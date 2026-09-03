МХО ветераны үҙ эшен асҡан

2022 йылда мобилизацияланған Иван яралана һәм 2024 йылда тыныс тормошҡа ҡайта. Реабилитациянан һуң ул эшҡыуар булырға ҡарар итә – уның ҡарамағында ҡатыны Азалия һәм ҡыҙы Эсмина. Фатирҙарҙы ремонтлауҙы һайлай, был иң талап ителгән хеҙмәттәрҙең береһе тип иҫәпләй.
– Тарттырылған түшәмдәр популяр: уларҙы фатирҙар, йорттар, офистар, ресторандар өсөн һайлайҙар. Улар тигеҙһеҙлектәрҙе йәшерә, дизайн өсөн киңлек бирә һәм тауыш изоляцияһын яҡшырта. Был хеҙмәткә ихтыяж юғары булып ҡала, – тип аңлатты ул.
“Рәсәй эше” кадрҙар үҙәгендә Иван “Шәхси эшҡыуар” йүнәлеше буйынса адреслы социаль ярҙамға ғариза яҙған.
Белгестәр уға бизнес-план менән ярҙам итә. Проекттын яҡлағандан һуң, комиссия социаль контрактты хуплай – 350 мең һум күләмендә ярҙам ала.
Был аҡсаға ветеран лазер ҡоралдары, йылылыҡ пушкалары, төҙөлөш саң һурҙырғысы, болгарка, ноутбук, МФУ һәм сығым материалдары һатып ала. Шәхси эшҡыуар булып теркәлеп, ең һыҙғанып эшкә тотона.
Бөгөн ул төрлө ҡатмарлыҡтағы тарттырылған түшәмдәр ҡуйырға, яҡтыртыу һәм күләгә профилдәрен монтажларға тәҡдим итә, бушлай үлсәй. Ярты йыл эсендә географияһын киңәйтә – Салауатта, Ишембайҙа, Стәрлетамаҡта һәм күрше райондарҙа эшләй.
Бындай миҫалдар республикала бихисап: ветерандар фермерлыҡ, умартаслыҡ менән шөғөлләнә, етештереү һәм турист объекттар аса.
2026 йылда Башҡортостанда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар менән 200 социаль контракт төҙөргә ниәтләйҙәр.
Сығанаҡ: БР Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы.