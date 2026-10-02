Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
2 Октября , 03:00

Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан

Гөлйыһан  һәм Вәлиәхмәт Искужиндарҙың "Спутник" позывнойлы улдары һәм "Самурай" исемле ейәндәре махсус хәрби операция биләмәһенән ялға ҡайтҡан.

Добавить в предпочтительные источники Google
Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡанУлдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан
Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан

Хәйбулла районының Йәнтеш ауылында йәшәгән Гөлйыһан һәм Вәлиәхмәт Исҡужиндарҙың ғаиләһендә оло шатлыҡ: уларҙың "Спутник" позывнойлы улдары һәм "Самурай" исемле ейәндәре махсус хәрби операция биләмәһенән ялға ҡайтҡан. 

Ата-әсәгә улының ялға ҡайтыуын көтөп алыу- иң ҙур бәхет, бүләк. Улы һәм ейәне бер юлы ҡайтыуы - икеләтә ҡыуаныс. Өйҙә егеттәрҙе һәр саҡ яҡындары өҙөлөп көтһә, был юлы ауылдаштары ла бергәләшеп ҡаршы алырға сыҡҡандар.

Батырҙарға матур ялдар теләйбеҙ! Тыуған ер көс-ҡеүәт бирһен!

 

Сығанаҡ һәм фото: Йәнтеш ауыл мәҙәниәт йорто

Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан
Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан
Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан
Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан
Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан
Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан
Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан
Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика