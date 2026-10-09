"Башҡортостан геройҙары" программаһын тамамлаусыларҙың өстән бер өлөшө эш тапты

Программала уҡыу бер йылдан ашыу дауам итте. Был ваҡыт эсендә ҡатнашыусылар интенсив уҡыу, стажировка үтте һәм тыныс тормошҡа уңышлы яраҡлашыу өсөн тәжрибәле остаздар менән тығыҙ бәйләнештә эшләне.
Республика Башлығы Радий Хәбиров билдәләүенсә, һөҙөмтәләр көтөлгәндән дә ҙурыраҡ: программаны тамамлаусыларҙың 30 проценттан ашыуы власть органдарына, бюджет учреждениеларына һәм төбәк предприятиеларына уңышлы эшкә урынлашҡан.
Сығарылыш уҡыусылары алдында сығыш яһап, Радий Хәбиров ветерандарҙың юғары потенциалын Һәм уларҙың Башҡортостан үҫеше өсөн әһәмиәтен һыҙыҡ өҫтөнә алды: "Был егеттәргә ҙур яуаплылыҡ йөкмәтелә. Улар күпте кисергән, хәрби хеҙмәт уларҙың характерын нығытҡан. Һәм бөгөн уларҙың тәжрибәһе, компетенциялары, иҫ киткес рух көсө бик талап ителә. Беҙ уларҙа беҙҙең таянысыбыҙҙы күрәбеҙ, улар менән республиканың киләсәген бәйләйбеҙ", — тип белдерҙе Башҡортостан Башлығы.
Программа ветерандарға үҙҙәренең лидерлыҡ сифаттарын, дисциплинаһын һәм идара итеү күнекмәләрен һөҙөмтәле файҙаланып, үҙҙәренең һәләттәрен тыныс тормошта тормошҡа ашырырға ярҙам итеүгә йүнәлтелгән.
Фото: Р. Хәбировтың "Бәйләнештә"ге сәхифәһенән.