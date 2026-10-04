Башҡортостан
+3 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
4 Октября , 09:45

Мобилизация резервын тулыландырыу тураһында

Өфөнөң Киров районы хакимиәте хеҙмәткәрҙәре FPV-дрон операторҙары рәтен тулыландырҙы.

Добавить в предпочтительные источники Google

Район хакимиәте хеҙмәткәрҙәре ингән ирекмәндәр төркөмө мобилизация резервына юлланды.

Киров районы башлығы Илвир Нурдәүләтов билдәләүенсә, яңы хәрбиҙәр Владимир өлкәһендә махсуслаштырылған әҙерлек үтәсәк, шунан һуң сәнәғәт объекттарын һаҡлау һәм Башҡортостанда йәшәүселәрҙең хәүефһеҙлеген тәьмин итеү буйынса бурыстарҙы үтәүгә тотонасаҡ.

Район башлығы коллегаларының ҡарарын юғары баһаланы, уларҙың яуаплылығын һәм йәмғиәткә файҙа килтерергә әҙер булыуын һыҙыҡ өҫтөнә алды.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, мобилизация резервына инергә теләүселәр йәшәгән урыны буйынса хәрби комиссариатҡа мөрәжәғәт итә ала.

Башҡортостан хәрби комиссариатының белешмә телефондары: +7 (347) 276-59-69 һәм +7 (347) 273-37-00.

Фото: Киров район хакимиәтенең матбуғат хеҙмәтенән.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

Мобилизация резервын тулыландырыу тураһында
Мобилизация резервын тулыландырыу тураһында
Мобилизация резервын тулыландырыу тураһында
Автор:Таңсулпан Байтимерова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика