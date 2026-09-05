Механизаторҙан - БПЛА операторына

Салауат районынан "Башҡорт" позывнойлы яугир 2024 йылда Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөгән. Уға тиклем тыуған ауылында механизатор булып эшләгән.
Яҡташыбыҙ хәҙер коптер тибындағы пилотһыҙ осоу аппараттары өлкән операторы булып хеҙмәт итә. Әйтеүенсә, был һөнәр юғары технологияларҙы яҡшы өйрәнеү мөмкинлеген бирә. "БПЛА армияла ғына түгел, граждандар тормошондағы төрлө тармаҡтарҙа ла ҙур ихтыяж менән файҙаланыласаҡ", - ти. Яугирҙең бурыстары иҫәбенә разведка, артиллерия утын корректировкалау, дошман позицияларына һөжүм итеү һәм башҡалар инә.
Билдәле булыуынса, республикабыҙҙа ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальоны булдырылды. Унда хеҙмәт итеү менән ҡыҙыҡһынғандар һорауҙарын ошо адрес буйынса килеп бирә ала: Өфө ҡалаһы, Октябрь революцияһы урамы, 3; телефон һандары: +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.
Сығанаҡ: "Башҡорт батальоны" төркөмө.
"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan