Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
30 Августа , 07:00

Бөртөкләп йыйыла ярҙам

Илештәр МХО-ға ярҙам йыйыуҙы дауам итә

Бөртөкләп йыйыла ярҙамБөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам

Республикабыҙ халҡы махсус хәрби операция биләмәһендәге яҡташтарыбыҙға гуманитар ярҙам йыйыуҙы бер минутҡа ла тиерлек туҡтатмай - алғы һыҙыҡтағы яугирҙәребеҙгә гуманитар ярҙам йыйыу дауам итә.

Илештәр ҙә: “Гуманитар ярҙам йыйыу бер көнгә лә туҡтамай. Беҙ битараф булмаған кешеләрҙең һәм ойошмаларҙың изге эшкә ҡушылыуына бик шатбыҙ”, – ти. Мәҫәлән, Илеш районының Үрге Йәркәй ауылынан Әнәс Әхмәтов 30 килограмм бал алып килгән, “Добро” автономиялы коммерцияға ҡарамаған ойошмаһы коллективы 30 пар йылы ойоҡбаш тапшырған. Шәхси эшҡыуар , “Юлдуз” магазины етәксеһе Динар Бәхтизин - балыҡ консервалары, тушенка, ҡуйыртылған һөт, Ишҡар ауылынан Рәмил Рәкипов 16 килограмм бал һәм сәй алып килгән. Шулай уҡ Үрге Йәркәй ауылынан Римма Хузина - медикаменттар һәм Дүртөйлө ҡалаһынан шәхси эшҡыуар Әхмәр Кәримов шәхси гигиена тауарҙары менән ярҙам иткән.

Ысынлап та, махсус хәрби операцияла хеҙмәт иткән яугирҙәргә ярҙам баһалап бөткөһөҙ. Һәр әйбер, тауар – алыҫта хеҙмәт иткән егеттәребеҙгә тыуған ерҙән йөрәк йылыһын бүләк итә. Ә инде изге күңелле ватандаштарыбыҙға ҙәр рәхмәт. Бергә – беҙ көс!

Фото: Илеш районы хакимиәтенән.

Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Бөртөкләп йыйыла ярҙам
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика