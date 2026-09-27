Ул – рух ныҡлығы һәм Тыуған иленә тоғролоҡ өлгөһө

Яңыраҡ “Башҡортостан геройҙары” республика кадрҙар проектын тамамлаусыларға диплом тапшырҙылар. Улар араһында Салауат ҡалаһынан Рөстәм Кәримов та бар ине.
Уның тарихы – ысын батырлыҡ өлгөһө. 2022 йылдың көҙөндә Рөстәм өлөшләтә мобилизация буйынса хәрби хеҙмәткә саҡырыла, мотоуҡсылар полкында снайпер булып хеҙмәт итә. 2024 йылдың июлендә хәрби бурысын үтәгәндә минаға баҫып, аяғын юғалта.
Ауыр яраланған булыуына ҡарамаҫтан, Рөстәм Кәримов һынмай. Яратҡан ҡатыны һәм балалары уның өсөн төп таяныс һәм алға барырға этәргес булып ҡала. Күрһәткән батырлығы өсөн ул "Суворов", "Шайморатов" һәм “Хәрби батырлыҡ өсөн” миҙалдары менән бүләкләнә.
Ветеран-яугир Салауат ҡалаһында тыуып үҫкән. Ҡаланың 3-сө мәктәбен тамамлағас, Ишембай нефть колледжында уҡый. Махсус хәрби операциянан ҡайтҡас та, тәүге көндәрҙән үк, ул юғары белем алып, тыуған ҡалаһы мәнфәғәтендә эшләү теләге менән яна. Был ынтылыш уны Рәсәй Президенты Владимир Путин инициативаһы менән булдырылған “Геройҙар ваҡыты” федераль программаһының төбәк дауамы булған “Башҡортостан геройҙары” проектына алып килә. Көсөргәнешле уҡыу йылы, власть органдарында стажировка үтеү, республика етәкселәре араһынан остаздар менән эшләү – быларҙың барыһын да Рөстәм намыҫлы үткән.
“Бөгөн ул минең ветерандар һәм хәрби хеҙмәткәрҙәр мәсьәләләре буйынса кәңәшсем. Уның хәрби тәжрибәһе, ихтыяры һәм идара итеү белеме тыныс тормошта ысын мәғәнәһендә талап ителер, тип ышанам”, – тип белдерҙе Салауат ҡалаһы башлығы Марат Заһиҙуллин.
Фото сығанағы: Марат Заһиҙуллиндың “Мах”тағы сәхифәһенән.