплау һәм пилотһыҙ системаларҙың эшен яҡындан күреү теләгенә бәйле. Контракт форматы белем биреү процесын оҙайлы ваҡытҡа өҙмәйенсә, хеҙмәтте уҡыу менән берләштерергә мөмкинлек бирә.
Студент билдәләүенсә, Өфө фән һәм технологиялар университетында һәм уның Хәрби уҡыу үҙәгендә һалынған белем яңы техниканы үҙләштереүҙе күпкә еңеләйтә. Дөйөм ғәскәр дисциплиналары буйынса нигеҙле белем, регламенттарҙы аңлау һәм юғары уҡыу йортонда тәрбиәләнгән етди дисциплина юғары технологиялы ҡорамалдар менән эшләү өсөн ышаныслы нигеҙ булып тора.
Контракт тамамланғандан һуң студент, практик тәжрибәһенә таянып, туған университетына ҡайтырға ниәтләнә, был уға буласаҡ инженер карьераһында пилотһыҙ системаларҙы ҡулланыу үҙенсәлектәрен тәрәнерәк аңларға ярҙам итәсәк.
Фото: Өфө фән һәм технологиялар университеты.