Бөртөкләп йыйыла ярҙам

Республикабыҙ халҡы махсус хәрби операция биләмәһендәге яҡташтарыбыҙға гуманитар ярҙам йыйыуҙы бер минутҡа ла тиерлек туҡтатмай - алғы һыҙыҡтағы яугирҙәребеҙгә гуманитар ярҙам йыйыу дауам итә.
Илештәр ҙә: “Гуманитар ярҙам йыйыу бер көнгә лә туҡтамай. Беҙ битараф булмаған кешеләрҙең һәм ойошмаларҙың изге эшкә ҡушылыуына бик шатбыҙ”, – ти. Мәҫәлән, Илеш районының Үрге Йәркәй ауылынан Әнәс Әхмәтов 30 килограмм бал алып килгән, “Добро” автономиялы коммерцияға ҡарамаған ойошмаһы коллективы 30 пар йылы ойоҡбаш тапшырған. Шәхси эшҡыуар , “Юлдуз” магазины етәксеһе Динар Бәхтизин - балыҡ консервалары, тушенка, ҡуйыртылған һөт, Ишҡар ауылынан Рәмил Рәкипов 16 килограмм бал һәм сәй алып килгән. Шулай уҡ Үрге Йәркәй ауылынан Римма Хузина - медикаменттар һәм Дүртөйлө ҡалаһынан шәхси эшҡыуар Әхмәр Кәримов шәхси гигиена тауарҙары менән ярҙам иткән.
Ысынлап та, махсус хәрби операцияла хеҙмәт иткән яугирҙәргә ярҙам баһалап бөткөһөҙ. Һәр әйбер, тауар – алыҫта хеҙмәт иткән егеттәребеҙгә тыуған ерҙән йөрәк йылыһын бүләк итә. Ә инде изге күңелле ватандаштарыбыҙға ҙәр рәхмәт. Бергә – беҙ көс!
Фото: Илеш районы хакимиәтенән.