Башҡортостан
+4 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
9 Октября , 11:40

"Башҡортостан геройҙары" программаһын тамамлаусыларҙың өстән бер өлөшө эш тапты

Башҡортостанда бер төркөм яугирҙәр махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар өсөн махсус булдырылған "Башҡортостан геройҙары" кадрҙар программаһында уҡыуын тамамланы.

Добавить в предпочтительные источники Google
"Башҡортостан геройҙары" программаһын тамамлаусыларҙың өстән бер өлөшө эш тапты"Башҡортостан геройҙары" программаһын тамамлаусыларҙың өстән бер өлөшө эш тапты
"Башҡортостан геройҙары" программаһын тамамлаусыларҙың өстән бер өлөшө эш тапты

Программала уҡыу бер йылдан ашыу дауам итте. Был ваҡыт эсендә ҡатнашыусылар интенсив уҡыу, стажировка үтте һәм тыныс тормошҡа уңышлы яраҡлашыу өсөн тәжрибәле остаздар менән тығыҙ бәйләнештә эшләне.

Республика Башлығы Радий Хәбиров билдәләүенсә, һөҙөмтәләр көтөлгәндән дә ҙурыраҡ: программаны тамамлаусыларҙың 30 проценттан ашыуы власть органдарына, бюджет учреждениеларына һәм төбәк предприятиеларына уңышлы эшкә урынлашҡан.

Сығарылыш уҡыусылары алдында сығыш яһап, Радий Хәбиров ветерандарҙың юғары потенциалын Һәм уларҙың Башҡортостан үҫеше өсөн әһәмиәтен һыҙыҡ өҫтөнә алды: "Был егеттәргә ҙур яуаплылыҡ йөкмәтелә. Улар күпте кисергән, хәрби хеҙмәт уларҙың характерын нығытҡан. Һәм бөгөн уларҙың тәжрибәһе, компетенциялары, иҫ киткес рух көсө бик талап ителә. Беҙ уларҙа беҙҙең таянысыбыҙҙы күрәбеҙ, улар менән республиканың киләсәген бәйләйбеҙ", — тип белдерҙе Башҡортостан Башлығы.

Программа ветерандарға үҙҙәренең лидерлыҡ сифаттарын, дисциплинаһын һәм идара итеү күнекмәләрен һөҙөмтәле файҙаланып, үҙҙәренең һәләттәрен тыныс тормошта тормошҡа ашырырға ярҙам итеүгә йүнәлтелгән.

 

Фото: Р. Хәбировтың "Бәйләнештә"ге сәхифәһенән.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика