Радик Йосопов "Ҡайтыу" Бөтә Рәсәй премияһында ҡатнаша

Бөгөн ул "Ватанды һаҡлаусылар" дәүләт фонды ойошторған "Ҡайтыу" Бөтә Рәсәй премияһында ҡатнаша. Һәм, әлбиттә, иң тәү сиратта ул - спортсы, ҙур ойошма хеҙмәткәре, уҡыусылар өсөн остаз һәм студент.
Күмертау ҡалаһында йәшәгән егет 2022 йылдың 26 сентябрендә өлөшләтә мобилизация сиктәрендә махсус хәрби операцияға саҡырыла. Луганск өлкәһендә ротаһы менән бергә хәрби бурыстар үтәй. Ҡаты алыштарҙың береһендә артиллерия уты аҫтында оборона тотҡанда Радик ҡаты йәрәхәтләнә. Госпиталдә яралары шәбәйеп, бер нисә йыл үткәс, ул Өфө дәүләт нефть техник университетына уҡырға инә.
Радик Рәсим улы Ханты-Манси автономиялы округында уҙған ҡышҡы спорт төрҙәре буйынса беренсе бөтә Рәсәй «Ватанды һаҡлаусылар кубогы»нда иң яҡшы алты спортсы иҫәбенә инә. Ул хендбайк, саңғы ярыштары һәм биатлон менән шөғөлләнә.
Радик Йосоповтың башланғысы менән ҡала уҡыу йорттарында патриотик саралар ойошторола. Был эштәргә йәлеп ителгән йәштәр һәм үҫмерҙәр ветерандарҙы һоҡланып тыңлай һәм уларҙың батырлыҡтары тураһында хәтерҙе һаҡлауға булышлыҡ иткән төрлө проекттарҙа ҡатнаша.