Компьютер симуляторҙарынан – ысын FPV дрондарына

Бәләкәй сағында уның ата-әсәһе был шөғөлөн “бушҡа ваҡыт уҙғарыу” тип һанаған. Хәҙер иһә шул ваҡытта өйрәнгәндәре алғы һыҙыҡтағыларҙың ғүмерен һаҡлай.
Нефтекаманан Алан Нәбиуллин хәрби юлын һөжүмсе булараҡ башлаған. Әммә яугир яуҙа һалҡын алдырып ныҡ сирләгәндән һуң уны эвакуация бригадаһына күсергәндәр, унан пилотһыҙ аппараттарҙы үҙләштерергә тәҡдим иткәндәр.
Бөгөн Алан “мавик”тарға оҫта идара итә, өҫтәүенә FPV дрондарында эшләргә өйрәнә. Уға компьютер симуляторҙарында алған белем ярҙам итә: моторика, реакция, киң фекерләү.
– FPV күпкә ҡыҙығыраҡ һәм ҡатмарлыраҡ. Әлеге яу – пилотһыҙ аппараттар һуғышы. Һауала кем өҫтөнлөк ала, шул ерҙә лә еңәсәк, – ти яҡташыбыҙ.
Уның өсөн иң ҡәҙерлеһе, әлбиттә, ғаиләһе. Ә өләсәһе, егет әйтеүенсә, уның тылдағы хәрби иптәше – МАХ-та канал алып барып, ейәненең уңыштары тураһында яңылыҡтар менән уртаҡлаша, уны даими ҡеүәтләй, ихлас ғорурлана. Яугирҙең яҡындары алғы һыҙыҡтағыларға гуманитар ярҙам да йыя.
Сығанаҡ: Нефтекамск ҡалаһы хакимиәте.