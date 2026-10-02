Улдары һәм ейәндәре бер юлы ялға ҡайтҡан

Хәйбулла районының Йәнтеш ауылында йәшәгән Гөлйыһан һәм Вәлиәхмәт Исҡужиндарҙың ғаиләһендә оло шатлыҡ: уларҙың "Спутник" позывнойлы улдары һәм "Самурай" исемле ейәндәре махсус хәрби операция биләмәһенән ялға ҡайтҡан.
Ата-әсәгә улының ялға ҡайтыуын көтөп алыу- иң ҙур бәхет, бүләк. Улы һәм ейәне бер юлы ҡайтыуы - икеләтә ҡыуаныс. Өйҙә егеттәрҙе һәр саҡ яҡындары өҙөлөп көтһә, был юлы ауылдаштары ла бергәләшеп ҡаршы алырға сыҡҡандар.
Батырҙарға матур ялдар теләйбеҙ! Тыуған ер көс-ҡеүәт бирһен!
Сығанаҡ һәм фото: Йәнтеш ауыл мәҙәниәт йорто