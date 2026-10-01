Башҡортостан
+17 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
1 Октября , 09:45

“Районыбыҙ өсөн оло ғорурлыҡ”

Яҡташыбыҙ Суворов миҙалы менән наградланды.

Добавить в предпочтительные источники Google
“Районыбыҙ өсөн оло ғорурлыҡ”“Районыбыҙ өсөн оло ғорурлыҡ”
“Районыбыҙ өсөн оло ғорурлыҡ”

Махсус хәрби операция башланып, иптәштәренең байтағы Ватан һағына баҫҡас, тыуған ерендә объекттарҙы ремонтлау менән шөғөлләнгән Дүртөйлө егете “Алик” та контракт төҙөп, алғы һыҙыҡҡа юллана. Хәҙер инде ул өсөнсө йыл МХО биләмәһендә.

Хәрби пехота машинаһының механик-водителе булып хеҙмәт иткән яҡташыбыҙ Шайморатов һәм “Хәрби ҡаҙаныштар өсөн” миҙалдары менән наградланған. Ә күптән түгел, ҡатмарлы хәрби операциянан һуң, “Алик” Суворов миҙалына ла лайыҡ булған. “Был беҙҙең өсөн оло ғорурлыҡ. Барлыҡ районыбыҙ өсөн. Илебеҙ өсөн” тип яҙҙы социаль селтәрҙәге сәхифәһендә Дүртөйлө районы хакимиәте башлығы Риф Йосопов.

Ошо көндәрҙә “Алик” тыуған яғына ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан. Өйҙә уны ҡатыны һәм дүрт ҡыҙы гел һағынып көтә. Һәр минуты ҡәҙерле отпуск мәлен яҡындары янында үткәрә ҡаһарман яҡташыбыҙ.

Фото: Риф Йосоповтың сәхифәһенән.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика