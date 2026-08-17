Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
17 Августа , 05:00

Радик Йосопов "Ҡайтыу" Бөтә Рәсәй премияһында ҡатнаша

Федоровка районының Денис ауылында тыуып үҫкән, бөгөн Күмертау ҡалаһында йәшәгән махсус хәрби операция ветераны Радик Йосопов яраланғандан һәм реабилитация үткәндән һуң үҙен яңы юҫыҡта тапты. 

Радик Йосопов "Ҡайтыу" Бөтә Рәсәй премияһында ҡатнашаРадик Йосопов "Ҡайтыу" Бөтә Рәсәй премияһында ҡатнаша
Радик Йосопов "Ҡайтыу" Бөтә Рәсәй премияһында ҡатнаша

Бөгөн ул "Ватанды һаҡлаусылар" дәүләт фонды ойошторған "Ҡайтыу" Бөтә Рәсәй премияһында ҡатнаша. Һәм, әлбиттә, иң тәү сиратта ул - спортсы, ҙур ойошма хеҙмәткәре, уҡыусылар өсөн остаз һәм студент.

Күмертау ҡалаһында йәшәгән егет 2022 йылдың 26 сентябрендә өлөшләтә мобилизация сиктәрендә махсус хәрби операцияға саҡырыла. Луганск өлкәһендә  ротаһы менән бергә хәрби бурыстар үтәй. Ҡаты алыштарҙың береһендә артиллерия уты аҫтында оборона тотҡанда Радик ҡаты йәрәхәтләнә. Госпиталдә яралары шәбәйеп, бер нисә йыл үткәс, ул Өфө дәүләт нефть техник университетына уҡырға инә.

Радик Рәсим улы Ханты-Манси автономиялы округында уҙған ҡышҡы спорт төрҙәре буйынса беренсе бөтә Рәсәй «Ватанды һаҡлаусылар кубогы»нда иң яҡшы алты спортсы иҫәбенә инә. Ул хендбайк, саңғы ярыштары һәм биатлон менән шөғөлләнә.

Радик Йосоповтың башланғысы менән ҡала уҡыу йорттарында патриотик саралар ойошторола. Был эштәргә йәлеп ителгән йәштәр һәм үҫмерҙәр ветерандарҙы һоҡланып тыңлай һәм уларҙың батырлыҡтары тураһында хәтерҙе һаҡлауға булышлыҡ иткән төрлө проекттарҙа ҡатнаша.

Автор:Аклима Имамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика