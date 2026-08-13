Яңы ярҙам сараһы өҫтәлде

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров төбәк исемлегенә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларҙың ғаиләләренә яңы ярҙам сараһын индереү тураһында бойороҡҡа ҡул ҡуйҙы. Документҡа ярашлы, улар өсөн Башҡортостан буйлап бушлай ике көнлөк экскурсия турҙары ойоштороласаҡ.
Билдәле булыуынса, Башҡортостанда МХО-ла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзалары өсөн 55-тән ашыу ярҙам сараһы әҙерләнгән һәм ғәмәлдә. Улар иҫәбенә мәғариф һәм дауалау, шулай уҡ фронттан ҡайтҡандарҙы эшкә урынлаштырыу, уларҙы реабилитациялау һәм социализациялау мәсьәләләре инә.
Фото: "Башинформ".