Яугиргә "Әбйәлил батыры" миҙалын тапшырғандар

Әбйәлил районы Сиҙәм ауылынан “Роба” позывнойлы БПЛА операторы йәрәхәтләнгәндән һуң ҡыҫҡа ваҡытлы ялға өйөнә ҡайтҡан. Район хакимиәтендә уға "Яугир-Әбйәлил батыры" миҙалын тапшырғандар.
"Роба" күп балалы ғаиләлә тыуып үҫкән. Әсәһе эштә булғанда, бала сағының күп өлөшөн яратҡан өләсәһе Мөкәримә Ҡорманаева янында үткәргән. Уның менән бергә ике өлкән апаһы Арина менән Аделя үҫә. Бала саҡтан ғаиләһе буласаҡ Ватан һаҡсыһында ҡыйыулыҡ, тырышлыҡ, шәфҡәтлелек, изгелеклелек, шулай уҡ ауырлыҡтарҙы ҡурҡмайынса еңеп сыға белеү кеүек сифаттарҙы тәрбиәләгән.
Үҫмер туғыҙынсы класҡа тиклем ауылындағы мәктәптә белем ала, артабан Сибай төҙөлөш һәм сервис колледжына уҡырға инә. Әммә уҡыу йылдарында әрме сафына алына. Байкал аръяғында Һауа-йыһан көстәрендә намыҫлы хеҙмәт итә.
– Класс етәксемә һәм тормош хәүефһеҙлеге нигеҙҙәре буйынса инструкторым Салауат Рәжәповҡа һәр ваҡыт миңә ышанып, уҡыуымды хуплағаны, ғәҙәттән тыш хәлдәрҙә ауырлыҡтарҙы нисек еңергә, бер ваҡытта ла юғалып ҡалмаҫҡа, рухыңды күтәреп торорға өйрәткәне өсөн ҙур рәхмәт. Ул ваҡытта Ватанды һаҡлаусы булырмын тип уйламағайным. Ә хәҙер, бында, яу яланында, ул биргән белем ҙур ярҙам, - тип билдәләнй БПЛА яугире.
Хәрби хеҙмәттән ҡайтыу менән “Роба” һөйгән ҡыҙына, интерьер дизайнеры һәм биҙәүсе Виктория Поляковаға өйләнә. Ғаиләләрен тулыландырып, Эмиль исемле улдары донъяға килә.
Быйыл йыл башында яугир үҙ теләге менән Рәсәй Федерацияһының Ҡораллы Көстәре менән килешеү төҙөгән. Өс ай буйы уҡып, пилотһыҙ осоу аппараттарының төҙөлөшөн һәм эш итеүен өйрәнгәндән һуң, ул оператор һөнәрен үҙләштерә.
“Уҡыуҙы тамамлағас, дөрөҫ ҡарар ҡабул иткәнемә тағы ла нығыраҡ инандым”, — ти “Роба”.
Билдәле булыуынса, республикабыҙҙа ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальоны булдырылды. Унда хеҙмәт итеү менән ҡыҙыҡһынғандар һорауҙарын ошо адрес буйынса килеп бирә ала: Өфө ҡалаһы, Октябрь Революцияһы урамы, 3; телефондары: +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.
Сығанаҡ: "Абзелил".