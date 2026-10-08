Егеттәр яңы батальонда хеҙмәт итеү менән ҡыҙыҡһына

Башҡортостанда ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәре батальонын ойоштороу дауам итә. Һайлап алыу нескәлектәре һәм хеҙмәт шарттары тураһында Башҡортостан юлдаш телеканалына интервьюла батальонды ойоштороу штабы ағзаһы, хәрби хәрәкәттәр ветераны Борис Гордеев һөйләгән.
Борис Гордеев билдәләүенсә, дроноводтар подразделениеһының рейтингы һиҙелерлек күтәрелә. Уның һүҙҙәренсә, бөгөнгә штабҡа меңдән ашыу шылтыратыу килгән. Башлыса компьютер уйындары менән мауығыусы, гаджеттар, компьютерҙар һәм башҡа электрониканы яҡшы белгән йәштәр шылтырата. Әммә был күнекмәләрҙән тыш, буласаҡ БПЛА операторҙары ныҡлы һаулыҡҡа эйә булырға тейеш, сөнки хәрби хеҙмәт — ул физик көсөргәнеш тә.
Алдан хәбәр итеүебеҙсә, батальонда 18-35 йәшлек ир-егеттәрҙе көтәләр. Әммә контрактҡа өлкәнерәк ир-егеттәр ҙә ҡул ҡуя ала. Улар водителдәр, механиктар, электриктар булараҡ хәрби бурыстар үтәй, хәрби һаҡ тәьмин итә, дрондар йыя һәм иретә ала, эш бөтәһенә лә етерлек, тип билдәләне Борис Гордеев.
– Һайлап алыу ирекле нигеҙҙә генә алып барыла. Махсус контракт бер йылға ғына төҙөлә. Уны оҙайтыу тураһында ҡарарҙы хәрби хеҙмәткәр үҙе ҡабул итә. Айырыуса йәштәрҙең ата-әсәләренә мөрәжәғәт итергә теләйем. Бындай һайлау яһаған улдарығыҙ менән ғорурланырға кәрәк. Батальон алғы һыҙыҡтан хәүефһеҙ аралыҡта хеҙмәт итәсәк. Беҙ кемде йыйып, ҡайҙа ебәреүебеҙҙе аңлайбыҙ. Уҡыу бер айҙан кәм түгел. Был батальондың яугирен икенсе подразделениеға күсереп буламы? Юҡ! Абруйлы итеп әйтәм: был кеше исемле батальонға тәғәйенләнгән. Бер кемдең дә уны үҙ белдеге менән ҡайҙалыр ебәрергә хоҡуғы юҡ. Ул тик ошо батальонда ғына хеҙмәт итәсәк, башҡа подразделениеларға күсереү хоҡуғы юҡ. Бер йылдан яугир герой булып ҡайта һәм уҡыуын дауам итә. Башҡа студенттар менән парта артында орден-миҙаллы, МХО геройы ултырасаҡ. Әгәр мин студент булһам, шунда уҡ Оборона министрлығы менән контракт төҙөр инем, — тине Борис Гордеев.
Ул батальонды ойоштороу Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров контролендә булыуын айырыуса һыҙыҡ өҫтөнә алды. Батальон бөтә кәрәкле әйберҙәр менән тәьмин ителәсәк һәм гуманитар ярҙам аласаҡ.
Фото: "Башинформ".