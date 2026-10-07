Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
7 Октября , 05:00

Улар - буласаҡ инженерҙар, уйлап табыусылар

 “3Д принтерҙа күп деталдәр етештерергә була”, - ти дрондың төрлө деталдәрен моделләштереү һәм етештереүҙе маҡсат итеп ҡуйған йәш техниктар станцияһы педагогы

Добавить в предпочтительные источники Google
Улар - буласаҡ инженерҙар, уйлап табыусыларУлар - буласаҡ инженерҙар, уйлап табыусылар
Улар - буласаҡ инженерҙар, уйлап табыусылар

Мәләүездәге "Йәш техниктар станцияһы" йәштәр инновацион ижады үҙәгендә бөгөн 800-ҙән ашыу бала шөғөлләнә. “Улар -  буласаҡ инженерҙар, уйлап табыусылар", - тип иҫәпләй уларҙың уҡытыусыһы Вәсил Исмәғилев. Уның  уҡыусылары ҡала сараларында һәм конкурстарында, роботехника һәм авиамоделләштереү буйынса ярыштарҙа ҡатнаша.

Йәш техниктар станцияһында һуғыш яланынан яҡташыбыҙ алып килгән уникаль алты дюймлы дрон да бар. Экспонат дошман техникаһының өлгөһө булып тора. “Бер нисә йыл элек беҙҙең менән  БПЛА операторы булып хеҙмәт иткән яугир бәйләнешкә сыҡты. Уның менән 3Д-принтерҙа дрон өсөн төрлө запас деталдәр эшләнек. Бында беҙ пилотһыҙ аппараттың яңы запас частар менән эшләүен һынап ҡарай алмайбыҙ, тик ялан шарттарында ғына етешһеҙлектәр табырға мөмкин ине, - тип һөйләй Вәсил Муса улы. Яҡташыбыҙ бергәләп эшләгән запчасте МХО-ға алып киткән, ялан шарттарында һынап ҡараған. Аҙаҡтан яугир һәм педагог техника схемаһына бергәләп төҙәтмә индергән, уның һөҙөмтәлелеген арттырған.

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, кире МХО биләмәһенә киткән яугир һәләк булған, һәм эште дауам итеү туҡталып ҡалған. Был уларҙың үҙ эшләнмәһен булдырыуға тәүге аҙымы була.

 “3Д принтерҙа күп деталдәр етештерергә була”, - ти дрондың башҡа деталдәрен моделләштереү һәм етештереүҙе маҡсат итеп ҡуйған йәш техниктар станцияһы педагогы.

Улар - буласаҡ инженерҙар, уйлап табыусылар
Улар - буласаҡ инженерҙар, уйлап табыусылар
Улар - буласаҡ инженерҙар, уйлап табыусылар
Автор:Аклима Имамова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика