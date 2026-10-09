Пилотһыҙ аппараттар операторы булырға саҡыралар

Башҡортостанда ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальонына йыйыу дауам итә. МХО биләмәһендә БПЛА операторҙары һәм башҡа һөнәрҙәр буйынса хеҙмәт итеү өсөн Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөргә мөмкин.
Пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең төп өҫтөнлөгө - тотороҡлолоҡ. Контракт бер йылға төҙөлә, яугирҙәрҙе уларҙың ризалығынан тыш бүтән вазифаға йәки ғәскәрҙәрҙең башҡа төрөнә күсерергә ярамай. Хеҙмәт ваҡыты тамамланғас, эштән китергә йәки килешеүҙе оҙайтырға мөмкин. Махсус хеҙмәт шарттары контрактҡа махсус өҫтәмәлә нығытылған.
Финанс шарттары ла яҡшы. Контракт төҙөгәндә Башҡортостандан бер тапҡыр 1,4 миллион һум түләнә, федераль бюджеттан бер тапҡыр бирелә торған түләү күләме 400 мең һум тәшкил итә. Шулай итеп, контрактҡа ҡул ҡуйғанда дөйөм сумма 1,8 миллион һум тәшкил итергә мөмкин.
Шулай уҡ хәрби званиеға, вазифаға һәм хеҙмәт стажына ҡарап ай һайын 220 мең һумдан ашыу аҡса түләнә. Шулай уҡ хәрби хеҙмәткәрҙәргә контрактҡа ҡул ҡуйғандан һуң һәм һәр 180 көн хеҙмәт иткәндән һуң 200 мең һум түләнә. Хеҙмәттең беренсе йылында дөйөм гарантияланған килем 4 120 000 һум тәшкил итә.
Бынан тыш, һөҙөмтәле эшмәкәрлек өсөн өҫтәмәләр системаһы бар. Сәптәрҙе юҡ итеү өсөн өҫтәмә түләү күләме 500 мең һумға етә, дошмандың техникаһын юҡ иткән йәки тартып алған өсөн - миллионға тиклем.
Финанс мотивацияһынан тыш, дәүләт социаль йөкләмәләрҙе лә үҙ өҫтөнә ала. Бер йылға һәм унан да күберәк контракт төҙөгәндәргә, хатта суд процесы башланған осраҡта ла, түләү ваҡыты үткәреп ебәрелгән 10 миллион һумға тиклемге кредиттарҙы иҫәптән сығаралар.
Яугирҙәр һәм уларҙың ғаиләләре 50-нән ашыу төр ташламаға эйә, шул иҫәптән хәрби хәрәкәттәр ветераны статусы, бушлай дауаланыу һәм реабилитация, ярты йылға бер тапҡыр ике аҙналыҡ түләүле отпуск, эш урынын һаҡлап ҡалыу. МХО-ла ҡатнашыусыларҙың балаларына мәктәптәрҙә һәм балалар баҡсаларында бушлай туҡланыу, балалар баҡсаларына льготалы ҡабул итеү, лагерҙарға путевкалар ғәмәлдә.
Контрактҡа ҡул ҡуйған һәр кем өсөн Рәсәй Оборона министрлығы бушлай уҡытыу ойоштора, унан һуң яугирҙәр заманса һөнәр ала. Бынан тыш, пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт иткән хәрбиҙәр бюджет нигеҙендә юғары уҡыу йорттарына конкурстан тыш инә ала.
Кандидаттарҙы ҡабул иткәндә авиация хәрби частарында, махсус тәғәйенләнештәге подразделениеларҙа һәм разведка, шулай уҡ мәғлүмәт технологиялары, электроника, радиотехника йәки уға бәйле өлкәләрҙә хеҙмәт итеү йәки эшләү тәжрибәһе булған граждандарға өҫтөнлөк бирелә.
Шулай уҡ дронрейсерҙар, киберспортсылар, авиамоделистар, программистар, радиотехниктар, автомеханиктар һәм компьютер уйындары менән мауығыусылар өҫтөнлөккә эйә. Өҫтәүенә үҫешкән аналитик һәләт, ваҡ ҡул моторикаһы, компьютерҙы ышаныслы ҡулланыу һәм инглиз телен төп белеү хуплана.
FPV-дрон операторҙары вазифаһына 18 йәштән 35 йәшкә тиклемге, башҡа вазифаларға 45 йәшкә тиклемге кандидаттар ҡарала. Махсус хәрби операция үткәрелгән осорҙа контракт буйынса хәрби хеҙмәткә ингән граждандарҙың физик әҙерлек кимәленә баһалау үткәрелмәй.
Контракт буйынса хәрби хеҙмәткә барыу өсөн һайлап алыу пунктында әңгәмә үтергә, хәрби комиссариатта медицина тикшереүе үтергә, күрһәтмә алырға һәм хеҙмәт урынына юлланырға кәрәк. Һайлап алыу пунктына паспорт, булған осраҡта - хәрби билет, никах тураһында һәм бала тыуыу тураһында таныҡлыҡ, белем тураһында документтар тапшырыу зарур.
Пилотһыҙ системаларҙың исемле батальонына ғаризалар Өфөлә Октябрь Революцияһы урамы, 3 адресы буйынса ҡабул ителә. Мәғлүмәтте 8-908-358-00-00, 8-995-948-65-41 телефондары буйынса алырға мөмкин. Шулай уҡ контракт буйынса хәрби хеҙмәткә йәки йәшәгән урыны буйынса хәрби комиссариатҡа теләһә ниндәй һайлап алыу пунктына мөрәжәғәт итергә йәки Дәүләт хеҙмәттәре порталында онлайн ғариза бирергә мөмкин.