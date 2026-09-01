Гараждағы “эштәр” фронттағы хәлде үҙгәртә

Белоретта йәшәгән эшҡыуар Данис Йыһаншин бынан ике тиҫтә йыл элек ҡалала заманса магизиндар, балалар өсөн уйын залдары асып, Металлург кинотеатрына капиталь ремонт эшләп, үҙен алдынғы ҡарашлы эшҡыуар итеп танытҡайны. Бөгөн дә уның сауҙа үҙәктәре халыҡты ҡыуандырып эшләп тора. Әммә эшҡыуар ваҡытының төп өлөшөн тиерлек МХО-лағы яугирҙәребеҙ өсөн дрондар эшләүгә, алғы һыҙыҡҡа гуманитар йөк алып барыуға йүнәлтә.
– Тормошобоҙҙа борсолоуҙар һәм насар күренештәр күп. Шул тиклем күп, ҡайһы берҙә бөтә нәмәгә ҡул һелтәп, үҙемә бикләнеп йәшәү теләге лә тыуа: тимәк, белмәйем, юҡ, тип. Йәки тағы ла: “Нимә эшләй алам? Мин бәләкәй кеше...”
Миндә лә ундай уйҙар тыумай тип уйлайһығыҙмы? Мин дә үҙемде иң ябай, бәләкәй кеше тип һанайым. Әммә торам да эшләйем. Үҙ көсөм менән. Һәр ваҡыт үҙемдән шикләнеүҙәрҙе ҡыуам: фронтта яугирҙәр менән шәхсән аралашам һәм уларҙы мәсьәләләре менән үҙҙәрен генә ҡалдыра алмайым. Беләм, һеҙ ҙә шулай фекер йөрөтәһегеҙ. Юғиһә бындай ауыр ваҡытта ярҙам итмәҫ инек, сөнки ҙур эштәр һәр ваҡыт иң бәләкәй аҙымдарҙан тора. Кемдер эш менән, кемдер һүҙ менән, ә кемдер бер ябай болтҡа йәки бер сантиметр иретеп йәбештереү йөйөнә ярҙам итә. Ошондай ваҡ-төйәк нәмәләрҙән беҙ бергәләп әҙер дрон йыябыҙ, ул кемдеңдер ғүмерен алғы һыҙыҡта ҡотҡарасаҡ. Беҙ күп булғанда – беҙ ҙур көс, һәм һәр беребеҙҙең өлөшө бында алтын кеүек ҡиммәт.
Дошман 24 йылда уҡ ер өҫтө дрондары эшләй башланы һәм хәҙер уларҙы әүҙем ҡуллана, һуғыш яланындағы яугирҙәрҙе тулыһынса алмаштыра. Беҙҙә иһә ҡайһы бер бушлыҡтар бар. Бындай техника етмәй. Ул әллә ни юғары технологиялы ла түгел кеүек, әммә яугирҙәрҙең көндәлек тормошонда бик кәрәк.
Егеттәр беҙҙән аныҡ бер бурыстар өсөн арбалар әҙерләүҙе һорай. Өйрәнәбеҙ, йыябыҙ, алып барабыҙ. Үҙ көсөбөҙ менән һәм һеҙҙең ярҙамығыҙ һөҙөмтәһендә. Шулай итеп Еңеүҙе яҡынайтабыҙ, – ти Данис Сәйетмырҙа улы.
Эшҡыуар белдереүенсә, әлеге ваҡытта дрондар, арбалар етештереү өсөн аҡса йыйыу дауам итә һәм һеҙ ҙә Еңеүҙе яҡынйтыуға үҙ өлөшөгөҙҙө индерә алаһығыҙ.
Бының өсөн аҡсаны түбәндәге иҫәпкә күсерергә мөмкин:
Һаҡлыҡ банкы картаһына: 4279 0600 1559 6729, түләүҙең тәғәйенләнешен “Поддерживаю своих” тип яҙығыҙ.
Әйҙәгеҙ, Еңеүебеҙгә ышанайыҡ! Һәм уның өсөн һәр кемдең өлөшө ҡәҙерле икәнен аңлайыҡ!
Фото: /vk.ru/danis_yaganshin.