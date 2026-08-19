Беҙҙең тәжрибә менән ҡыҙыҡһыналар

Өфөлә, Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай йортонда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаилә ағзаларына ярҙам итеү буйынса системалы эшкә арналған түңәрәк өҫтәл үтте. Сарала Башҡортостандың иң яҡшы тәжрибәләре менән танышыу өсөн Һамар өлкәһенән делегация ҡатнашты.
Осрашыуҙа РФ Йәмәғәт палатаһы ағзаһы, Һамар өлкәһендә Ватан яугирҙәре ғаиләләре комитеты штабы етәксеһе Екатерина Колотовкина һәм “Әсәй юлы” Һамар төбәк йәмәғәт хәрәкәте етәксеһе Алена Шкурко ҡатнашты. Ҡунаҡтар беҙгә сығыш яһарға түгел, ә Башҡортостан тәжрибәһен өйрәнергә, уны башҡа төбәктәргә таратырға килеүҙәре тураһында әйтте. Екатерина Колотовкина республика клиник психотерапия диспансерына барыуҙан ныҡ тәьҫирләнеүен, был хәрби хеҙмәткәрҙәрҙе реабилитациялау буйынса иң яҡшы тәжрибәләрҙең береһе тип белдерҙе.
Башҡортостан парламенты рәйесе урынбаҫары Тамара Танһыҡҡужина республиканың махсус хәрби операцияның тәүге көндәренән үк МХО-ла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү буйынса закондар сығарыу эшен алып барыуын билдәләне. Республика парламенты МХО-ла ҡатнашыусыларға ярҙам күрһәтеүгә йүнәлтелгән утыҙҙан ашыу закон ҡабул иткән. Шулай уҡ депутаттар гуманитар йөктәр формалаштырыуҙа һәм оҙатыуҙа әүҙем ҡатнаша, МХО зонаһына һәм яңы төбәктәргә бара.
Республиканың ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры Ольга Кабанова һөйләүенсә, бөгөн Башҡортостанда МХО-ла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзаларына ярҙам буйынса муниципаль кимәлдән алып федераль закондарға тиклем 100-гә яҡын ярҙам сараһы ғәмәлдә. Шул уҡ ваҡытта 56 сара республика бюджетынан финанслана.
Төп өҫтөнлөк — яуҙан ҡайтҡан ветерандарҙы комплекслы оҙатыу. Министрлыҡ мәғлүмәттәре буйынса, ҡайтҡандарҙың 75 проценттан ашыуы эшкә урынлаштырылған — был Волга буйы федераль округында ғына түгел, тотош Рәсәйҙә иң яҡшы күрһәткестәрҙең береһе.
Республика Башлығы Радий Хәбировтың ҡушыуы буйынса МХО-ла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү үҙәктәрен булдырыу буйынса эш алып барыла. Әле 37-һе асылған. Был практика ла илдә иң яҡшыларҙың береһе тип таныла. Йыл аҙағына тиклем улар һәр муниципалитетта барлыҡҡа килергә тейеш. Шулай уҡ 18 муниципалитетта МХО ветерандарын адреслы оҙатыу буйынса пилот проекты бара.
Һаулыҡ һаҡлау министрының беренсе урынбаҫары Гөлнара Зиннурова һөйләүенсә, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә медицина ярҙамы өс кимәлле система буйынса ойошторолған: үҙәк район дауаханаһынан алып республика учреждениеларына тиклем. Эш координаторы – республика һуғыш ветерандары госпитале.
Башҡортостан Башлығы ҡарамағында бөтә ведомстволарҙың эшен берләштергән ведомство-ара комиссия булдырылған. Унда һигеҙ эшсе төркөм эшләй: һаулыҡ һаҡлау, эшкә урынлашыу, торлаҡ һәм башҡалар.
Шулай уҡ “Ватанды һаҡлаусылар”дәүләт фондының төбәк филиалы ҙур ярҙам күрһәтә. Бөгөн уның сафында республиканың бөтә райондарында һәм ҡалаларында 150 кеше эшләй.
Фото: Ләйсән Ғаррапова.