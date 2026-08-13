Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
13 Августа , 05:00

Яңы ярҙам сараһы өҫтәлде

Башҡортостанда МХО-ла һәләк булғандарҙың ғаиләләренә ярҙам саралары исемлеге киңәйтелде

Яңы ярҙам сараһы өҫтәлдеЯңы ярҙам сараһы өҫтәлде
Яңы ярҙам сараһы өҫтәлде

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров төбәк исемлегенә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың ғаиләләренә яңы ярҙам сараһын индереү тураһында бойороҡҡа ҡул ҡуйҙы. Документҡа ярашлы, улар өсөн Башҡортостан буйлап бушлай ике көнлөк экскурсия турҙары ойоштороласаҡ.

Билдәле булыуынса, Башҡортостанда МХО-ла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзалары өсөн 55-тән ашыу ярҙам сараһы әҙерләнгән һәм ғәмәлдә. Улар иҫәбенә мәғариф һәм дауалау, шулай уҡ фронттан ҡайтҡандарҙы эшкә урынлаштырыу, уларҙы реабилитациялау һәм социализациялау мәсьәләләре инә.

Фото: "Башинформ". 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика