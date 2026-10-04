Мобилизация резервын тулыландырыу тураһында

Район хакимиәте хеҙмәткәрҙәре ингән ирекмәндәр төркөмө мобилизация резервына юлланды.
Киров районы башлығы Илвир Нурдәүләтов билдәләүенсә, яңы хәрбиҙәр Владимир өлкәһендә махсуслаштырылған әҙерлек үтәсәк, шунан һуң сәнәғәт объекттарын һаҡлау һәм Башҡортостанда йәшәүселәрҙең хәүефһеҙлеген тәьмин итеү буйынса бурыстарҙы үтәүгә тотонасаҡ.
Район башлығы коллегаларының ҡарарын юғары баһаланы, уларҙың яуаплылығын һәм йәмғиәткә файҙа килтерергә әҙер булыуын һыҙыҡ өҫтөнә алды.
Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, мобилизация резервына инергә теләүселәр йәшәгән урыны буйынса хәрби комиссариатҡа мөрәжәғәт итә ала.
Башҡортостан хәрби комиссариатының белешмә телефондары: +7 (347) 276-59-69 һәм +7 (347) 273-37-00.
Фото: Киров район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәтенән.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!