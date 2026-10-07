Мәләүездәге "Йәш техниктар станцияһы" йәштәр инновацион ижады үҙәгендә бөгөн 800-ҙән ашыу бала шөғөлләнә. “Улар - буласаҡ инженерҙар, уйлап табыусылар", - тип иҫәпләй уларҙың уҡытыусыһы Вәсил Исмәғилев. Уның уҡыусылары ҡала сараларында һәм конкурстарында, роботехника һәм авиамоделләштереү буйынса ярыштарҙа ҡатнаша.
Йәш техниктар станцияһында һуғыш яланынан яҡташыбыҙ алып килгән уникаль алты дюймлы дрон да бар. Экспонат дошман техникаһының өлгөһө булып тора. “Бер нисә йыл элек беҙҙең менән БПЛА операторы булып хеҙмәт иткән яугир бәйләнешкә сыҡты. Уның менән 3Д-принтерҙа дрон өсөн төрлө запас деталдәр эшләнек. Бында беҙ пилотһыҙ аппараттың яңы запас частар менән эшләүен һынап ҡарай алмайбыҙ, тик ялан шарттарында ғына етешһеҙлектәр табырға мөмкин ине, - тип һөйләй Вәсил Муса улы. Яҡташыбыҙ бергәләп эшләгән запчасте МХО-ға алып киткән, ялан шарттарында һынап ҡараған. Аҙаҡтан яугир һәм педагог техника схемаһына бергәләп төҙәтмә индергән, уның һөҙөмтәлелеген арттырған.
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, кире МХО биләмәһенә киткән яугир һәләк булған, һәм эште дауам итеү туҡталып ҡалған. Был уларҙың үҙ эшләнмәһен булдырыуға тәүге аҙымы була.
“3Д принтерҙа күп деталдәр етештерергә була”, - ти дрондың башҡа деталдәрен моделләштереү һәм етештереүҙе маҡсат итеп ҡуйған йәш техниктар станцияһы педагогы.