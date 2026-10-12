Муса Гәрәев исемендәге батальон сафына баҫырға саҡыралар

МХО биләмәһендә БПЛА операторҙары һәм башҡа һөнәрҙәр буйынса хеҙмәт итеү өсөн Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөргә мөмкин.
Пилотһыҙ системаларҙың исемле батальонына ғаризалар Өфөлә Октябрь Революцияһы урамы, 3 адресы буйынса ҡабул ителә. Мәғлүмәтте 8-908-358-00-00, 8-995-948-65-41 телефондары буйынса алырға мөмкин. Шулай уҡ контракт буйынса хәрби хеҙмәткә йәки йәшәгән урыны буйынса хәрби комиссариатҡа теләһә ниндәй һайлап алыу пунктына мөрәжәғәт итергә йәки Дәүләт хеҙмәттәре порталында онлайн ғариза бирергә мөмкин.
Нисек пилотһыҙ системалар операторы булырға? Кем пилотһыҙ системалар операторы була ала? Пилотһыҙ аппараттар операторы ниндәй ташламаларға һәм өҫтөнлөктәргә эйә?
Тулыраҡ - түбәндәге карточкала.