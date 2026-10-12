Башҡортостан
+15 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
12 Октября , 09:15

Муса Гәрәев исемендәге батальон сафына баҫырға саҡыралар

Башҡортостанда ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальонына йыйыу дауам итә. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Муса Гәрәев исемендәге батальон сафына баҫырға саҡыраларМуса Гәрәев исемендәге батальон сафына баҫырға саҡыралар
Муса Гәрәев исемендәге батальон сафына баҫырға саҡыралар

МХО биләмәһендә БПЛА операторҙары һәм башҡа һөнәрҙәр буйынса хеҙмәт итеү өсөн Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөргә мөмкин.

Пилотһыҙ системаларҙың исемле батальонына ғаризалар Өфөлә Октябрь Революцияһы урамы, 3 адресы буйынса ҡабул ителә. Мәғлүмәтте 8-908-358-00-00, 8-995-948-65-41 телефондары буйынса алырға мөмкин. Шулай уҡ контракт буйынса хәрби хеҙмәткә йәки йәшәгән урыны буйынса хәрби комиссариатҡа теләһә ниндәй һайлап алыу пунктына мөрәжәғәт итергә йәки Дәүләт хеҙмәттәре порталында онлайн ғариза бирергә мөмкин.

Нисек пилотһыҙ системалар операторы булырға? Кем пилотһыҙ системалар операторы була ала? Пилотһыҙ аппараттар операторы ниндәй ташламаларға һәм өҫтөнлөктәргә эйә?

Тулыраҡ - түбәндәге карточкала.

Муса Гәрәев исемендәге батальон сафына баҫырға саҡыралар
Муса Гәрәев исемендәге батальон сафына баҫырға саҡыралар
Муса Гәрәев исемендәге батальон сафына баҫырға саҡыралар
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика