Яу, яралар һәм өмөт тураһында

Күркәм йорттоң икенсе ҡатында, балалар йоҡлаған арала, махсус хәрби операциянан ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡан хәрби хирург, медицина батальоны начальнигы Артур Закирйән улы менән әңгәмәләшәбеҙ. Был юлы ул күберәк яҡындары эргәһендә булырға тырышҡан.
- Әсәй янына Ейәнсураға ҡайтып килдек, һәләк булған өс туған ҡустымды ерләштем. Әйткәндәй, атайым Закирйән Ғайнислам улы һеҙҙең коллегагыҙ ине, Сибай радиоһында эшләне.
Өй эргәһендә төҙөлөш тамамланмаған, тирә-яҡты рәткә килтерҙем. Ҡайтҡан һайын ҡойма тышында ағастар ултыртабыҙ. Аҡ халатлы хеҙмәттәштәремә рәхмәт: үҙем өйҙә булмағанда ишек алдында үҫкән бесәнде сабып, ҡулдан килгәнсә ғаиләмә ярҙам күрһәтәләр.
- Нимәгә мохтажлыҡ кисерәһегеҙ? – Махсус хәрби операция башланғандан алып икенсегә осрашырға насип булғанға, яҡын күреп, әңгәмәне ошо һорау менән башланым. Артур йылмая:
- Һуңғы ваҡытта тәьмин ителеш яҡшырҙы. Яҡташ ирекмәндәр ҙә ярҙамдан өҙмәй: Күмертауҙан Валерий Рахман гуманитар ярҙам ташый, Әмир Биктимеров “буханка” УАЗ-игы килтерҙе. Үҙем менән бер ни алып китә алмайым: самолёт менән ҡайттым.
Башта, 2022–2024 йылдарҙа, ауыр ине. 1 октябрҙә повестка тотторҙолар, 2-һе юлға сыҡтым. Октябрь башында Луганск Халыҡ Республикаһында эшләй башланым, - ти нисә тапҡыр ялға ҡайтҡанының иҫәбен юғалтҡан врач.
Фронт ысынбарлығы
- Хәҙер һыуыҡтар төшкәс, сирлеләр артасаҡ, шуға медикаменттар кәрәк. Техника боҙола, запас частар, монотәгәрмәстәр, квадроциклдар, роботлаштырылған комплекстар - барыһы ла ҡиммәт, өҫтәүенә тиҙ ватыла. Яралыларҙы эвакуациялау өсөн шундай транспорт һәр саҡ кәрәк.
Һуғыш хәҙер дрондар ярҙамында бара. Төрлө йышлыҡта осҡан оптик сүс епле “ҡошсоҡ"тарҙы РЭБ системалары күрмәҫкә лә мөмкин. Медиктар етмәй, минең батальонда комплектация - 50 процент. Белемле санитарҙарға ҡытлыҡ ҙур. Фельдшерҙар дрондар аҫтында эшләп, үҙҙәре лә яралана. Берәүһе яралыны сығарғанда һәләк булды, оло йәштәге икенсеһе инфаркт кисерҙе.
Беҙ кеше ғүмерен ҡотҡарабыҙ. Яугирҙәрҙең яҙмышын хәл итеү, кемде кире ҡайтарыу, кемделер, киреһенсә, ҡалдырыу ауыр. Ҡайһы берҙә ил һаҡсыларының яҡындары, аяғы ампутацияланғас, ни өсөн тиҙ арала демобилизацияламайҙар, тигән һорау бирә. Протез ҡуйыу - тиҙ процесс түгел, реабилитация айҙарға һуҙыла. Әгәр ҙә һин штатта, званиела икәнһең, яраларың өсөн аҡса килә икәнде лә оноторға ярамай...
Һуғыш күбеһенсә дрондар менән алып барыла, тигәйнем. Беҙҙекеләр ҙә йоҡлап ятмай. Яңы алымдар, яңы техника ҡулланыла. Ләкин иң мөһиме - кеше ғүмерен һаҡлау. Медиктар, санитарҙар, водителдәр - барыһы ла ут эсендә. Уларҙың һәр ҡайһыһы - герой, - ти ул.
Яҡташыбыҙ ошо арала ҡабаттан фронтҡа юлланды. Сөнки белә: унда йәнә уны яралылар көтә, һәм уларҙың ғүмере - табип ҡулында.