“Районыбыҙ өсөн оло ғорурлыҡ”

Махсус хәрби операция башланып, иптәштәренең байтағы Ватан һағына баҫҡас, тыуған ерендә объекттарҙы ремонтлау менән шөғөлләнгән Дүртөйлө егете “Алик” та контракт төҙөп, алғы һыҙыҡҡа юллана. Хәҙер инде ул өсөнсө йыл МХО биләмәһендә.
Хәрби пехота машинаһының механик-водителе булып хеҙмәт иткән яҡташыбыҙ Шайморатов һәм “Хәрби ҡаҙаныштар өсөн” миҙалдары менән наградланған. Ә күптән түгел, ҡатмарлы хәрби операциянан һуң, “Алик” Суворов миҙалына ла лайыҡ булған. “Был беҙҙең өсөн оло ғорурлыҡ. Барлыҡ районыбыҙ өсөн. Илебеҙ өсөн” тип яҙҙы социаль селтәрҙәге сәхифәһендә Дүртөйлө районы хакимиәте башлығы Риф Йосопов.
Ошо көндәрҙә “Алик” тыуған яғына ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан. Өйҙә уны ҡатыны һәм дүрт ҡыҙы гел һағынып көтә. Һәр минуты ҡәҙерле отпуск мәлен яҡындары янында үткәрә ҡаһарман яҡташыбыҙ.
Фото: Риф Йосоповтың сәхифәһенән.